Nueva York: decenas de víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante el Mundial 2026

El operativo en Nueva York integró una coordinación entre agencias locales, estatales y federales en las sedes del Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith).

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) informó que rescató a 43 personas, incluidos siete menores, y detuvo a 89 sospechosos durante un operativo contra la trata de personas, desplegado antes y durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el área de Nueva York.

Las intervenciones, entre el 11 de junio y el 19 de julio, abarcaron 87 operaciones, que permitieron indagar nuevas líneas de investigación y avanzar en causas ya en curso, informó CBS News.

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La respuesta directa de la policía combinó vigilancia en reuniones masivas, seguimiento de espacios de internet utilizados para captar víctimas y visitas a agresores sexuales y tratantes ya condenados, indicó The New York Post. La operación en Nueva York formó parte de una coordinación más amplia entre agencias locales, estatales y federales en las sedes del torneo.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a nivel nacional hubo más de 673 arrestos por cargos vinculados con trata de personas durante el Mundial, además del rescate de 61 adultos y 13 menores.

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Operativos encubiertos y vigilancia a delincuentes sexuales durante el Mundial 2026

El inspector Gary Marcus, jefe de la Unidad de Víctimas Especiales de la NYPD, explicó que muchas de las tareas no fueron visibles para el público: “Vimos a nuestros agentes en esas grandes concentraciones, pero lo que no vieron fueron nuestros investigadores trabajando entre bastidores, recabando información, identificando a los traficantes e interactuando con las víctimas para intentar rescatarlas”.

A su vez, precisó que una parte central de la preparación consistió en visitar a delincuentes sexuales que figuran en los registros policiales. La autoridad afirmó: “Ya sea que estén en libertad condicional o bajo supervisión por trata de personas, los visitamos para asegurarnos de que cumplen con los términos de su liberación y, en segundo lugar, para hacerles saber que la policía de Nueva York los está vigilando”.

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El inspector Gary Marcus afirmó que el plan del NYPD se preparó durante años e incluyó tareas de investigación no visibles para el público (Captura de video: New York Post).

Según The New York Post, algunos de los investigados visitados por la policía estaban en incumplimiento de las condiciones impuestas y fueron arrestados. El medio también informó que de los 87 operativos, uno de los rescates involucró a una menor que era explotada sexualmente en una habitación de hotel, después de que la policía interceptara una comunicación en línea y determinara que era víctima de trata.

Por consiguiente, Marcus relató que los investigadores lograron ubicar el lugar donde la menor estaba retenida y sacarla de esa situación, además de detener de inmediato al sospechoso.

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De los 104 partidos disputados en el Mundial 2026, ocho encuentros se jugaron en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, incluida la final (REUTERS/Shannon Stapleton).

Las víctimas recibieron apoyo y asistencia inmediata

El Departamento de Policía de Nueva York trabajó con distintas organizaciones de asistencia para brindar a las víctimas servicios de apoyo. Las personas asistidas, en su mayoría víctimas de trata sexual, recibieron alimentos, alojamiento y apoyo psicológico, señaló CBS News.

La comisionada adjunta Kathleen Baer, responsable de política y planificación sobre violencia de género en la NYPD, aseguró que en varios operativos había personal de apoyo en habitaciones contiguas para asistir a las víctimas apenas eran retiradas del lugar. Así, según Baer, las sobrevivientes podían “calmar los ánimos en una situación que podía parecer realmente aterradora en ese momento”.

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La funcionaria pidió a la población que denuncie cualquier situación sospechosa a las líneas habilitadas. Su mensaje fue directo: “Si algo no les parece bien, lo investigaremos. Quizás no sea nada, pero tal vez sí, y podrían salvarle la vida a alguien”.

Otros estados también desplegaron operativos. Las autoridades informaron que en el área metropolitana de Atlanta se registraron 153 arrestos y se identificaron 54 víctimas de trata. Además, en Kansas City hubo 19 detenidos por cargos estatales y federales, y se rescataron a nueve menores.

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