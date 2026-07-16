Cómo solicitar hasta 10.000 dólares en ayuda escolar en Texas: fechas clave y requisitos

El programa de vales educativos Texas Education Freedom Account otorgará ayudas escolares de hasta 10.474 dólares en Texas para el ciclo 2026-2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias de Texas cuentan con un nuevo respaldo financiero para la educación de sus hijos gracias al programa de vales educativos Texas Education Freedom Account (TEFA). Esta iniciativa, impulsada por el gobierno estatal y gestionada a través de una plataforma digital, busca ampliar las posibilidades de acceso a escuelas privadas y programas educativos alternativos. Con una asignación presupuestaria de 1.000 millones de dólares para el ciclo escolar 2026-2027, el TEFA se perfila como una de las apuestas más ambiciosas en materia de financiamiento escolar en Estados Unidos, abriendo la puerta a miles de estudiantes para elegir la institución que mejor se ajuste a sus necesidades y expectativas.

El TEFA fue creado por la Ley SB-2 durante la 89.ª sesión legislativa estatal, reflejando una tendencia creciente a nivel nacional hacia la libertad de elección educativa. La administración del programa está a cargo del Contralor de Cuentas Públicas de Texas, en colaboración con la empresa Odyssey, con sede en Nueva York, responsable del manejo de la plataforma en línea. La legislación autoriza a la oficina del contralor a destinar hasta 30 millones de dólares para cubrir los costos administrativos y hasta 50 millones de dólares para Odyssey por la gestión tecnológica del sistema.

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Greg Abbott, gobernador de Texas, impulsor del programa de vales educativos TEFA (AP Foto/Gabriela Passos, archivo)

A través de este programa, las familias beneficiarias pueden seleccionar una escuela privada o un programa educativo aprobado para sus hijos. Sin embargo, la selección en el portal no implica una inscripción automática. El proceso requiere que, tras la selección, exista una aceptación formal por parte de la institución educativa. Este detalle fue subrayado por Grant Coates, director ejecutivo de la Miles Foundation, organización educativa de Fort Worth que apoya la iniciativa. Coates explicó que la selección en el portal es solo el primer paso y que cada familia debe cumplir con los requisitos y procedimientos de admisión de cada escuela, sin garantías de prioridad por el solo hecho de contar con un vale.

En cuanto a los montos y requisitos específicos, el programa contempla diferentes niveles de apoyo económico según el perfil del estudiante y el tipo de institución elegida. Para el ciclo escolar 2026-2027, la Agencia de Educación de Texas (TEA) estableció que cada estudiante beneficiario que asista a una escuela privada aprobada o a un programa de educación temprana calificado recibirá 10.474 dólares por año escolar. Esta suma está pensada para cubrir parte o la totalidad de los costos educativos en instituciones privadas, ampliando así las alternativas a disposición de las familias.

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Existen casos particulares contemplados por el programa. Los estudiantes con una discapacidad documentada mediante un Programa Educativo Individualizado (IEP) pueden recibir hasta 30.000 dólares anuales, siempre y cuando presenten la documentación correspondiente emitida por un distrito escolar público y registrada ante la TEA antes de que finalice el período de solicitud, además de cumplir con los criterios de ingreso familiar. Por otro lado, quienes opten por la educación en casa (homeschooling) pueden acceder a 2.000 dólares, permitiendo así que diversas modalidades educativas queden incluidas en el alcance del plan.

La cuenta Texas Comptroller lo anunció en sus redes sociales

Para solicitar el monto adicional por discapacidad, las familias deben presentar la documentación oficial y cumplir con los procedimientos establecidos por la TEA. El proceso es riguroso y busca asegurar que los recursos sean asignados a quienes realmente cumplen los requisitos, evitando irregularidades en el uso de fondos públicos.

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Fechas clave

El proceso de selección, inscripción y los plazos para las familias beneficiarias están claramente definidos. Las familias deben ingresar al portal Odyssey para iniciar el trámite de selección de escuela. Aquellas que recibieron la adjudicación de su cuenta antes del 22 de junio cuentan con plazo hasta el 15 de julio para elegir una escuela privada participante. Las familias que fueron seleccionadas desde la lista de espera después del 22 de junio disponen de cuatro semanas, a partir de la fecha de notificación de su adjudicación, para completar la selección.

La normativa señala que el incumplimiento de estos plazos implica la pérdida del fondo asignado, que retorna a la bolsa general del programa y se reasigna a otras familias en lista de espera. Este mecanismo busca optimizar la utilización de los recursos y garantizar que el mayor número posible de estudiantes acceda a los beneficios del TEFA.

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En cuanto a la cantidad de beneficiarios y la participación de escuelas privadas, el Contralor de Cuentas Públicas de Texas ha informado que el programa ha experimentado un crecimiento sostenido en el número de estudiantes favorecidos. Para el ciclo 2026-2027, se sumarán 53.000 nuevos beneficiarios, elevando el total a cerca de 96.000 estudiantes. Además, más de 2.400 escuelas privadas han sido aprobadas para aceptar fondos del TEFA. No obstante, la legislación estatal aclara que ninguna escuela privada está obligada a aceptar a todos los postulantes y que los estudiantes con vale no reciben prioridad en el proceso de admisión.

Las fechas clave para la confirmación de inscripción y el desembolso de fondos también están definidas con precisión. Tras el 15 de julio, las escuelas tendrán hasta el 31 de julio para confirmar la inscripción de los estudiantes aceptados. Aquellos cuya inscripción sea confirmada antes de esa fecha recibirán el financiamiento a mediados de agosto, correspondiente a un segundo desembolso. Los estudiantes de escuelas privadas recibirán un 25% adicional de su monto total el 1 de octubre y el 50% restante el 1 de febrero del año siguiente, siempre que permanezcan inscritos en una institución privada participante.

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