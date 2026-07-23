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El ex ministro de Defensa Fedorov rechazó las ofertas de Zelensky para volver al gobierno ucraniano

En un comunicado, descartó la vicepresidencia del Consejo de Ministros para la innovación militar y otras alternativas; aseguró que solo aceptará retomar la cartera que dejó el 14 de julio.

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Fedorov afirmó que solo regresará al Ministerio de Defensa porque ese cargo define el curso de la guerra en Ucrania. (Reuters)
Fedorov afirmó que solo regresará al Ministerio de Defensa porque ese cargo define el curso de la guerra en Ucrania. (Reuters)

Mykhailo Fedorov, el exministro de Defensa de Ucrania cuya destitución desató una semana de protestas, rechazó este jueves las ofertas del presidente Volodimir Zelensky para reincorporarse al gobierno.

En una rueda de prensa, el mandatario había anunciado que le ofreció la vicepresidencia del Consejo de Ministros para la innovación militar, entre otras opciones. Fedorov las descartó todas en un comunicado posterior y dejó en claro que solo volverá como titular de Defensa. Afirmó que únicamente ese cargo, junto con la presidencia y el mando de las fuerzas armadas, tiene la autoridad real para determinar el curso de la guerra y completar las reformas en marcha.

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Desde esa cartera, sostuvo, es posible combatir la corrupción en las adquisiciones militares, ejecutar operaciones asimétricas contra Rusia y erradicar lo que describió como una cultura de mentiras e impunidad dentro del sistema. Asumió el cargo en enero de 2026 con un plan que, según detalló, incluía reforzar las defensas aéreas, sostener el frente y presionar la economía rusa mediante ataques de largo alcance.

“Nuestros resultados colectivos crearon algo sin precedentes: una oportunidad para forzar a Rusia a la paz mediante la fuerza. Y no podemos permitirnos perderla”, afirmó.

Manifestantes en Kiev reclaman la restitución de Fedorov como ministro de Defensa y la renuncia del entonces comandante en jefe Oleksandr Syrskyi. 20 de julio de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)
Manifestantes en Kiev reclaman la restitución de Fedorov como ministro de Defensa y la renuncia del entonces comandante en jefe Oleksandr Syrskyi. 20 de julio de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Su salida del cargo, el 14 de julio, obedeció al deterioro de su relación con el entonces comandante en jefe Oleksandr Syrskyi, un militar formado en la era soviética al que acusó de bloquear sus iniciativas y de resistirse a dar mayor protagonismo a los sistemas no tripulados.

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Las manifestaciones que siguieron exigieron también la remoción de Syrskyi y fueron celebradas públicamente por funcionarios de Moscú. Para contener la presión, Zelensky lo reemplazó esta semana por el general Mykhailo Drapati, de 43 años, hasta entonces más proclive a incorporar tecnología en las operaciones militares.

La medida, no obstante, no dio por satisfechas las demandas de los movilizados. Los organizadores anunciaron salidas diarias a partir de este viernes para reclamar el retorno de Fedorov al frente del ministerio, en medio de una crisis que se consolidó como la más grave desde el inicio de la invasión. Una encuesta publicada el miércoles lo ubicó por encima del presidente en las preferencias ciudadanas, en una nación que acumula más de cuatro años de conflicto y un malestar creciente por el reclutamiento forzoso.

(Con información de AP, AFP y EFE)

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