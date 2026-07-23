Alerta por aumento de sarampión en California: qué deben saber las familias hispanas y cómo protegerse

La mayoría de los casos de sarampión en California afectó a niños, adolescentes y personas no vacunadas, y cuatro pacientes fueron hospitalizados (REUTERS/Raquel Cunha)

El aumento de casos puso a California bajo alerta sanitaria: el estado registró 52 casos de sarampión en los primeros seis meses y medio de 2026, más del doble de los 25 confirmados en todo 2025.

La aceleración afectó sobre todo a niños, adolescentes y personas no vacunadas y, si mantiene el ritmo actual, podría llevar al estado por encima de su pico reciente de 2015.

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Según Los Angeles Times, 49 de los 52 pacientes de este año no estaban vacunados o tenían un historial de inmunización desconocido, y cuatro tuvieron que ser hospitalizados.

Entre los contagios confirmados, 27 correspondieron a personas de cinco a 19 años y 15 a menores de cinco, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California.

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El condado de Los Ángeles sumó siete casos entre sus residentes en lo que va del año. A escala nacional, hasta mediados de julio se habían notificado 2.260 contagios, frente a 2.289 en todo el año pasado, que ya había marcado el nivel anual más alto desde la epidemia de 1989 a 1991, cuando se registraron más de 55.000 casos y 166 muertes sospechosas.

California registró 52 casos de sarampión en los primeros seis meses y medio de 2026, más del doble que en todo 2025 (ABC7 )

Casos y brotes en California

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que el 93% de los casos confirmados está vinculado con brotes. En lo que va del año se notificaron 34 brotes nuevos.

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Los nuevos casos siguieron apareciendo de forma constante en California y aumentaron el riesgo para personas no vacunadas, incluidos bebés demasiado pequeños para haber recibido su primera dosis.

Por su parte, las autoridades sanitarias advirtieron que el sarampión puede causar enfermedad grave y también la muerte.

El caso más reciente involucró a un menor que había vivido en el extranjero y ahora residía en el condado de Orange. Las autoridades dijeron que el niño era contagioso mientras pasaba por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

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El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles detalló que el menor llegó desde Cancún, México, en el vuelo 614 de Delta Air Lines el 16 de julio a las 21:45. La Organización Mundial de la Salud situó a México entre los 10 países con brotes de sarampión.

Los Ángeles reportó siete casos de sarampión en 2026, mientras Estados Unidos sumó 2.260 contagios hasta mediados de julio (REUTERS/Damian Sanchez)

Las personas potencialmente expuestas son quienes estuvieron en la terminal internacional, cerca de la puerta 206, aproximadamente una hora después de la llegada del vuelo, y en la zona de entrega de equipaje entre las 22:30 y las 23:30.

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Los pasajeros sentados cerca del menor infectado, así como quienes tuvieron contacto con él en un ámbito sanitario, serán contactados por las autoridades de salud de los condados de Los Ángeles y Orange.

El período de riesgo para desarrollar sarampión va de siete a 21 días después de la exposición y el último día para vigilar síntomas es el 6 de agosto.

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Las autoridades señalaron que las personas inmunizadas o que ya tuvieron la enfermedad probablemente estén protegidas, aunque también deben observar si presentan síntomas.

El funcionario de salud del condado de Los Ángeles Muntu Davis dijo en un comunicado: “A medida que aumentan los casos de sarampión, es importante que los residentes tomen medidas para asegurarse de estar completamente protegidos.

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Los CDC informaron que el 93% de los casos de sarampión confirmados en Estados Unidos está vinculado con brotes y que este año se notificaron 34 brotes nuevos (REUTERS/Michelle Freyria)

La vacuna triple viral es la forma más segura y confiable de prevenir el sarampión y protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad”.

También advirtió: “El sarampión se propaga con facilidad y puede provocar complicaciones graves, como neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte”.

Qué deben saber las familias hispanas en California y cómo protegerse

Las autoridades del condado recomiendan que los bebés de seis a 11 meses que vayan a viajar al extranjero, o dentro del país hacia zonas con brotes, reciban una dosis temprana de la vacuna, que normalmente se aplica después del primer año de vida y luego otra vez entre los cuatro y los seis años. Si reciben esa dosis adelantada, deben completar igualmente otras dos aplicaciones.

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California también recomendó adelantar la segunda dosis en niños de uno a tres años si van a viajar internacionalmente. El departamento estatal indicó que los padres deben considerar si en el destino circula el virus, la posibilidad de exposición durante el trayecto y si el niño reúne condiciones para una dosis temprana, y sugirió consultar con el pediatra antes de decidir.

Si los padres optan por vacunar al bebé antes del viaje, la aplicación debería realizarse al menos dos semanas antes de la salida.

El especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco Peter Chin-Hong señaló que cuando la vacuna se administra a los seis meses, 76% desarrolla anticuerpos protectores, y cuando se aplica entre los ocho y nueve meses, la cifra sube a 85%; en los niños de 12 meses o más, más del 95% desarrolla esa protección.

La subdirectora médica del condado de Orange Anissa Davis afirmó: “El sarampión no afecta solo a quienes viajan o viven a nivel internacional: todos están en riesgo si no están protegidos”.

Añadió: “Como el sarampión es altamente contagioso, puede propagarse rápidamente dentro de las comunidades, incluso entre quienes no han viajado. La mejor manera de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos es vacunarse antes de que ocurra la exposición”.

Las autoridades sanitarias instaron a los padres a actualizar ahora las vacunas de sus hijos, cuando faltaban pocas semanas para el inicio del nuevo ciclo escolar.

La funcionaria de salud de San Francisco Susan Philip dijo en un comunicado que el aumento de casos en todo el país es “un recordatorio de que no podemos bajar la guardia frente a enfermedades graves y altamente contagiosas”.

Exposiciones vinculadas con viajes internacionales

Las autoridades de salud fijaron entre siete y 21 días el período de riesgo tras la exposición al sarampión y señalaron el 6 de agosto como último día para vigilar síntomas (REUTERS/Michelle Freyria)

Otro viajero contagioso pasó por el aeropuerto de Los Ángeles a comienzos de julio. Llegó en el vuelo 281 de British Airways procedente de Londres a la puerta 155 de la terminal internacional el 3 de julio, y pudieron haber estado expuestas las personas que estuvieron allí entre las 15:00 y las 16:00, además de quienes subieron al transporte de alquiler de autos de Hertz entre las 15:30 y las 16:30.

California registró al menos dos bebés con sarampión este año, y ambos habían viajado al extranjero antes de enfermarse. Uno de los casos se notificó en San Francisco y el otro en el condado de Orange.

El Departamento de Salud Pública de California dijo al diario que esos bebés probablemente se expusieron al virus “durante viajes internacionales, ya sea en aeropuertos, aviones o de otro modo mientras estaban en el extranjero”.

La dependencia agregó: “Algunos, pero no todos, visitaron un área con un brote de sarampión conocido”.

Desde 2020, la autoridad sanitaria estatal recibió 11 reportes de sarampión en menores de un año. De ese total, ocho habían viajado internacionalmente y uno se había desplazado a otro estado donde había un brote.

Los otros dos casos de bebés correspondieron a menores que no habían viajado antes de contraer el virus. El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles recordó que los menores de un año pueden contraer sarampión, en especial durante los viajes.