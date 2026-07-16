El impactante vuelo rasante de un jet militar que barrió una playa en Florida

La maniobra, ocurrida el 15 de julio durante el acto inaugural “Breakfast with the Blues”, provocó que la onda de choque desplazara sombrillas y sillas, mientras los asistentes corrían o se agachaban sin reportes de heridos

Las sombrillas y sillas de playa salieron disparadas por la arena. Las personas que minutos antes tomaban el sol en Pensacola Beach, Florida, corrieron o se agacharon instintivamente. Un jet de los Blue Angels acababa de pasar a una altitud tan baja que el estruendo y la presión del aire barrieron todo lo que encontró a su paso.

El episodio ocurrió el miércoles 15 de julio durante el evento “Breakfast with the Blues”, el acto inaugural de la semana del Air Show anual de los Blue Angels en su base de origen. Lo que debía ser un vuelo de llegada rutinario se convirtió en el momento más comentado del año en las redes sociales de aviación.

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Una maniobra fuera de lo habitual

El propio escuadrón confirmó lo ocurrido en un comunicado oficial: “Durante una maniobra de llegada, una aeronave voló por debajo de los perfiles estándar, lo que generó una perturbación en la playa que afectó sillas y sombrillas de civiles”. La declaración calificó el episodio como un “pase a baja altitud”.

El incidente ocurrió el miércoles 15 de julio durante Breakfast with the Blues, el acto inaugural de la semana del Air Show anual de los Blue Angels (REUTERS)

Las imágenes captadas por espectadores y difundidas en redes sociales muestran el avión a una altura notablemente inferior a la habitual, mientras la multitud reacciona entre gritos y movimientos bruscos para alejarse.

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No se reportaron heridos. Aun así, la conmoción entre los presentes fue considerable.

El asombro de quienes lo vivieron

Ashley Korn, asistente habitual al evento, resumió en pocas palabras lo que sintieron muchos de los presentes. “He venido por 10 años y nunca vi un pase así en mi vida”, declaró a WEAR News. “Literalmente pensé que los Blue Angels nos iban a llevar por delante, pero fue increíble”.

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Los Blue Angels confirmaron que una aeronave voló por debajo de los perfiles estándar durante una maniobra de llegada en Pensacola Beach (REUTERS/Nathan Howard)

Varios asistentes describieron el momento como simultáneamente aterrador y espectacular, una combinación que explica en parte por qué el video se extendió con tanta rapidez.

La respuesta oficial y la revisión en curso

El escuadrón no tardó en emitir su posición. En el comunicado, los Blue Angels subrayaron que “la seguridad de nuestra comunidad local, los espectadores y nuestros pilotos es nuestra máxima prioridad”, y sumaron que “el liderazgo del equipo está revisando las circunstancias que rodean la maniobra y llevando a cabo una revisión exhaustiva de seguridad para garantizar que todas las operaciones se ajusten a los estrictos estándares de la Marina y la FAA”.

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No se reportaron heridos tras el vuelo a baja altitud de los Blue Angels, aunque los asistentes relataron alarma por la maniobra (REUTERS/David Dee Delgado)

Sin embargo, hasta el momento no quedó claro qué causó que la aeronave volara por debajo de la altitud prevista, ni si la revisión derivará en algún tipo de medida disciplinaria.

El escuadrón tampoco informó si el incidente afectará la programación del resto de la semana de exhibiciones.

Un precedente que complica el contexto

El episodio llega menos de dos semanas después de otro incidente similar. Durante los festejos del 4 de julio, varios pilotos de helicópteros Apache fueron suspendidos temporalmente tras realizar un vuelo a baja altitud sobre nadadores en la costa de Carolina del Sur. Las suspensiones se levantaron con rapidez después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth expresara su objeción pública a la medida.

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Ambos casos han reavivado el debate sobre los límites de altitud en exhibiciones aéreas sobre zonas concurridas y la capacidad de los protocolos actuales para prevenir situaciones de riesgo.

Tradición y riesgo en la ciudad natal del escuadrón

Pensacola Beach es la base de origen de los Blue Angels y el escenario de una de las semanas de aviación más seguidas del país. Cada año, miles de personas se congregan en la orilla no solo para los vuelos programados, sino también para los pases de práctica que el escuadrón realiza a lo largo de la temporada.

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Esa familiaridad con los aviones hace que los residentes y visitantes habituales tengan un punto de referencia claro: lo del miércoles fue distinto. El Air Show continúa su programación, aunque bajo la sombra de una revisión que todavía no tiene fecha de resolución ni conclusiones públicas.