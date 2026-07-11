Brote de parásito intestinal ya afecta a más de 20 condados de Florida y registra 50 casos

Miami-Dade y Broward suman 11 casos confirmados de ciclosporiasis dentro del brote que afecta a Florida (CDC)

Miami-Dade y Broward ya suman 11 casos confirmados de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por un parásito microscópico, dentro de un brote que afecta a toda Florida. Según el Departamento de Salud de Florida, entre el 1 de mayo y el 4 de julio de 2026 se registraron al menos 50 casos confirmados en más de 20 condados del estado.

Un mapa de calor de Florida ilustra la distribución de 50 casos confirmados de ciclosporiasis en más de 20 condados, según datos del FL Health al 4 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se han reportado muertes.

Cómo se distribuyen los casos en South Florida

Miami-Dade concentra seis de esos casos y Broward, cinco. Monroe County no registró ninguno en ese período.

Un mapa coroplético de Florida ilustra la intensidad de datos por condados, con zonas clave como Miami-Dade y Lee destacadas con un brillo rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total estatal, 31 casos se adquirieron dentro de Florida, según el Departamento de Salud:

Adquiridos en Florida: 31

Adquiridos fuera de EE.UU.: 10

Origen desconocido: 9

Los condados con más casos en el resto del estado

Fuera de South Florida, el condado de Lee encabeza la lista con nueve casos. Le siguen:

Orange: 3

Hillsborough: 2

Collier: 2

Osceola: 2

Seminole: 2

St. Johns: 2

Volusia: 2

Otros condados: 1 caso cada uno —Alachua, Brevard, Columbia, Duval, Escambia, Flagler, Gadsden, Highlands, Lake, Palm Beach, Pasco, Pinellas y Sumter—.

El CDC y la FDA investigan varios grupos de casos, pero hasta ahora no identificaron una fuente de alimento específica ni existe evidencia de un único brote multiestatal.

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El panorama nacional: 145 casos en 17 estados

Florida no es el único estado afectado. Al 16 de junio de 2026, el CDC confirmó 145 casos en 17 estados, con 20 hospitalizaciones y ninguna muerte.

La cifra real podría ser considerablemente mayor: el Departamento de Salud de Michigan informó que cerca de 1.000 personas recibieron ese diagnóstico solo en ese estado.

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Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un organismo microscópico que se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal. No se contagia de persona a persona: la única vía de infección es la ingesta del parásito.

Un microorganismo Cyclospora cayetanensis se muestra con enfoque nítido sobre un fondo de tonos azules y turquesas en una imagen microscópica de alta definición (CDC)

Los síntomas aparecen entre dos y 14 días después de la exposición. La mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento médico, aunque los síntomas pueden durar semanas o reaparecer. El tratamiento con antibióticos acorta la duración de la enfermedad.

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Síntomas frecuentes, según el CDC:

Diarrea acuosa frecuente, descrita por el CDC como “explosiva”

Pérdida de apetito y de peso

Cólicos y distensión abdominal

Náuseas y fatiga

Síntomas menos frecuentes:

Fiebre baja

Dolores musculares o de cabeza

Vómitos

Por qué los casos aumentan en verano

El CDC señala que los brotes de ciclosporiasis se concentran en primavera y verano, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Aunque las autoridades no vincularon el brote actual a ningún producto específico, el Departamento de Salud de Michigan recordó que brotes anteriores en Estados Unidos y Canadá se asociaron a estos alimentos:

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Mezclas de ensaladas en bolsa

Cilantro fresco

Albahaca fresca

Frambuesas

Arvejas chinas

Cebollín

Cómo reducir el riesgo en casa

Las autoridades sanitarias recomiendan estas medidas al manipular frutas y verduras crudas:

Lavar todas las frutas y verduras bajo agua corriente antes de cortarlas, cocinarlas o consumirlas.

Fregar con cepillo las de cáscara dura, como melones y pepinos.

Retirar las partes magulladas o dañadas antes de consumir el producto.

Refrigerar los alimentos cortados, pelados o cocinados dentro de las dos horas posteriores a su preparación.

Cualquier persona con diarrea persistente y de aparición repentina debe contactar a su médico y al departamento de salud local. Las investigaciones del CDC y la FDA continúan para identificar el origen del brote.

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