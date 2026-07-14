Brote de legionelosis en Nueva York: cuántos casos hay, qué edificios están bajo control y cómo avanza la investigación

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan llegó a 59 casos diagnosticados y no registró muertes hasta el momento (ABC7)

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York llegó a 59 personas diagnosticadas, sin muertes informadas hasta el momento, mientras el Departamento de Salud de la ciudad intensifica la búsqueda de la torre de refrigeración que habría dispersado la bacteria.

Las autoridades sostienen que los contagios nuevos podrían empezar a bajar en los próximos días, a medida que avanza el rastreo del foco.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, más de 33 pacientes ya recibieron el alta y quince seguían hospitalizados. El número de casos más que duplicó su tamaño la semana pasada, un dato que empujó a los equipos sanitarios a ampliar inspecciones, acelerar muestreos y concentrar la investigación en las instalaciones que suelen estar asociadas a este tipo de episodios.

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Los primeros diagnósticos se identificaron el 2 de julio en un sector del barrio que abarca los códigos postales 10028, 10128 y 10075. Los funcionarios creen que el brote pudo haber alcanzado su punto máximo a comienzos de la semana pasada: el 6 y 7 de julio se registraron al menos diez diagnósticos por día, las únicas jornadas con cifras de dos dígitos dentro de la serie informada.

La legionelosis es una forma grave de neumonía bacteriana causada por la bacteria Legionella.

En Nueva York, las investigaciones suelen enfocarse en los techos de edificios grandes, donde las torres de refrigeración almacenan agua caliente y forman parte de los sistemas que permiten enfriar las construcciones.

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En ese tipo de infraestructura, el agua puede convertirse en un reservorio si no se controla de manera adecuada, y el mecanismo de funcionamiento de las torres explica por qué el riesgo se asocia a la dispersión hacia el exterior.

Cómo una torre puede dispersar la bacteria en un vecindario

La legionelosis es una neumonía bacteriana causada por Legionella, que puede dispersarse desde torres de refrigeración a través de vapor o niebla (ABC7)

El riesgo aparece cuando los ventiladores hacen circular aire sobre el agua para aumentar la evaporación. Ese proceso puede liberar vapor o niebla con bacterias hacia el ambiente, lo que expone a las personas que la inhalan en el área.

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Desde el inicio del brote, las inspecciones se concentraron en las torres de refrigeración ubicadas en el Upper East Side, con el objetivo de determinar cuál de ellas se vincula de manera directa con los contagios.

El viernes, las autoridades dijeron que habían tomado muestras de agua en más de 180 torres de refrigeración del barrio. A partir de esos análisis iniciales, 31 edificios dieron positivo a un tipo de bacteria Legionella capaz de causar neumonía.

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Como parte de la comunicación pública, la ciudad difundió las direcciones vinculadas con esos resultados, un listado que incluyó una ubicación asociada al Museo Guggenheim, sobre la Quinta Avenida.

La difusión de direcciones no equivale a una confirmación del origen del brote: un resultado positivo por sí solo no prueba que un edificio sea la fuente, porque las pruebas iniciales pueden detectar bacterias vivas y muertas, y la presencia de Legionella muerta no se considera inusual ya que las torres se desinfectan de forma regular.

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El Departamento de Salud del estado, según se indicó en la información citada, sostiene que hasta la mitad de las torres de refrigeración puede arrojar resultados positivos en pruebas de Legionella.

Los funcionarios remarcan que el trabajo decisivo será establecer si alguna de las bacterias halladas en esos edificios coincide con las muestras de los pacientes internados. Ese cruce, más que el hallazgo inicial, es el que permitiría cerrar el círculo entre una instalación específica y los diagnósticos registrados en el vecindario.

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Ante cada resultado positivo, los propietarios deben vaciar y desinfectar de manera rápida sus torres de refrigeración. Las autoridades enmarcan esa obligación dentro de una respuesta acelerada frente a este tipo de brotes, una estrategia que, en la práctica, busca reducir el riesgo de que una instalación contaminada siga dispersando bacterias. Esa línea de acción se desarrolla bajo la administración del alcalde Zohran Mamdani, según consignó The New York Times.

