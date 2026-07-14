Estados Unidos

Balogun rompe el silencio tras la polémica del Mundial: “Sabía que mi regreso iba a causar controversia y afectó al equipo de Estados Unidos”

La roja directa ante Bosnia y Herzegovina llegó tras una revisión del videoarbitraje por “juego brusco grave”, pero la federación presentó un pedido para frenar el castigo y la FIFA habilitó al atacante

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Folarin Balogun afirmó que la anulación de su tarjeta roja antes de Estados Unidos vs Bélgica en el Mundial 2026 generó una controversia que afectó al plantel (REUTERS/Agustin Marcarian)
Folarin Balogun afirmó que la anulación de su tarjeta roja antes de Estados Unidos vs Bélgica en el Mundial 2026 generó una controversia que afectó al plantel (REUTERS/Agustin Marcarian)

Folarin Balogun dijo que la anulación de su tarjeta roja antes del cruce entre Estados Unidos y Bélgica en el Mundial 2026 generó una controversia que, a su juicio, también afectó a sus compañeros en la antesala de la derrota por 4-1 en octavos de final.

Estados Unidos sufrió ante Bélgica su segunda derrota más amplia en esa instancia, según una corrección publicada por The Athletic.

El revés llegó después de una campaña con triunfos sobre Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina, ante una audiencia televisiva de más de 50 millones de personas.

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En una entrevista con CBS Mornings, citada por The Athletic, el delantero dijo que primero se alegró por volver al equipo, pero después entendió el impacto del caso.

Mi reacción inicial fue que estaba feliz de volver al equipo, pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a causar mucha controversia”, dijo.

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Estados Unidos perdió 4-1 con Bélgica en octavos de final del Mundial 2026 y sufrió su segunda derrota más amplia en esa instancia (REUTERS/Lee Smith)
Estados Unidos perdió 4-1 con Bélgica en octavos de final del Mundial 2026 y sufrió su segunda derrota más amplia en esa instancia (REUTERS/Lee Smith)

Luego, agregó: “Y casi podía ver en mis compañeros un poco de nervios. Como es algo tan inusual, cuanto más se acercaba el partido, traté de concentrarme lo mejor posible, pero fue difícil. Había mucho ruido externo y eso es difícil de evitar.”

La roja ante Bosnia y Herzegovina y la revisión de la FIFA

La expulsión se produjo en el partido ante Bosnia y Herzegovina, cuando Balogun cayó sobre la parte posterior de la pierna del defensor Tarik Muharemovic en una disputa por ganar posición para recibir un pase elevado del lateral izquierdo Antonee Robinson.

La jugada no había sido sancionada como falta, pero el videoarbitraje pidió una revisión y el árbitro Raphael Claus mostró roja directa por “juego brusco grave”.

Balogun, nacido en Nueva York y criado en Londres, afirmó que quedó “en shock” con la decisión arbitral. “Ni siquiera fue una entrada”, dijo.

“Estaba totalmente en shock, creo que se notó en mi reacción. Solo tuve que aceptar la decisión y tratar de estar ahí para mi equipo.”

La tarjeta roja a Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina fue sancionada tras una revisión del videoarbitraje y la decisión del árbitro Raphael Claus por juego brusco grave (REUTERS/Phil Noble)
La tarjeta roja a Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina fue sancionada tras una revisión del videoarbitraje y la decisión del árbitro Raphael Claus por juego brusco grave (REUTERS/Phil Noble)

El atacante agregó que la intención debía haber sido determinante en la sanción. “Cuando algo no es intencional, nunca debería ser tarjeta roja. Fue solo una situación desafortunada y nos puso mucha más presión de la que necesitábamos.”

Aunque no existía un proceso formal de apelación para revertir la roja, la Federación de Fútbol de Estados Unidos preparó una presentación para que la FIFA suspendiera el castigo.

La decisión ganó más repercusión cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció desde el Despacho Oval que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara el caso.

“Todo lo que hice fue pedir una revisión. No dije: tienes que hacer esto”, declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, citado por el medio.

“Este hombre es un hombre inteligente y duro, Gianni Infantino. Es un hombre inteligente y duro, y su valor se ha disparado por el trabajo que ha hecho. Siento que tenemos que tener a los mejores jugadores en el campo.”

La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó un pedido ante la FIFA y Donald Trump admitió que llamó a Gianni Infantino para solicitar una revisión del caso (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)
La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó un pedido ante la FIFA y Donald Trump admitió que llamó a Gianni Infantino para solicitar una revisión del caso (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

Cómo impactó la decisión en el plantel y en el partido con Bélgica

Balogun quedó habilitado para jugar un día antes del partido con Bélgica. Los futbolistas estadounidenses se enteraron por informaciones que vieron en sus teléfonos mientras viajaban en autobús rumbo al entrenamiento en la Universidad de Washington.

La noticia alteró la preparación del equipo, porque hasta entonces Balogun trabajaba al margen de la planificación para el partido de eliminación directa. “Fue confuso porque el equipo estaba entrenando sin mí dentro del grupo”, explicó.

“Yo estaba casi en un papel de apoyo, tratando de mantener alta la moral, y luego creo que uno o dos días antes del inicio me dicen que estoy de vuelta en el equipo. Nos enteramos en el autobús del equipo, todos estaban gritando y vociferando. Fue un viaje bastante intenso al campo de entrenamiento.”

Balogun sostuvo que el plantel logró separar la conmoción del trabajo que tenía por delante. Aun así, Bélgica impuso condiciones en un partido marcado también por la reacción del rival a la resolución de la FIFA.

El entrenador belga Rudi Garcia dijo que la apelación de la federación de su país buscaba “defender al fútbol en general”, y el mediocampista Youri Tielemans contó que los jugadores hicieron una reunión de equipo después de conocer la noticia y que estaban decididos a responder en la cancha.

El delantero insistió en que el foco competitivo no se perdió antes del cruce. “Fue un partido difícil contra Bélgica y eso puede opacar si estábamos concentrados o no”, dijo. “Por estar dentro del campamento y de la estructura, sé que llegamos al partido con concentración total.”

Balogun sostuvo que la jugada ante Tarik Muharemovic no fue intencional y cuestionó que la FIFA la considerara una expulsión directa (REUTERS/Phil Noble)
Balogun sostuvo que la jugada ante Tarik Muharemovic no fue intencional y cuestionó que la FIFA la considerara una expulsión directa (REUTERS/Phil Noble)

El efecto de la eliminación en el torneo

La derrota frenó el impulso que Estados Unidos había generado en el torneo y también enfrió la expectativa de que esa campaña empujara al fútbol a un lugar más alto en el país.

Balogun afirmó que el recorrido de la selección logró conectar con nuevos hinchas. “Fue increíble ser parte de eso”, dijo.

De verdad sentí que pudimos unir al país. Esa era una aspiración mía y del equipo antes de empezar, y definitivamente lo sentí. Creo que se pudo ver cuántos aficionados y cuántos chicos jóvenes quedaron atrapados por eso.”

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