Estados Unidos

JetBlue cierra este otoño operaciones técnicas en Newark y LaGuardia y reorienta capacidad hacia Florida

La medida se ejecutará en los próximos meses y marca un cambio de prioridades dentro de la estrategia operativa

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JetBlue cerrará en otoño su base de auxiliares de vuelo en Newark y sus bases técnicas en Newark y LaGuardia para recortar costos y reorientar capacidad hacia Florida (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)
JetBlue cerrará en otoño su base de auxiliares de vuelo en Newark y sus bases técnicas en Newark y LaGuardia para recortar costos y reorientar capacidad hacia Florida (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

JetBlue cerrará este otoño su base de auxiliares de vuelo en Newark y sus bases de operaciones técnicas en Newark y LaGuardia como parte de un plan para recortar costos y reorientar capacidad hacia Florida.

La aerolínea sostuvo que mantendrá vuelos en ambos aeropuertos y que no habrá despidos: el personal afectado podrá postularse a otros puestos o trasladarse a otras bases, según informó la compañía a la cadena estadounidense CNBC y al diario The Post.

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La decisión reduce funciones en el mercado de Nueva York–Nueva Jersey, aunque no implica una salida total de esas terminales.

JetBlue precisó que los cierres se ejecutarán en otoño y enmarcó la medida en una estrategia para reforzar la operación en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale–Hollywood, donde busca concentrar crecimiento y recuperar rentabilidad.

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El repliegue se refleja en el peso actual de cada aeropuerto en su red. En 2025, JetBlue transportó cerca de 14,5 millones de pasajeros por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, frente a alrededor de 1,9 millones por Newark y 1,1 millones por LaGuardia.

Esas cifras equivalen al 4% y el 3,4% del volumen de pasajeros de esos aeropuertos, respectivamente, según datos citados en el texto fuente.

La aerolínea mantendrá vuelos en Newark y LaGuardia y aseguró que no habrá despidos, porque el personal podrá postularse a otros puestos o trasladarse a otras bases (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
La aerolínea mantendrá vuelos en Newark y LaGuardia y aseguró que no habrá despidos, porque el personal podrá postularse a otros puestos o trasladarse a otras bases (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

JetBlue seguirá operando en Newark y LaGuardia, pero ajustará rutas. “JetBlue está realizando ajustes selectivos en sus horarios, poniendo fin al servicio de temporada entre Newark (EWR) y Los Ángeles (LAX) y Las Vegas (LAS), para apoyar el crecimiento en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood”, señaló la compañía en un comunicado citado por CNBC.

JetBlue viene recortando desde hace años rutas de bajo rendimiento mientras intenta volver a una rentabilidad sostenida. CNBC informó que la aerolínea no registró un trimestre rentable desde hace 2 años, según la compañía, y que el empuje en Fort Lauderdale es parte de esa estrategia.

Parte del diagnóstico se concentró en el costo de operar en LaGuardia. En marzo, el presidente de JetBlue, Marty St. George, sostuvo que la aerolínea era “mucho, mucho más pequeña” en ese aeropuerto que cuatro años atrás por el nivel de tarifas.

En una frase citada por CNBC y atribuida en el texto fuente, St. George precisó que LaGuardia es para la empresa un aeropuerto de USD 40 por tarifa de embarque por cliente. “Y la fuente es muy bonita, pero… creo que la gente prefiere tarifas bajas a una fuente realmente bonita”, añadió, en alusión a la fuente de agua de 7,6 metros de altura de la Terminal B.

Las tarifas públicas citadas en el texto fuente mostraron que los costos de aterrizaje en LaGuardia aumentaron de forma constante en los últimos años tras una remodelación de aproximadamente USD 8.000 millones. Ese proceso convirtió al aeropuerto en uno de los más caros de la región para las aerolíneas, de acuerdo con el mismo material.

Pese al cierre de bases, JetBlue mantendrá su vínculo corporativo con el área metropolitana. La compañía tiene su sede en Long Island City y sigue presentándose como “la aerolínea local de Nueva York”, según el texto fuente.

En su informe anual más reciente, afirmó que la región metropolitana seguía como su principal área de enfoque, con 118 rutas sin escalas y una cuota de mercado del 13% del mercado en los aeropuertos John F. Kennedy, Newark, LaGuardia, el aeropuerto del condado de Westchester y el aeropuerto Long Island MacArthur.

Fort Lauderdale concentra la expansión en Florida

JetBlue aceleró su expansión en Fort Lauderdale tras la salida de Spirit Airlines y prevé operar cerca de 130 salidas diarias este verano, además de sumar rutas Mint y 11 nuevos destinos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
JetBlue aceleró su expansión en Fort Lauderdale tras la salida de Spirit Airlines y prevé operar cerca de 130 salidas diarias este verano, además de sumar rutas Mint y 11 nuevos destinos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El giro hacia el sur de Florida se aceleró tras la quiebra de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines, que cesó sus operaciones el 2 de mayo, según CNBC y el texto fuente. JetBlue ya era la mayor aerolínea en Fort Lauderdale y reforzó esa posición tras la salida de su rival, de acuerdo con la información citada.

El miércoles, JetBlue anunció una expansión de su servicio premium Mint desde Fort Lauderdale. Según CNBC, la aerolínea incorporará una conexión diaria con Mint a San Diego a partir del 19 de noviembre y sumará más vuelos con ese producto durante el invierno hacia San Francisco y Los Ángeles.

En paralelo, el texto fuente consignó que la empresa planeaba abrir 11 nuevos destinos desde ese aeropuerto.

La operación en Florida será la más grande de la empresa en ese mercado. JetBlue espera operar cerca de 130 salidas diarias en Fort Lauderdale este verano, lo que constituirá su programa de vuelos más amplio hasta ahora en ese aeropuerto, según el texto fuente.

CNBC informó que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera LaGuardia y Newark, no comentó de inmediato ante la consulta. Por su parte, el texto fuente atribuido a The Post indicó que pidió comentarios al mismo organismo, responsable de los aeropuertos de la zona.

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