La comparación genética como paso decisivo para hallar el foco

La investigación en Nueva York avanzó a una comparación genética entre muestras de pacientes y cultivos de edificios para confirmar la cepa del brote (Francis Chandler/CDC via AP)

Con el muestreo inicial realizado, la investigación entró en una etapa orientada a la confirmación científica del origen. Las autoridades sanitarias ya comenzaron a cultivar la bacteria en placas de Petri a partir de las muestras recogidas en los edificios.

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Luego, los científicos compararán esos cultivos con muestras de pacientes hospitalizados mediante secuenciación genómica, un procedimiento destinado a establecer si pertenecen a la misma cepa.

Ese método, de acuerdo con lo informado, puede tardar hasta dos semanas. Aunque los inspectores ya redujeron el universo de búsqueda desde un conjunto amplio de torres hacia los 31 edificios con resultados positivos, la identificación definitiva de la fuente podría demorar algunos días más.

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La expectativa oficial está puesta en que la remoción del foco ayude a que, con el correr de los días, descienda el número de diagnósticos nuevos.

El doctor Alister Martin, comisionado de salud de la ciudad, dijo el viernes que los funcionarios son optimistas respecto de que uno de los 31 edificios positivos sea el foco del brote.

“Cuando la torre responsable de este posible brote sea eliminada del mapa, veremos una resolución gradual”, afirmó La expectativa oficial está puesta en que la remoción del foco ayude a que, con el correr de los días, descienda el número de diagnósticos nuevos.

La doctora Celia Quinn, alta funcionaria del mismo departamento, detalló que el período de incubación puede extenderse diez días o más, aunque la mayoría de las personas desarrolla síntomas cinco o seis días después de la exposición. También advirtió que pueden seguir apareciendo casos durante algunos días incluso después de que se desinfecte la fuente.

Esa advertencia, en la práctica, funciona como una explicación para interpretar la evolución del brote: el recuento puede continuar subiendo aun cuando el foco haya sido tratado, debido al retraso entre la exposición y la aparición de síntomas.

Quinn también explicó que, para las personas que están dentro de un edificio con una torre positiva, el riesgo no es necesariamente mayor. La niebla que se evapora en las azoteas no debería mezclarse con el aire interior y, una vez en el exterior, se dispersa por una zona amplia.

Investigaciones citadas por The New York Times indican que la infección puede producirse incluso a miles de metros de la fuente, un dato que amplía el perímetro de preocupación y ayuda a entender por qué la investigación pone el acento en la dinámica de dispersión, más que en la proximidad inmediata a una dirección determinada.

Antecedentes en Nueva York y el impacto en la vigilancia actual

Los brotes de legionelosis de 2015 en el Bronx y de 2023 en Central Harlem reforzaron la vigilancia sobre torres de refrigeración en Nueva York (ABC7)

La investigación actual, según se describe, se desarrolla con un nivel de precisión que la ciudad no tenía hace una década. Tras el brote de 2015 en el sur del Bronx, el más letal registrado en Nueva York, que enfermó a 120 personas y causó 12 muertes, las autoridades obligaron a los propietarios a registrar sus torres de refrigeración.

El objetivo fue que los inspectores supieran con exactitud cuántas instalaciones había cerca de una zona afectada, un cambio que apuntó a mejorar la respuesta cuando aparecen casos agrupados en un área concreta.

“Eliminaron la incertidumbre”, dijo el experto en salud ambiental y ex subcomisionado del Departamento de Salud Daniel Kass, citado por The New York Times.

El antecedente más reciente fue el brote del año pasado en Central Harlem, donde más de 100 personas enfermaron y siete murieron. La investigación terminó localizando la fuente en dos instalaciones de propiedad municipal: el Hospital de Harlem y una obra en construcción cercana.

Ese episodio quedó como referencia por el número de enfermos y por la identificación posterior del origen, un proceso que sirve como marco para entender por qué, en el Upper East Side, la ciudad apuesta a la combinación entre muestreos en torres, desinfección inmediata y confirmación por secuenciación genómica.