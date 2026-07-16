Llegó a Miami sin saber usar una cinta métrica y hoy diseña los closets de las celebridades

Podcast Planes - Los closets de los famosos

En una conversación íntima con el podcast Planes, Katy Fernandez, la fundadora de Closet Detail repasó su llegada a Estados Unidos, los años más duros de su reinvención y el camino que la convirtió en una de las referentes del diseño de closets de lujo en Miami.

Entre sus aprendizajes, dejó una definición que funciona como brújula de su historia: “Confía en ti. Apuesta por ti. No mires hacia el lado. Cuando tú entiendas eso, el mundo es tuyo”. Cuando Katy Fernandez llegó a Miami desde Cuba tenía 20 años, no hablaba inglés y trabajaba en un restaurante mientras su esposo limpiaba piscinas en el Miami Seaquarium. No tenía experiencia en diseño, no sabía usar una cinta métrica y nunca había tocado un iPad. Años después, terminaría construyendo una de las compañías de closets de lujo más reconocidas de la ciudad y trabajando con celebridades internacionales.

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Desde el comienzo, Fernandez no romantizó esos primeros años. Aseguró que Closet Detail nació desde la urgencia económica más que desde una vocación calculada. “Este negocio comienza desde la necesidad extrema que teníamos viviendo aquí en este país”, contó. “Yo trabajaba en un restaurante y él trabajaba limpiando piscinas. Apenas nos alcanzaba el dinero”. El punto de partida de la empresa fue tan improvisado como insólito. Un conocido necesitaba a alguien que hiciera un mueble y, aunque no tenían experiencia, ella decidió aceptar el desafío. “Nosotros somos máster en eso”, dijo entre risas al recordar aquella escena. “Mi esposo me miraba como diciendo: ’¿máster en eso?’”. Detrás del humor, sin embargo, había miedo. Mucho miedo.

Un episodio con una cinta métrica frente a un cliente marcó a Katy Fernandez y la impulsó a perfeccionarse en el diseño de closets

La primera vez que llegó a una reunión con clientes se encontró con un equipo de diseñadoras trabajando con renders e iPads. “En mi vida había usado un iPad”, recordó. “Yo miraba y decía: ’¿Qué es esto? ¿A dónde yo me he metido?’”. Pero la necesidad pudo más que las dudas. Fernandez explicó que gran parte de su crecimiento estuvo impulsado por una filosofía personal que todavía hoy sostiene: “Yo primero digo que sí a las cosas y después busco la solución”.

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Los comienzos estuvieron lejos de ser glamorosos. Repartía tarjetas en estacionamientos, dejaba carteles afuera de las casas y recorría Miami intentando conseguir clientes.

En la entrevista recordó uno de los momentos más dolorosos de esa etapa: cuando un cliente cuestionó, delante de ella, si realmente era capaz de hacer el trabajo. “Abrí la cinta métrica y se disparó. Me cortó delante del cliente”, relató. “Y él dijo: ’¿esa es la persona que tú estás contratando para hacer los closets de nuestra casa?’”. Fernandez se fue llorando al auto. Pero ese momento terminó funcionando como un motor. “A partir de ese día me volví máster con la cinta métrica”, dijo. Con el tiempo, Closet Detail comenzó a crecer hasta transformarse en una marca reconocida en redes sociales y entre celebridades.

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Hoy trabaja con figuras como Lele Pons, Nadia Ferreira y Marc Anthony, entre otros artistas e influencers. Según contó, gran parte de ese crecimiento vino gracias a la insistencia. Durante años les escribió mensajes privados a famosos por Instagram ofreciéndoles sus servicios. “No hay nada mejor que la insistencia”, aseguró. “Yo tenía una lista. Si no me respondían en enero, les volvía a escribir en marzo”.

Pero el éxito profesional convivía con un sueño que todavía no podía cumplir: convertirse en madre. Durante la entrevista, Fernandez se emocionó al hablar del proceso de fertilidad que atravesó junto a su esposo.

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Katy Fernandez llegó a Miami desde Cuba sin hablar inglés y pasó de trabajar en un restaurante a fundar Closet Detail

“Siempre tuve el anhelo de tener una bebé y no podíamos”, contó. Tras varios intentos fallidos, los médicos les recomendaron realizar un tratamiento de fertilización in vitro. “Eso fue un bajón para mí tan grande”, confesó. “Yo decía: ’Dios, me has dado trabajo, crecimiento… pero me estás negando tener un hijo’”. El tratamiento costaba entre 25 mil y 50 mil dólares. Y fue ahí donde comprendió el verdadero impacto que había tenido su empresa en su vida personal. “Esto me lo dio Closet Detail”, explicó. “El poder pagarlo me lo dio el esfuerzo de nuestro trabajo”. En esa frase quedó condensada una idea que atraviesa toda su historia: el trabajo como herramienta no solo de supervivencia, sino de posibilidad. Finalmente logró quedar embarazada, pero el embarazo fue de alto riesgo.

A los cuatro meses recibió reposo absoluto por amenaza de aborto y pasó cinco meses sin poder levantarse de la cama. “Yo decía: ’Dios mío, la compañía se me va a ir. ¿Le voy a perder todo lo que he logrado?’”, recordó con la voz quebrada. La empresa que había sostenido económicamente el tratamiento ahora corría el riesgo de quedarse sin su conductora. Hoy, su hija Antonella tiene casi dos años y se convirtió en el centro de su vida. “Tuve a nuestra bebé, que es lo más grande que tenemos”, dijo emocionada. “Todo lo que hacemos, lo vivo por ella”.

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Esa frase ordenó retrospectivamente todo su recorrido: los años de restaurante, la cinta métrica que se disparó delante del cliente, las listas de famosos en Instagram, los miles de dólares en tratamientos. Todo había sido camino hacia ese punto. Hacia el cierre, llegó la pregunta que ordena el espíritu del podcast: qué significa tener un plan. Para Fernandez, la respuesta no estuvo en una fórmula, sino en una actitud frente al miedo, sintetizada en el mensaje que dejó para quienes sueñan con empezar de nuevo: “Confía en ti. Apuesta por ti. No mires hacia el lado. Cuando tú entiendas eso, el mundo es tuyo”.