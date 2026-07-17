Alerta en Nueva York: autoridades advierten aumento de intoxicaciones con marihuana

Nueva York lanzó una guía sobre cannabis para familias y cuidadores ante el aumento de intoxicaciones en niños y adolescentes (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El estado de Nueva York lanzó una nueva guía sobre cannabis para familias y cuidadores tras advertir un fuerte aumento de las intoxicaciones en niños y adolescentes, un fenómeno que las autoridades vinculan con más visitas a salas de emergencia y con riesgos específicos durante una etapa en la que el cerebro sigue desarrollándose hasta cerca de los 25 años.

Uno de los datos que encendió la alerta fue el aumento de más de 1.600% en las visitas hospitalarias relacionadas con cannabis entre menores de cinco años desde 2016, según informó el Departamento de Salud estatal.

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Las autoridades atribuyen muchos de esos casos a ingestas accidentales de productos comestibles con marihuana que los niños confundieron con dulces o alimentos comunes.

La respuesta oficial fue la publicación de la guía Talking With Young People About Weed, elaborada por la Oficina de Gestión del Cannabis de Nueva York (OCM).

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El material está dirigido a padres, cuidadores y otros adultos de confianza para ayudarlos a hablar con adolescentes sobre los posibles efectos del consumo de marihuana.

El Departamento de Salud de Nueva York informó que las visitas hospitalarias por cannabis en menores de cinco años subieron más de 1.600% desde 2016 (REUTERS/Cheney Orr)

El estado asocia el aumento de casos con intoxicaciones accidentales y consumo juvenil frecuente

La advertencia llegó después de un informe del Departamento de Salud de Nueva York que registró un alza considerable de las consultas de emergencia por intoxicación con cannabis desde que el estado autorizó primero el uso medicinal en 2016 y luego el consumo recreativo para adultos en 2021.

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En paralelo, Nueva York ya tiene cientos de dispensarios legales y ventas diarias de millones de dólares, mientras el estado sigue enfrentando problemas para contener el mercado ilegal y los productos sin regulación.

La guía sostiene que el consumo frecuente de cannabis durante la adolescencia puede tener consecuencias mayores que en adultos que empiezan a usar la sustancia después de esa etapa.

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Entre los efectos de corto plazo en adolescentes consumidores habituales menciona dificultades para concentrarse, problemas de memoria, menor capacidad para completar tareas escolares y alteraciones en la coordinación que pueden afectar actividades como conducir o practicar deportes.

El documento también advierte sobre posibles cambios en la salud mental, entre ellos mayor ansiedad, ataques de pánico, cambios bruscos de ánimo, pensamientos paranoicos e incluso tendencias suicidas en algunos casos.

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Las autoridades de Nueva York vinculan muchas intoxicaciones infantiles con productos comestibles de cannabis que los niños confunden con dulces o alimentos comunes (REUTERS/ Gustavo Graf/File Photo)

Para las autoridades, ese cuadro refuerza la necesidad de conversaciones tempranas e informadas dentro del entorno familiar.

El comisionado de Salud de Nueva York, doctor James McDonald, resumió esa preocupación al presentar la iniciativa: “La adolescencia es un periodo crítico del desarrollo del cerebro”.

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McDonald planteó que los padres necesitan información clara para hablar con sus hijos sobre los riesgos asociados al cannabis.

La guía oficial advierte sobre trastornos específicos ligados al uso prolongado de cannabis

La OCM incluyó en el material una advertencia sobre el Síndrome de Hiperémesis Cannabinoide, una afección asociada al consumo frecuente.

El trastorno puede causar dolor abdominal intenso, náuseas persistentes y episodios repetidos de vómitos que, en algunos casos, requieren atención de emergencia.

La guía oficial advierte que el consumo frecuente de cannabis en la adolescencia puede afectar la concentración, la memoria, las tareas escolares y la coordinación (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

La guía lo explica en estos términos: “Cualquier persona que use cannabis frecuentemente, durante un periodo prolongado, corre el riesgo de desarrollar este síndrome”.

El objetivo del documento, según la agencia estatal, es ofrecer información práctica para que las familias puedan reconocer señales de alerta antes de una crisis médica.

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Otro de los riesgos identificados es el llamado “greening out”, una reacción por consumir una cantidad excesiva de cannabis en poco tiempo.

Los síntomas pueden incluir ansiedad extrema, paranoia, mareos, desmayos, aumento del ritmo cardíaco, náuseas graves y vómitos.

La campaña Cannabis Honestly, impulsada por la oficina estatal, también busca responder una pregunta central para las familias: qué puede pasar cuando un adolescente usa marihuana con regularidad.

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De acuerdo con la información oficial, cerca del 16% de los jóvenes que consumen cannabis de manera habitual pueden desarrollar trastorno por consumo de cannabis, frente a alrededor del 10% entre adultos que comenzaron a usarlo después de alcanzar la mayoría de edad.