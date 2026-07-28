De productora estrella a fugitiva: la ejecutiva de TV que huyó tras defraudar USD 14 millones y ahora es buscada por el FBI

Mary Carole McDonnell pasó de dirigir Bellum Entertainment a quedar prófuga tras un fraude por USD 14,6 millones y ser buscada por el FBI (FBI)

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La ejecutiva de televisión, cuya empresa se labró un nicho como productora de programas sobre crímenes reales como Corrupt Crimes (Crímenes corruptos) y Motive to Murder (Motivo para matar), acumuló más de USD 1 millón en deudas en 2017 y buscaba una inyección de capital, según documentos judiciales.

Según esos expedientes, Mary Carole McDonnell afirmó ser pariente de los fundadores de la Corporación McDonnell Douglas y sostuvo que pronto recibiría USD 80 millones de un fideicomiso familiar. Con supuestos documentos falsificados, obtuvo préstamos por USD 14,6 millones.

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Poco después, McDonnell desapareció y dejó atrás su vida en California: su mansión, su Porsche, sus hijos adultos y una serie de demandas de un banco y de empleados que denunciaban falta de pago. Fue acusada formalmente de delitos federales en 2018 y añadida a la lista de los más buscados del FBI en 2025, lo que la convirtió en una de las 32 personas en figurar en esa lista por delitos de cuello blanco.

Del ascenso profesional al negocio del crimen real

La ejecutiva de televisión afirmó falsamente que era heredera vinculada a McDonnell Douglas y dijo que recibiría USD 80 millones de un fideicomiso familiar (Departamento de Justicia)

Business Insider, medio estadounidense, reconstruyó su historia a partir de expedientes judiciales y entrevistas con empleados, productores y exagentes del FBI que trabajaron con su compañía, además de una persona que aseguró haber trabado amistad con ella en Dubái.

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Según el gobierno y otras fuentes citadas por el medio, McDonnell no era heredera ni estaba emparentada con la familia que fundó McDonnell Douglas.

Tras graduarse en Principia College en 1974, McDonnell trabajó en emisoras locales y ascendió desde secretaria hasta productora y directora de programación.

En la década de 1990 se mudó a Los Ángeles y se convirtió en vicepresidenta de programación y marketing de Argyle Television, empresa de televisión luego conocida como Hearst Television, grupo televisivo. En 1999 pasó a Raycom Media, empresa de medios.

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Mientras trabajaba allí, fundó su propia compañía de producción y distribución —que más tarde se llamaría Bellum Entertainment, productora y distribuidora— alrededor de 2005.

En sus primeros años, la empresa produjo formatos variados: contenidos sobre avistamientos de extraterrestres como Unsealed: Alien Files; un programa de remodelación de casas, Fix It & Finish It, protagonizado por Antonio Sabato Jr.; y producciones pensadas para bloques educativos e informativos, como Animal Atlas, Zoo Clues y The Coolest Places on Earth.

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Con el auge del crimen real, Bellum expandió esa línea con docuseries de bajo costo y distribución amplia. Una de las primeras en tener impacto, según el texto, fue Deep Undercover, estrenada en 2016 y presentada por Joe Pistone, el agente del FBI conocido por infiltrarse en la mafia bajo el nombre de Donnie Brasco.

Expansión, atrasos y reclamos internos

La productora Bellum Entertainment aceleró su ritmo de producción en 2017, mientras empleados denunciaban atrasos salariales y cheques sin fondos (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California)

En 2017, Bellum buscó sostener un ritmo de producción mayor, con acuerdos internacionales que exigían volumen y rapidez. Andrew Nock, contratado como productor ejecutivo de una temporada de Corrupt Crimes, dijo que la empresa necesitaba realizar 26 episodios en seis meses. “Parecía imposible”, sostuvo.

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En paralelo, exempleados entrevistados por Business Insider describieron atrasos recurrentes en pagos y cheques sin fondos. Ethan LeCuyer, que comenzó en 2015 como productor asociado, relató que Bellum era una firma pequeña y familiar. También recordó filmaciones en la mansión de McDonnell en La Cañada.

“La casa parecía estar deshabitada y llena de muebles ostentosos. Casi parecía un decorado, con la excepción de quizás cuatro o cinco fotos de Sean y Mack de niños”, dijo.

