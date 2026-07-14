Estados Unidos

JetBlue aumenta un 75% sus vuelos diarios en Fort Lauderdale para la temporada alta de verano

La aerolínea amplía su oferta en el sur de Florida con más frecuencias y destinos, tras cambios recientes en la competencia y el crecimiento de la demanda

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JetBlue anunció en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood una expansión de vuelos con un aumento del 75% en los servicios diarios frente al año pasado (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
JetBlue anunció en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood una expansión de vuelos con un aumento del 75% en los servicios diarios frente al año pasado (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

JetBlue anunció en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood una expansión de su programación de vuelos en esa terminal. A pocos días del inicio de la temporada alta de viajes de verano, la aerolínea informó que elevará su operación con un aumento del 75% en los servicios diarios en comparación con el año pasado, un salto que busca reforzar su presencia en el sur de Florida y responder a la demanda prevista para los próximos meses.

La decisión se enmarca, además, en un contexto competitivo: JetBlue intenta ocupar parte del espacio que dejó el cierre repentino de Spirit Airlines en mayo. La reconfiguración del mercado en Fort Lauderdale abrió una ventana para que otras compañías amplíen capacidad y capten pasajeros que antes tenían a Spirit como alternativa, sobre todo en rutas domésticas de alto volumen.

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JetBlue prevé casi 130 vuelos diarios durante el verano y 150 vuelos diarios durante el invierno, con la meta de superar ese nivel hacia fin de año. La ampliación, según se informó en el anuncio realizado en el aeropuerto, incluye nuevas rutas punto a punto, más frecuencias en tramos ya existentes y un ajuste de la oferta para adaptarse a los picos estacionales de otoño e invierno.

El crecimiento también tiene un componente laboral. Según el medio WPLG Local 10, la compañía está contratando personal en varios departamentos, con especial foco en sumar a exmiembros de tripulación de Spirit.

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La búsqueda de talento apunta a sostener el aumento de vuelos y, al mismo tiempo, acelerar la puesta en marcha de la nueva programación sin comprometer la operación diaria.

Nuevas rutas domésticas y despliegue gradual hacia otoño e invierno

JetBlue suma rutas directas desde Fort Lauderdale a ciudades como Chicago, Houston, Baltimore, Charlotte, Cleveland, Nashville, Detroit, Indianápolis, San Diego y Columbus (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
JetBlue suma rutas directas desde Fort Lauderdale a ciudades como Chicago, Houston, Baltimore, Charlotte, Cleveland, Nashville, Detroit, Indianápolis, San Diego y Columbus (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La ampliación de la red desde Fort Lauderdale incluye rutas directas a Chicago, Houston, Baltimore, Charlotte, Cleveland, Nashville, Detroit, Indianápolis, San Diego y Columbus; ocho rutas ya están en marcha y el resto se activará para los viajes de otoño e invierno.

Entre los tramos que ya comenzaron a operar figuran Chicago y Houston, dos mercados para el tráfico interno y la conectividad con otros corredores de negocios y turismo.

En términos operativos, la estrategia combina el impacto inmediato —rutas que ya están disponibles para reservas y operación— con un despliegue por etapas que permite ajustar flota y personal, y acompasar el crecimiento a los calendarios de viajes. JetBlue plantea así una programación que no se limita al verano, sino que busca consolidar capacidad para los meses siguientes.

Expansión internacional: Colombia, Puerto Rico y planes hacia Venezuela

La expansión internacional de JetBlue incluye nuevos servicios a Cali y Barranquilla en Colombia, a Ponce en Puerto Rico y un plan para sumar Caracas sin fecha confirmada (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
La expansión internacional de JetBlue incluye nuevos servicios a Cali y Barranquilla en Colombia, a Ponce en Puerto Rico y un plan para sumar Caracas sin fecha confirmada (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El anuncio incluye, además, un componente internacional. JetBlue prevé sumar servicios a Cali y Barranquilla, en Colombia, y a Ponce, en Puerto Rico. La aerolínea también mencionó Caracas, en Venezuela, como parte del esquema de nuevas incorporaciones, aunque aclaró que todavía no confirmó las fechas de inicio.

La falta de fechas concretas para esos tramos internacionales sugiere que parte del plan aún está sujeto a definiciones operativas y de calendario.

Aun así, la inclusión de destinos específicos marca un plan para ampliar el alcance regional desde Fort Lauderdale, un aeropuerto que funciona como punto de salida natural para conexiones hacia el Caribe y América Latina.

En ese esquema, los nuevos destinos internacionales aparecen como un componente adicional de la expansión, en paralelo con el refuerzo de rutas domésticas.

Más asientos Mint y un nuevo vuelo a San Diego desde el 19 de noviembre

Otro eje del plan es el crecimiento del producto Mint en Fort Lauderdale. La compañía anunció que ampliará su oferta de asientos Mint y precisó una fecha clave: desde el 19 de noviembre incorporará un vuelo diario Mint a San Diego. JetBlue describió esa propuesta como el único producto con asientos totalmente reclinables disponible en esa ruta.

La empresa también anticipó que sumará más vuelos Mint hacia Los Ángeles y San Francisco durante el invierno, como parte del refuerzo estacional. Con esta ampliación, JetBlue busca combinar volumen —más vuelos y más rutas— con una oferta segmentada que apunte a pasajeros que priorizan un servicio de mayor confort en determinados tramos.

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