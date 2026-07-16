Estados Unidos

El Pentágono ordena pruebas anuales de testosterona para los militares mayores de 30 años

Pete Hegseth dispuso que todos los efectivos, hombres y mujeres, sean sometidos cada año a este control hormonal. Aquellos con resultados bajos podrán iniciar tratamiento de reemplazo de manera voluntaria

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Pete Hegseth ordenó en el Pentágono pruebas anuales obligatorias de testosterona para los militares de Estados Unidos mayores de 30 años, incluidas las mujeres (Europa Press/Contacto/Capt. Roby)
Pete Hegseth ordenó en el Pentágono pruebas anuales obligatorias de testosterona para los militares de Estados Unidos mayores de 30 años, incluidas las mujeres (Europa Press/Contacto/Capt. Roby)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó pruebas anuales obligatorias de testosterona para todos los militares mayores de 30 años, incluidas las mujeres, en lo que denominó “El Departamento de Guerra de Alta T”.

La terapia de reemplazo hormonal será voluntaria para quienes presenten niveles bajos, aunque la medida ya generó cuestionamientos de médicos e investigadores que advierten que no tiene respaldo científico sólido.

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Un programa sin precedentes en el Pentágono

Hegseth anunció el miércoles la nueva política a través de un video publicado en X desde su oficina en el Pentágono. “Nuestra ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual”, afirmó. “Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja”, según recogió la Associated Press (AP).

Expertos advirtieron que el programa de testosterona impulsado por Hegseth no tiene respaldo científico sólido y podría causar daño (REUTERS/Al Drago/Pool/File Photo)
Expertos advirtieron que el programa de testosterona impulsado por Hegseth no tiene respaldo científico sólido y podría causar daño (REUTERS/Al Drago/Pool/File Photo)

El esquema se integrará al examen de salud periódico que el personal en servicio activo completa cada año. Los militares menores de 30 años podrán someterse a la prueba de forma voluntaria. Quienes presenten niveles bajos recibirán la opción —no la obligación— de iniciar una terapia de reemplazo de testosterona (TRT).

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“Se trata de restaurar y optimizar sus capacidades naturales, protegiendo su longevidad”, dijo Hegseth en el video, según reprodujo la BBC.

Qué dice la ciencia —y qué no

Los niveles de testosterona disminuyen de manera natural a partir de los 30 o 40 años y, cuando caen por debajo de cierto umbral, pueden asociarse con pérdida muscular, fatiga, baja libido y menor densidad ósea. Se estima que el problema afecta a unos 13 millones de hombres en Estados Unidos, según datos citados por la BBC.

La política del Pentágono prevé que la terapia de reemplazo de testosterona sea voluntaria para quienes registren niveles bajos en los controles de salud (EFE/Jalil Rezayee/Archivo)
La política del Pentágono prevé que la terapia de reemplazo de testosterona sea voluntaria para quienes registren niveles bajos en los controles de salud (EFE/Jalil Rezayee/Archivo)

Los expertos, no obstante, advierten que más testosterona no equivale a mejor salud. Adrian Dobs, de la Universidad Johns Hopkins, fue directo en declaraciones al Washington Post: “Que alguien tenga 700 nanogramos por decilitro no lo hace mejor, más fuerte ni más inteligente que alguien con 300”.

Adriane Fugh-Berman, de la Universidad de Georgetown, agregó que la medida “no se basa en evidencia científica y podría causar daño”, y advirtió que los niveles hormonales varían hora a hora, lo que complica la consistencia de cualquier programa de detección a escala militar.

Beneficios reales y riesgos concretos

La TRT tiene usos médicos documentados. Según la Clínica Cleveland, en hombres con niveles clínicamente bajos mejora la energía, la función sexual, el estado de ánimo y la densidad ósea. Estudios del Instituto Nacional de Salud (NIH) en hombres mayores también registraron mejoras en disfunción eréctil y libido, aunque con escaso impacto en fatiga, memoria o bienestar general.

Entre los efectos adversos conocidos:

  • Supresión de la producción de esperma e infertilidad.
  • Mayor riesgo de coágulos sanguíneos.
  • Acné.
  • Caída del cabello.
  • Retención de líquidos.
  • Testículos más pequeños.
  • Aumento del tejido mamario (ginecomastia).
  • Recuento elevado de glóbulos rojos.
  • Riesgo cardiovascular teórico (aumento del riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, aunque un estudio de 2023 —el ensayo TRAVERSE— no encontró incremento significativo).

