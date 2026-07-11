Estados Unidos

Brote de parásito intestinal ya afecta a más de 20 condados de Florida y registra 50 casos

Las autoridades sanitarias confirmaron nuevas infecciones en Miami-Dade y Broward causadas por alimentos contaminados. Este brote de ciclosporiasis, bajo investigación federal, ya mantiene bajo observación a otros 16 estados del país

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Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
Miami-Dade y Broward suman 11 casos confirmados de ciclosporiasis dentro del brote que afecta a Florida (CDC)

Miami-Dade y Broward ya suman 11 casos confirmados de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por un parásito microscópico, dentro de un brote que afecta a toda Florida. Según el Departamento de Salud de Florida, entre el 1 de mayo y el 4 de julio de 2026 se registraron al menos 50 casos confirmados en más de 20 condados del estado.

Infografía: mapa de calor de Florida con casos de ciclosporiasis por condado, cifras destacadas de Florida y Estados Unidos, logo de Infobae y fuente FL Health.
Un mapa de calor de Florida ilustra la distribución de 50 casos confirmados de ciclosporiasis en más de 20 condados, según datos del FL Health al 4 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se han reportado muertes.

Cómo se distribuyen los casos en South Florida

Miami-Dade concentra seis de esos casos y Broward, cinco. Monroe County no registró ninguno en ese período.

Mapa del estado de Florida con condados en tonos de gris, melocotón, naranja y rojo sobre un fondo oscuro. Algunos condados rojos emiten un halo luminoso.
Un mapa coroplético de Florida ilustra la intensidad de datos por condados, con zonas clave como Miami-Dade y Lee destacadas con un brillo rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total estatal, 31 casos se adquirieron dentro de Florida, según el Departamento de Salud:

  • Adquiridos en Florida: 31
  • Adquiridos fuera de EE.UU.: 10
  • Origen desconocido: 9

Los condados con más casos en el resto del estado

Fuera de South Florida, el condado de Lee encabeza la lista con nueve casos. Le siguen:

  • Orange: 3
  • Hillsborough: 2
  • Collier: 2
  • Osceola: 2
  • Seminole: 2
  • St. Johns: 2
  • Volusia: 2
  • Otros condados: 1 caso cada uno —Alachua, Brevard, Columbia, Duval, Escambia, Flagler, Gadsden, Highlands, Lake, Palm Beach, Pasco, Pinellas y Sumter—.

El CDC y la FDA investigan varios grupos de casos, pero hasta ahora no identificaron una fuente de alimento específica ni existe evidencia de un único brote multiestatal.

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El panorama nacional: 145 casos en 17 estados

Florida no es el único estado afectado. Al 16 de junio de 2026, el CDC confirmó 145 casos en 17 estados, con 20 hospitalizaciones y ninguna muerte.

La cifra real podría ser considerablemente mayor: el Departamento de Salud de Michigan informó que cerca de 1.000 personas recibieron ese diagnóstico solo en ese estado.

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Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un organismo microscópico que se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal. No se contagia de persona a persona: la única vía de infección es la ingesta del parásito.

Cuatro organismos de forma circular, uno con tonalidades rosadas y moradas en su interior, se observan sobre un fondo de color azul turquesa.
Un microorganismo Cyclospora cayetanensis se muestra con enfoque nítido sobre un fondo de tonos azules y turquesas en una imagen microscópica de alta definición (CDC)

Los síntomas aparecen entre dos y 14 días después de la exposición. La mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento médico, aunque los síntomas pueden durar semanas o reaparecer. El tratamiento con antibióticos acorta la duración de la enfermedad.

Síntomas frecuentes, según el CDC:

  • Diarrea acuosa frecuente, descrita por el CDC como “explosiva”
  • Pérdida de apetito y de peso
  • Cólicos y distensión abdominal
  • Náuseas y fatiga

Síntomas menos frecuentes:

  • Fiebre baja
  • Dolores musculares o de cabeza
  • Vómitos

Por qué los casos aumentan en verano

El CDC señala que los brotes de ciclosporiasis se concentran en primavera y verano, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Aunque las autoridades no vincularon el brote actual a ningún producto específico, el Departamento de Salud de Michigan recordó que brotes anteriores en Estados Unidos y Canadá se asociaron a estos alimentos:

  • Mezclas de ensaladas en bolsa
  • Cilantro fresco
  • Albahaca fresca
  • Frambuesas
  • Arvejas chinas
  • Cebollín

Cómo reducir el riesgo en casa

Las autoridades sanitarias recomiendan estas medidas al manipular frutas y verduras crudas:

  • Lavar todas las frutas y verduras bajo agua corriente antes de cortarlas, cocinarlas o consumirlas.
  • Fregar con cepillo las de cáscara dura, como melones y pepinos.
  • Retirar las partes magulladas o dañadas antes de consumir el producto.
  • Refrigerar los alimentos cortados, pelados o cocinados dentro de las dos horas posteriores a su preparación.

Cualquier persona con diarrea persistente y de aparición repentina debe contactar a su médico y al departamento de salud local. Las investigaciones del CDC y la FDA continúan para identificar el origen del brote.

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