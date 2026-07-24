Estados Unidos

Florida ya es la 14ª economía más grande del mundo: supera a México y Australia

El estado alcanzó un producto de 1,8 billones de dólares y avanzó 6,3% interanual, en un salto que sus líderes atribuyen a impuestos bajos, reglas más simples y atracción sostenida de capital

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Una mano sostiene un fajo de billetes de cien dólares frente al skyline de Miami, con varios rascacielos y palmeras bajo un cielo azul claro.
Florida alcanzó una economía de USD 1,8 billones, creció 6,3% y quedó en el puesto 14 entre las mayores del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida alcanzó una economía de USD 1,8 billones y quedó en el puesto 14 entre las mayores del mundo tras crecer 6,3% en el último año, según informó Fox Business con datos de la Florida Chamber Foundation. El avance dejó al estado por encima de Australia y México y lo acercó a Corea del Sur.

Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la Florida Chamber of Commerce, atribuyó esa expansión a una estrategia centrada en impuestos bajos, regulación simplificada y promoción de la libre empresa.

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La mejor manera de ayudar a que Estados Unidos avance es que Florida lidere al país cuando se trata de libre empresa y libertad. Si siguiéramos el ejemplo de Florida, todos ganarían”, dijo al medio.

La cámara sostuvo que el crecimiento no respondió solo al tamaño del estado, sino a una captación sostenida de capital, empresas y trabajadores. Wilson planteó que Florida ya no compite únicamente con otros estados, sino con economías nacionales.

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La migración de riqueza y el crecimiento sectorial

Para superar a Corea del Sur, que ocupa el puesto 13, Florida necesitaría cerca de 2% adicional de crecimiento; para desplazar a Canadá del décimo lugar, alrededor de 21%.

La Florida Chamber Foundation indicó que Florida superó a Australia y México y quedó cerca de Corea del Sur en el ranking económico (REUTERS/Marco Bello)
La Florida Chamber Foundation indicó que Florida superó a Australia y México y quedó cerca de Corea del Sur en el ranking económico (REUTERS/Marco Bello)

Aunque la migración diaria de población se moderó desde el pico posterior a la pandemia hasta unas 500 a 600 personas por día, la entrada de riqueza se mantuvo por encima de USD 4 millones por hora, de acuerdo con la cámara.

Wilson vinculó ese flujo con la salida de habitantes, patrimonio y negocios desde estados como Nueva York y California.

El ejecutivo describió ese proceso como una “espiral de muerte” en estados que, a su juicio, aumentan impuestos y regulaciones y terminan empujando a personas y empresas a mudarse. Mencionó a Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Minnesota y California dentro de ese grupo.

La publicación señaló que, además del turismo, la agricultura y la construcción, los datos de la cámara ubicaron a Florida en el primer lugar nacional en creación de nuevas empresas y crecimiento del empleo manufacturero.

Wilson destacó avances en los sectores aeroespacial, defensa, tecnología financiera, salud, logística y en la industria de modelado y simulación del centro de Florida, valorada en USD 11,6 mil millones.

La Florida Chamber of Commerce atribuyó el crecimiento de Florida a impuestos bajos, regulación simplificada y promoción de la libre empresa (REUTERS/Marco Bello)
La Florida Chamber of Commerce atribuyó el crecimiento de Florida a impuestos bajos, regulación simplificada y promoción de la libre empresa (REUTERS/Marco Bello)

Según Wilson, ese resultado formó parte de un plan de 20 años. “La fórmula secreta para nosotros en Florida es que esto ha sido parte de un plan de 20 años”, afirmó.

Añadió que el gobernador, la Legislatura y buena parte de la comunidad empresarial siguieron una línea de política pública concentrada en hacer crecer al estado “de la manera correcta”.

Deuda, costo de vida y seguridad

Wilson sostuvo que administrar el estado “como una empresa” y mantener baja la deuda ayuda a proteger a los negocios locales frente a la volatilidad nacional y la crisis de deuda en Washington.

La cámara informó que Florida tuvo la menor deuda estatal per cápita del país, con menos de USD 1.000 por residente, frente a más de USD 6.500 en Nueva York.

El debate sobre el atractivo económico del estado también incluyó el costo de vida.

La cámara sostuvo que Florida captó capital, empresas y trabajadores, con una entrada de riqueza superior a USD 4 millones por hora. (REUTERS/Marco Bello)
La cámara sostuvo que Florida captó capital, empresas y trabajadores, con una entrada de riqueza superior a USD 4 millones por hora. (REUTERS/Marco Bello)

Un análisis reciente de Bloomberg citado en el texto indicó que el costo combinado de vida en la región de Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach, conocida como la “Gold Coast”, es aproximadamente 5% más alto que en el área metropolitana de Nueva York y sus suburbios, según datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.

Wilson rechazó esa comparación en esos términos y sostuvo que el informe midió a Miami frente a la ciudad de Nueva York, no a Florida frente al estado de Nueva York.

También incorporó otros factores al análisis, como la seguridad pública. “Miami es ahora uno de los lugares más seguros de Estados Unidos. Es seguro caminar por las calles de noche. A veces no hay una etiqueta de precio que se pueda poner a algunos de estos beneficios que tiene Florida”, dijo.

El dirigente reconoció que la llegada de grandes fortunas puede elevar el costo de vida y la vivienda para las familias trabajadoras, pero defendió el efecto neto del fenómeno.

“No hay duda de que cuando mucha riqueza se muda a una zona, puede aumentar el costo de vida en esa zona. No hay duda de que eso es cierto. Pero también trae consigo una propuesta de valor abrumadora de más riqueza, más empleos, más empresas”, afirmó.

El plan para entrar al top 10 antes de 2030

Florida lideró en creación de nuevas empresas y crecimiento del empleo manufacturero, con avances en sectores como aeroespacial, defensa y tecnología financiera (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Florida lideró en creación de nuevas empresas y crecimiento del empleo manufacturero, con avances en sectores como aeroespacial, defensa y tecnología financiera (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La cámara y Wilson creen que el estado puede ubicarse entre las 10 mayores economías del mundo antes de 2030. Ese objetivo está plasmado en el plan estratégico Florida 2030 Blueprint, que fija metas fiscales, laborales y cívicas.

Ese programa puso el foco en ciencias de la vida, defensa, tecnología agrícola, espacio comercial, logística y ciberseguridad.

Wilson describió la ejecución del plan como una operación coordinada entre educación, infraestructura, impuestos, regulación y litigios.

“Es como una operación militar en la que tenemos todas las ramas, desde la educación hasta la infraestructura, los impuestos, la regulación y los litigios: todos entendemos que tenemos un país que salvar”, dijo el directivo.

Añadió que, si otros estados mejoran sus indicadores, eso elevará la competitividad general, y que Florida también puede aprender de las experiencias ajenas.

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