Stuart Phillips, profesor de kinesiología en la Universidad McMaster, subrayó que la TRT se prescribe habitualmente solo cuando el paciente ya presenta síntomas y un diagnóstico confirmado de hipogonadismo. “Una política generalizada, como someter a pruebas a todas las personas mayores de 30 años, es una idea bastante absurda”, dijo al Washington Post.

El contexto político detrás de la medida

La medida llega mientras las fuerzas armadas intensifican operaciones en Irán, lo que hace poco convencional que el jefe del Pentágono centre su atención en los niveles hormonales de las tropas, señaló el New York Times.

Críticos señalaron que el anuncio de Hegseth se produjo mientras Estados Unidos intensifica operaciones en Irán y en medio de otras decisiones polémicas en el Pentágono (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
Críticos señalaron que el anuncio de Hegseth se produjo mientras Estados Unidos intensifica operaciones en Irán y en medio de otras decisiones polémicas en el Pentágono (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Hegseth ya acumula un historial de decisiones que afectan la vida cotidiana del personal militar: prohibió el servicio de personas transgénero, bloqueó ascensos de mujeres a rangos de general y almirante, y eliminó la vacunación antigripal obligatoria —decisión que derivó en un brote que enfermó a casi 300 reclutas de la Fuerza Aérea y que luego debió revertirse.

El anuncio se enmarca en una tendencia más amplia de la administración Trump. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., promueve la TRT como herramienta antienvejecimiento y reconoció consumirla.

La terapia de reemplazo de testosterona puede mejorar energía, función sexual, estado de ánimo y densidad ósea en casos clínicos, pero también presenta riesgos como infertilidad y coágulos sanguíneos (REUTERS/Kevin Lamarque)
La terapia de reemplazo de testosterona puede mejorar energía, función sexual, estado de ánimo y densidad ósea en casos clínicos, pero también presenta riesgos como infertilidad y coágulos sanguíneos (REUTERS/Kevin Lamarque)

La demanda de estas terapias pasó de menos de un millón de recetas en el año 2000 a casi 12 millones en 2025, impulsada en parte por figuras como Joe Rogan y Andrew Huberman, según el New York Times. El mes pasado, la FDA propuso flexibilizar los límites de prescripción de testosterona en todas sus presentaciones.

La contradicción con la prohibición transgénero

La nueva política abrió una grieta en uno de los argumentos centrales del Pentágono para vedar el servicio de personas transgénero: que no podrían acceder a terapia hormonal en zonas de guerra.

Persona con cabello rojo ondea una bandera transgénero azul, rosa y blanca con el símbolo trans, contra un edificio institucional y una bandera de EE.UU. al fondo
La nueva política de testosterona expuso una contradicción con la prohibición del Pentágono a las personas transgénero para acceder a terapia hormonal en el ejército (REUTERS)

Shannon Minter, directora jurídica del Centro Nacional para los Derechos LGBTQ, lo sintetizó en declaraciones al New York Times: “La recomendación de que los militares varones tomen testosterona deja claro que prohibirles a las personas transgénero tomar la misma medicación es discriminación. Un flagrante doble rasero”.

La senadora Tammy Duckworth, veterana de Irak, exigió que las pruebas se extiendan a hombres y mujeres por igual, mientras que la representante Chrissy Houlahan, veterana de la Fuerza Aérea, lo calificó como “la última obsesión de guerra cultural” de Hegseth, según recogió la AP.

El “síndrome del operador” y el antecedente de los SEALs

El debate sobre la testosterona en el ámbito militar no es nuevo. Estudios recientes identificaron el llamado “síndrome del operador”: soldados con largos períodos en unidades de operaciones especiales tienen mayor probabilidad de sufrir caídas hormonales producto del estrés crónico, la falta de sueño y las lesiones en la cabeza.

El debate sobre la testosterona en el ámbito militar ya había surgido por el síndrome del operador y por el consumo detectado en entrenamientos de los Navy SEAL (REUTERS/Kevin Lamarque)
El debate sobre la testosterona en el ámbito militar ya había surgido por el síndrome del operador y por el consumo detectado en entrenamientos de los Navy SEAL (REUTERS/Kevin Lamarque)

El antecedente más cercano data de 2022, cuando la muerte de un aspirante a Navy SEAL durante un entrenamiento reveló un consumo de testosterona y otras sustancias mucho más extendido de lo que el ejército reconocía. Un año después, la Marina lanzó un programa de detección de sustancias hormonales que promuevan el crecimiento muscular.

Un exsoldado de Operaciones Especiales, en declaraciones bajo anonimato al Washington Post, consideró que el nuevo programa es “una buena idea, pero probablemente no algo que todas las fuerzas armadas necesiten”.

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