Drones contra el "subway surfing": así rastrea la Policía de Nueva York a quienes viajan sobre los trenes del metro

Drones del NYPD captaron y ayudaron a detener a cinco adolescentes que hacían “subway surfing” en Brooklyn. (NYPD)

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El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó drones para interceptar a cinco adolescentes que viajaban sobre el techo de un tren en movimiento en Brooklyn, en un operativo que expuso tanto los alcances de la nueva tecnología policial como la gravedad de una práctica que no cede.

Los menores, de entre 12 y 15 años, fueron detenidos el lunes 20 de julio a las 16:13, mientras el expreso de la línea B avanzaba en dirección sur entre las estaciones de Newkirk Plaza y Kings Highway.

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Las imágenes aéreas difundidas por las autoridades muestran a los jóvenes sobre el techo plateado del convoy en plena marcha. Según informó USA Today, el dron detectó a seis personas sobre el tren y alertó de inmediato a los agentes apostados en tierra.

Dos de los sospechosos saltaron del vagón, treparon una cerca y se internaron en un patio trasero antes de salir a la vereda, donde los agentes ya los aguardaban. Los cinco menores quedaron arrestados bajo cargos de poner en peligro a terceros, obstrucción a la administración gubernamental y violación de propiedad privada.

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El NYPD precisó en la red social X que el dron permitió a los agentes coordinar la interceptación “de forma segura”, sin necesidad de persecuciones que pudieran escalar el riesgo para el público. El operativo también arrojó otro hallazgo: un joven de 14 años llevaba consigo seis llaves originales de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), lo que derivó en un cargo adicional de posesión de propiedad robada.

Llaves robadas y acceso a zonas restringidas

Las llaves de la MTA permiten acceder a cabinas, escotillas y zonas restringidas del metro de Nueva York, lo que amplía el problema de seguridad (NYPD)

El descubrimiento de las llaves abrió una arista de preocupación adicional para las autoridades. De acuerdo con USA Today, desde 2023 se detuvo a 76 personas con llaves similares durante operativos de subway surfing; en su mayoría, los sospechosos las adquieren en línea o las sustraen a empleados de la MTA.

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Esas llaves permiten abrir puertas de cabinas y escotillas en la vía, lo que habilita el acceso a zonas restringidas del sistema subterráneo, según detalló el medio.

El expolicía de Nueva York y profesor de Justicia Criminal Felipe Rodríguez advirtió que la circulación de estas llaves agrava el problema de seguridad. “Esas llaves ya las están vendiendo también por el internet y es un problema bien grande porque se pueden meter en ciertas zonas que están aseguradas por la MTA”, señaló Rodríguez en declaraciones recogidas por Univisión.

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Los cargos imputados variaron según la edad de cada detenido. Un menor de 12 años y otro de 13 enfrentaron acusaciones de poner en peligro a terceros, obstrucción gubernamental y allanamiento. El joven de 14 años, al que se le encontraron las llaves, sumó el cargo de posesión criminal de propiedad robada. Los dos adolescentes de 15 años fueron acusados de poner en peligro a terceros y violación de propiedad.

Una lesionada grave y el llamado al 911

Dos días después del operativo en Brooklyn, una joven de 16 años sufrió heridas graves en Queens al golpear una viga mientras viajaba sobre un tren (NYPD)

Apenas dos días después del operativo en Brooklyn, una joven de 16 años sufrió heridas graves en Queens al golpear una viga superior mientras viajaba sobre un tren, según informes recogidos por USA Today. Al difundir ese incidente, el NYPD reforzó su llamado público: “Si ves a alguien haciendo subway surfing, llama al 911. Viaja adentro. Quédate vivo”, publicó la fuerza en sus redes sociales.

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El caso de esa adolescente se suma a una lista que las autoridades describen como alarmante. Hasta el 19 de julio de 2026 se habían registrado 112 arrestos vinculados al subway surfing, además de al menos una muerte en lo que va del año, según datos del NYPD.

Las fuerzas de seguridad atribuyen el crecimiento de la práctica a la viralización de videos en redes sociales, donde los participantes difunden sus maniobras para ganar popularidad entre sus pares.

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Campaña educativa y pérdidas que impulsan el activismo

La MTA, las escuelas públicas de Nueva York y el NYPD impulsan la campaña Viaja adentro y mantente a salvo para desalentar el subway surfing (NYPD)

Norma Nazario, madre de Zackery Nazario, un joven que murió en 2023 mientras practicaba subway surfing, se convirtió en una de las voces más activas en la concientización sobre los riesgos. “Por lo menos puedo salvar a otros y que otras madres no sientan este dolor tan feo”, expresó Nazario en declaraciones a Univisión.

Frente a esa tendencia, la MTA y las escuelas públicas de Nueva York pusieron en marcha la campaña Viaja adentro y mantente a salvo, que emplea historietas ilustradas y materiales educativos para advertir a niños y adolescentes sobre los riesgos de viajar en el exterior de los trenes.

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El NYPD, por su parte, señaló que la prohibición del movimiento entre vagones y el uso de drones son las dos principales herramientas con las que cuenta actualmente para frenar los incidentes.