Estados Unidos

Trump ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia sobre la seguridad electoral de EEUU y acusó al régimen chino de injerencia

“Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó el mandatario durante un discurso televisado desde la Casa Blanca

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Trump ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia sobre la seguridad electoral de EEUU y acusó al régimen chino de injerencia (REUTERS)
Trump ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia sobre la seguridad electoral de EEUU y acusó al régimen chino de injerencia (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la desclasificación de una gran cantidad de archivos de inteligencia sobre la seguridad electoral y aseguró que esa documentación demuestra una injerencia del régimen chino en el sistema electoral estadounidense, incluida la obtención ilícita de datos de 220 millones de votantes.

Durante un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que la información desclasificada expone lo que describió como “vulnerabilidades impactantes” del sistema electoral de Estados Unidos y afirmó que los documentos revelan una operación atribuida a Beijing que comenzó durante el ciclo electoral de 2020.

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“Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó el mandatario.

Según Trump, la documentación desclasificada muestra que China obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. El presidente no presentó durante el discurso detalles adicionales sobre el contenido de esos documentos.

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Además, aseguró que existen más de 250.000 ciudadanos no estadounidenses registrados para votar en cuatro estados, aunque tampoco aportó pruebas públicas para respaldar esa afirmación durante su intervención.

Según Trump, la documentación desclasificada muestra que China obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses (REUTERS)
Según Trump, la documentación desclasificada muestra que China obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses (REUTERS)

El mandatario enmarcó esos señalamientos dentro de sus críticas al sistema electoral estadounidense y volvió a sostener que las elecciones presidenciales de 2020 fueron “robadas”. “Nunca más podemos presenciar una elección robada”, expresó durante el mensaje a la nación.

Trump mantiene desde hace años que perdió esos comicios como consecuencia de un fraude electoral. Sin embargo, más de 60 demandas judiciales no obtuvieron fallos que establecieran un fraude con capacidad para modificar el resultado, mientras que los recuentos, las auditorías y el propio Departamento de Justicia no encontraron pruebas de un fraude de esa magnitud.

Antes de su discurso, el presidente había anticipado que anunciaría “grandes noticias” sobre la seguridad electoral. Buena parte de las afirmaciones expuestas durante la alocución correspondieron a información de inteligencia que ya era de conocimiento público.

Trump también utilizó parte de su intervención para cuestionar a medios de comunicación que decidieron no transmitir su discurso en directo. El presidente mencionó de forma explícita a ABC y NBC, pidió que se les revoquen las licencias de transmisión y sugirió que participaron en un supuesto intento de alterar procesos electorales.

En paralelo, Trump impulsa en el Congreso la aprobación del proyecto SAVE America Act, que propone nuevas restricciones al sistema electoral antes de las elecciones legislativas de noviembre. Entre otras medidas, la iniciativa exige acreditar la ciudadanía para registrarse como votante, requisito que ya contempla la legislación para las elecciones federales y estatales, establece la presentación obligatoria de una identificación con fotografía en los centros de votación e incorpora nuevas limitaciones al voto por correo.

Trump impulsa en el Congreso la aprobación del proyecto SAVE America Act (REUTERS)
Trump impulsa en el Congreso la aprobación del proyecto SAVE America Act (REUTERS)

Los demócratas sostienen que las nuevas denuncias del mandatario buscan influir en el escenario político previo a las elecciones de mitad de mandato, mientras Trump mantiene sus cuestionamientos sobre el resultado de los comicios presidenciales de 2020 y vuelve a colocar la seguridad electoral y la presunta injerencia china en el centro de su discurso público.

(Con información de AFP)

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