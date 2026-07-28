Furor en Nueva York por el muñeco de George Costanza sosteniendo un calzone en el Yankee Stadium

La figura recrea a George Costanza con campera universitaria de los Yankees y remite al episodio The Calzone de la séptima temporada de Seinfeld (Captura de video)

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El Yankee Stadium se prepara para recibir a miles de fanáticos en una jornada marcada por el entusiasmo que despierta el nuevo muñeco cabezón de George Costanza sosteniendo un calzone, una pieza de colección que generó una ola de interés incluso antes de llegar al público.

Las preventas del objeto, que ya alcanzaron los USD 150 en plataformas como eBay, anticiparon la magnitud del interés por la figura inspirada en el episodio The Calzone de la sitcom Seinfeld.

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El próximo 27 de agosto, los primeros 18.000 asistentes al partido frente a los Houston Astros recibirán el bobblehead, según confirmaron los New York Yankees.

La franquicia estableció ese límite como parte de su estrategia para mantener el carácter exclusivo de cada edición de la colección, una medida que, según la vicepresidenta sénior de marketing, Debbie Tymon, “impulsa el carácter coleccionable del artículo y lo hace único”.

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El muñeco recrea a Costanza luciendo una campera universitaria de los Yankees y sujetando un calzone parcialmente mordido.

El muñeco de George Costanza con calzone despertó alta demanda antes de su lanzamiento y alcanzó preventas de USD 150 en eBay (@Yankees)

El guiño apunta directamente a “The Calzone”, capítulo de la séptima temporada de Seinfeld emitido en 1996, donde el personaje se vio envuelto en enredos con la pizzería Paisano’s y acabó perdiendo el aprecio de su jefe, George Steinbrenner, por ese platillo especial.

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La promoción, la dinámica coleccionable y cómo conseguir el muñeco

La entrega del muñeco forma parte de una serie anual que, en ediciones previas, incluyó figuras de Costanza enseñando a batear a jugadores emblemáticos del equipo y otra en la que apareció durmiendo bajo su escritorio.

Estas promociones fueron recibidas con entusiasmo, al punto que directivos del club, como Craig Cartmell, reconocieron que la respuesta del público ante la edición del escritorio fue “probablemente, por lejos, nuestra promoción más popular”.

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Desde la organización señalaron que la dinámica de coleccionismo genera largas filas y que los fanáticos suelen llegar con varias horas de anticipación, ansiosos por conseguir la nueva pieza.

Debido a la alta demanda registrada en preventas y años anteriores, el club aún evalúa la posibilidad de abrir las puertas del estadio antes del horario habitual para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones.

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El Yankee Stadium entregará el 27 de agosto un bobblehead de George Costanza con calzone a los primeros 18.000 asistentes del partido ante los Houston Astros (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Para quienes se preguntan cómo conseguir el muñeco de George Costanza con calzone en el Yankee Stadium, la única vía será asistir el 27 de agosto al partido frente a los Astros y ubicarse entre los primeros 18.000 en ingresar.

El club fue enfático en que la cantidad no se incrementará, lo que refuerza el atractivo del objeto como parte de la colección de Seinfeld.

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Cultura pop, aprobación creativa y la posible presencia de Jason Alexander

Cada edición de la serie contó con la aprobación del equipo creativo de la sitcom y del propio Jason Alexander, actor que dio vida a Costanza.

Si bien la franquicia intentó sumar al intérprete para actividades en el estadio, como el primer lanzamiento o encuentros con seguidores, las agendas no coincidieron en ediciones anteriores. No obstante, las gestiones para concretar su presencia continúan activas.

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El homenaje no se limitaría al muñeco: la directiva de los Yankees dejó abierta la opción de incorporar un calzone temático en la oferta gastronómica del estadio, en línea con la tendencia de lanzar productos coleccionables especiales durante noches de celebración.

La idea permanece en evaluación, mientras la expectativa crece entre quienes desean vivir la experiencia completa del “Summer of George”.

El Yankee Stadium entregará un bobblehead de George Costanza con un calzone a los primeros 18.000 asistentes. En agosto de 2025, hubo una larga fila en el estadio para la noche del cabeza de muelle de George Costanza. (@ChrisKirschner)

La serie de muñecos, que ya suma tres entregas, no se detendría este año. Directivos del club confirmaron que existen conversaciones para diseñar una cuarta figura inspirada en algún otro momento memorable de Seinfeld, en una apuesta por consolidar el fenómeno de colección que une a fanáticos del béisbol y la cultura televisiva neoyorquina.

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El episodio The Calzone y las citas que inspiran la figura

El capítulo que inspira la nueva figura es recordado por la escena en la que Steinbrenner, caracterizado por la voz de Larry David, ordena a Costanza: “¡Todos fuera! Tengo berenjena en la cabeza. Costanza, ve a buscarme un par de calzones ahora mismo. ¡Ya! ¡Muévete! ¡El gran Stein quiere un calzone de berenjena!”.

El personaje, atrapado en una rutina de entregas diarias, resumió su dilema con ironía: “Soy como un traficante de drogas. Enganché al tipo.”.

La conexión entre el béisbol y la cultura popular revive con fuerza en el Yankee Stadium, donde el furor por el muñeco de George Costanza con calzone anticipa una jornada de alta demanda entre fanáticos y coleccionistas.