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LeCuyer afirmó que los retrasos se volvían parte de la rutina. “La primera vez que me pasó, pensé: ‘Esto nunca me había ocurrido’, pero uno casi se acostumbra porque todos estamos en la misma situación”, sostuvo. “Siempre termina por desaparecer”.

Otros testimonios describieron un sistema de producción que intentaba ahorrar tiempo y costos. James R. Fitzgerald, perfilador criminal y lingüista forense jubilado, recordó que tuvo que leer guiones preparados y, en ocasiones, corregir imprecisiones. “Pasé de Broadway a un circuito alternativo”, dijo. “Era una empresa estandarizada”.

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Préstamos, litigios y la acusación federal

Según documentos judiciales citados por Business Insider, la escalada financiera incluyó préstamos, demandas e indemnizaciones. En 2015, McDonnell recibió un préstamo de USD 2,7 millones de Pacific Business Capital Corporation; en 2019, un árbitro otorgó a la entidad cerca de USD 6,8 millones, que McDonnell no pagó.

En marzo de 2017, Reliable Fast Cash, empresa financiera, comenzó a prestarle a Bellum más de USD 2,5 millones. Tras meses de pagos parciales, Bellum incumplió pagos en julio y nuevamente en agosto. Como McDonnell y sus hijos habían firmado documentos en los que aceptaban responder por la deuda, un juez otorgó a Reliable más de USD 3,3 millones en septiembre.

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En ese proceso, se incautaron más de USD 550.000 en efectivo y bienes a Sean y Mack, aunque ellos afirmaron desconocer que sus firmas figuraban en la solicitud del préstamo.

En 2019, los hermanos presentaron una moción para anular la sentencia y alegaron que su madre había falsificado sus firmas. Llegaron a un acuerdo con Reliable en 2020: la empresa conservó lo ya cobrado y se comprometió a no retirar más. Sean declinó hacer comentarios y Mack no respondió, según el texto.

En diciembre de 2017, McDonnell solicitó otro préstamo a Banc of California, banco. Aunque consiguió más de USD 14,6 millones, el dinero no evitó, según el relato, el derrumbe de la compañía.

Los registros citados por el medio indican que Bellum se declaró oficialmente inactiva en 2020 y que cerca de 50 empleados presentaron reclamaciones salariales ante la Oficina del Comisionado Laboral de California.

En 2018, McDonnell enfrentó acusaciones civiles y penales. En julio, Banc of California la demandó ante un tribunal federal y alegó que había afirmado falsamente ser heredera de la fortuna aeroespacial de McDonnell Douglas, y que buscaba millones para sostenerse hasta recibir la distribución del fideicomiso familiar de USD 80 millones.

El banco sostuvo que prestó más de USD 14,6 millones tras recibir documentación que consideraba falsa o falsificada. En 2021, un juez falló a favor del banco y le otorgó más de USD 17 millones.

El 12 de diciembre de 2018, McDonnell fue acusada formalmente por la justicia federal de fraude bancario y robo de identidad agravado.

La pista de Dubái y la investigación abierta

El FBI cree que Mary Carole McDonnell se encuentra en Dubái, donde la investigación sigue abierta y cualquier arresto depende de la cooperación de las autoridades emiratíes (Tribunal Superior de California)

Con una orden de arresto vigente, Sigue prófuga. Sus movimientos exactos se desconocen, pero el FBI sostiene que se habría establecido en Dubái.

En Dubái, la empresaria Thili Brady dijo que entabló amistad con McDonnell y con su esposo, Jeffrey Nilles, en 2019. Brady sostuvo que la ejecutiva se presentaba como heredera y que mencionaba su vida en Estados Unidos. “Cada vez que se subía a mi coche, decía: ‘Oh, tenía un Porsche en Estados Unidos’”, contó.

Brady afirmó que McDonnell le propuso participar de una inversión de USD 7,5 millones para desarrollar tres programas de televisión y que luego se distanció de la pareja. La portavoz del FBI, Laura Eimiller, declaró a Business Insider que la investigación seguía abierta.

“Sigue prófuga y creemos que podría estar cometiendo fraude”, afirmó, y agregó que la agencia creía que McDonnell se encontraba en Dubái.

Según declaraciones incluidas en el texto, Tom Simon, exagente especial del FBI y actual investigador privado especializado en fraudes, explicó que cualquier detención en Dubái requeriría cooperación de las autoridades emiratíes. También sostuvo: “Su paradero puede protegerla de un arresto inmediato, pero no le otorga inmunidad permanente”.