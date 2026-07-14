La guerra con Irán dispara los costos y deja a los agricultores de Luisiana al borde del colapso

Agricultores de Luisiana buscan sobrevivir ante el aumento inédito de los costos energéticos y la incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente (@CBS Evening News)

En el noreste de Luisiana, la guerra entre Estados Unidos e Irán generó una crisis energética mundial que repercute de manera directa en el agro local. Según reportó CBS News, el precio del combustible Jet-A, indispensable para la aviación agrícola, se disparó de USD 2,46 a USD 4,11 por galón entre febrero y mayo.

Reed Keahey, piloto agrícola en Columbia, relató que debió pagar más de USD 30.000 por una sola carga de combustible, mientras el galón cotizaba a USD 3,18 la semana pasada y seguía en ascenso.

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Las consecuencias no se limitan al combustible. David y Theresa Guererro, productores de maíz, explicaron que su presupuesto para urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado, quedó sobrepasado por un extra de hasta USD 130.000. “Está cerca, muy cerca”, reconoció David Guererro al ser consultado sobre la viabilidad de su explotación.

El American Farm Bureau Federation indicó que las quiebras agrícolas aumentaron un 46% respecto a 2024, un dato que refleja la magnitud de la crisis.

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El fuerte encarecimiento del combustible complica las tareas de los pilotos agrícolas, pieza clave para la producción en grandes extensiones rurales (@CBS Evening News)

Crisis logística y escasez global de insumos clave

El trasfondo de esta situación radica en la interrupción del comercio por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y casi la mitad de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados, tal y como analizó Reuters.

Durante los meses más críticos del conflicto, cientos de barcos quedaron varados y las plantas procesadoras de fertilizantes en la región suspendieron actividades, lo que generó un aumento global de precios y demoras en la entrega.

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Un informe de la UN Trade and Development recogido por Reuters señaló que antes de la guerra, un tercio del fertilizante mundial transitaba esa vía. La escasez elevó los precios de la urea y del gas natural, principal insumo de los fertilizantes nitrogenados, afectando directamente a los productores estadounidenses en pleno ciclo de siembra.

Desde el US Department of Agriculture (USDA), la secretaria Brooke Rollins anunció un plan de USD 500 millones para ampliar la producción nacional de fertilizantes, reconociendo que la guerra con Irán y los problemas de comercio internacional aceleraron la necesidad de invertir en plantas locales y reducir la dependencia del Golfo.

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El bloqueo parcial de la principal vía marítima del Golfo Pérsico limita la llegada de insumos básicos y altera las cadenas de suministro agrícola en Estados Unidos (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Cinco datos clave que agravan la crisis agrícola en EE.UU.

La crisis por los costos energéticos y de insumos deja huellas medibles en la actividad rural. Estos datos ayudan a entender la dimensión real del desafío:

El consumo de diésel agrícola marcó su punto más alto en cuatro años , según la EIA, por la necesidad extra de operar maquinaria ante los retrasos logísticos.

El costo de transportar granos por el río Misisipi subió un 38% en junio , informó Bloomberg , impulsado por el encarecimiento de la energía.

Las importaciones de fertilizante nitrogenado desde el Golfo Pérsico cayeron un 57% en solo tres meses , según el USDA, lo que limitó la oferta interna.

Un 32% de los productores del cinturón del maíz pospuso inversiones en maquinaria , reportó la National Corn Growers Association , para priorizar la compra de insumos básicos.

La rentabilidad agrícola promedio cayó a 3,2% anual, el nivel más bajo en más de una década, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

Estos indicadores muestran que el impacto va mucho más allá de los precios en el campo y golpea toda la cadena productiva.

El aumento de los precios, la escasez de insumos y la caída de la rentabilidad evidencian el impacto profundo de la crisis en toda la red agroindustrial del país (@CBS Evening News)

Un futuro incierto y márgenes cada vez más estrechos

La combinación de altos costos energéticos, demoras logísticas y baja rentabilidad llevó a muchos agricultores a una situación límite.

Keahey subrayó que la cadena de supervivencia se mantiene frágil: “Si los agricultores no están en el negocio, entonces yo no estoy en el negocio”, aseguró a CBS News.

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Las proyecciones de la industria apuntan a que el retorno a la normalidad en la producción y distribución de fertilizantes podría llevar meses, e incluso años, tras los daños y cierres en el Golfo.

La situación en Luisiana se replica en otras regiones agrícolas de Estados Unidos, donde el impacto de la guerra con Irán, sumado al encarecimiento global de la energía y los insumos, pone a prueba la resiliencia de uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional.

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