Florida refuerza los controles en autopistas esta semana: qué está pasando y cómo evitar multas inesperadas

La Operación Southern Slow Down refuerza los controles de velocidad en las carreteras de Florida hasta el sábado 18 de julio (AP Photo/Mike Carlson)

La “Operación Southern Slow Down” pone en alerta las carreteras de Florida hasta el sábado 18 de julio: más patrullas, más controles y multas reales para quienes excedan la velocidad. El año pasado, la Patrulla de Carreteras del estado impuso más de 7.000 sanciones en apenas seis días, y al menos ocho conductores terminaron detenidos. Esta semana, el riesgo es exactamente el mismo.

La campaña, que llega a su novena edición, reúne a Florida con Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee bajo la coordinación de la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

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Su objetivo es uno solo: reducir los choques graves y las muertes vinculadas al exceso de velocidad en autopistas interestatales y carreteras estatales, según informaron Florida Today y Telemundo 51.

Por qué importa el exceso de velocidad en Florida

El exceso de velocidad no es una infracción menor. Según el informe Florida Traffic Crash Facts 2024, ese comportamiento al volante causa cerca del 6% de todas las muertes en accidentes viales del estado.

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La Patrulla de Carreteras de Florida impuso más de 7.000 sanciones en seis días durante la edición anterior de la Operación Southern Slow Down (Jochen Tack/imageBROKER/Shutterstock)

Las cifras locales refuerzan la urgencia. Solo en el área de Jacksonville, el condado de Duval acumuló 9.751 choques hasta el 20 de junio de 2026. Le siguen St. Johns con 2.157, Clay con 1.220 y Nassau con 476, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida citados por Florida Today.

Qué cambia en las carreteras esta semana

Durante los días de la operación, la presencia policial aumenta de forma visible en autopistas y carreteras principales. La Patrulla de Carreteras de Florida lidera el operativo junto a agencias locales y estatales, con patrullajes más frecuentes y controles en puntos estratégicos.

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La campaña Southern Slow Down coordina a Florida con Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee bajo la NHTSA (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

A eso se suman mensajes de seguridad pública en señales y medios, diseñados para recordar a los conductores las consecuencias de pisar el acelerador de más, según NBC Miami.

La palabra de las autoridades

Jared W. Perdue, secretario del Departamento de Transporte de Florida, fue directo: “Los comportamientos peligrosos al volante, como el exceso de velocidad, son un factor determinante en las muertes y lesiones graves en nuestras carreteras”. Su llamado fue a reducir la velocidad y a conducir con responsabilidad para que todos lleguen a su destino.

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El coronel Gary Howze, de la Patrulla de Carreteras de Florida, fue aún más contundente: “El exceso de velocidad es una decisión consciente, y es una que cuesta vidas”. Howze subrayó que la operación garantiza que quienes elijan conducir de forma temeraria rindan cuentas por poner en riesgo a los demás, según recogió Florida Today.

Cómo evitar una multa esta semana

Las recomendaciones de las autoridades son concretas. Seguirlas no solo protege la billetera; reduce el riesgo de un accidente grave:

Respetar siempre el límite de velocidad señalizado.

Mantener distancia prudente con el vehículo de adelante.

Prestar atención a las señales de tránsito y a las indicaciones de los agentes.

No usar el teléfono ni otros dispositivos electrónicos al volante.

Evitar cambios de carril bruscos o sin señalizar.

Estas medidas aplican siempre, no solo durante la semana de la operación.

La ley que rige todo el año

Más allá de la campaña, Florida mantiene en vigor la ley “Super Speeder” de forma permanente. Esta norma impone sanciones adicionales a quienes superen ciertos umbrales de velocidad, con cargos que se suman a la multa estándar y que pueden afectar el historial de conducción, según NBC Miami.

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La operación de esta semana termina el sábado 18 de julio. La ley, no.

Dónde consultar más información

Para seguir las alertas de tráfico en tiempo real y acceder a recursos oficiales de seguridad vial en Florida, estas son las fuentes recomendadas:

FDOT (Departamento de Transporte de Florida): fdot.gov

Patrulla de Carreteras de Florida: flhsmv.gov

Boletín diario de noticias de Florida: floridatoday.com/newsletters