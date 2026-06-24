El presidente de la FIFA afirmó que evaluará mantener las pausas de hidratación para futuros Mundiales

Infantino sostuvo que las pausas de hidratación permiten que los jugadores se recuperen en los partidos (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó en SNTV y EFE que la federación considera mantener las pausas de hidratación en próximos Mundiales “en función de esta experiencia” y defendió la decisión de incluirlas, dado que garantizan las mismas condiciones deportivas para todos los equipos.

Las interrupciones, fijadas hacia el minuto 22 de cada tiempo, duran unos tres minutos y en ocasiones se extienden alrededor de medio minuto más. La medida se aplica en todos los partidos pese a que hubo críticas por su implementación en sedes cubiertas y con aire acondicionado, como Atlanta, donde los cortes fueron recibidos con silbidos, informó Associated Press.

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Infantino defendió las pausas como una regla uniforme para todos los partidos

El dirigente explicó a EFE la razón detrás de sumar un momento de hidratación y descanso: “El motivo es claramente el calor. En un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poco es muy importante”. Agregó que, en las pausas, los equipos “pueden recuperar e ir a por todas”.

Infantino rechazó que las pausas se usen solo cuando el calor sea más intenso y señaló que la FIFA tiene que “dar iguales condiciones a todos”. Según explicó a SNTV, permitirlas en algunos encuentros y no en otros les daría a ciertos entrenadores una ventaja: “Si utilizáramos las pausas para hidratación solo en los partidos donde hace demasiado calor y no en los demás, estaríamos dando una ventaja o una desventaja a algunos entrenadores o a algunos equipos”.

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En el mismo medio, admitió que los cortes pueden incidir en el desarrollo de los encuentros, pero evitó definir si ese efecto favorece o perjudica al juego: “¿Puede tener un impacto en el resultado? No lo sé, quizás, posible. ¿Es algo malo o algo bueno? No lo sé, vamos a analizarlo todo”.

El presidente de la FIFA rechazó usar las pausas de hidratación solo en partidos con más calor porque eso podría dar ventajas a algunos entrenadores o selecciones (IMAGN IMAGES vía Reuters/Darren Yamashita).

La FIFA negó beneficios económicos y vinculó la medida con el ritmo del torneo

Frente a las sospechas de que las interrupciones respondan a intereses comerciales o televisivos, Infantino aseguró que “podrían estar proporcionando más entretenimiento a los aficionados” y que la organización no obtiene ingresos adicionales: “La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva”.

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El presidente de la FIFA aseveró que las cadenas de televisión tal vez sí generen más ingresos con esos espacios: “Quizás las emisoras ganen más, generen más. No sé, eso es estupendo para ellas. Pero nosotros no generamos ningún ingreso adicional”.

Por otro lado, recordó que en la última final de la Champions League hubo una pausa de hidratación y el partido se disputó de noche sin temperaturas extremas: “Un gran partido, una gran final. Se hicieron también las pausas y nadie dijo nada”.

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La FIFA negó que las pausas de hidratación respondan a intereses económicos o televisivos y aseguró que no obtiene ingresos adicionales por esas interrupciones (REUTERS/Siphiwe Sibeko).

Pese a las críticas por el precio de las entradas, el presidente presentó el torneo como un éxito

De acuerdo con declaraciones a EFE, Gianni Infantino sostuvo que el campeonato ya es “el más exitoso de la historia”, con una ocupación de 99,6 % en los estadios, y apuntó contra los cuestionamientos por el precio de las entradas.

El máximo dirigente de la FIFA expresó que los estadios están llenos y que eso reflejaba la respuesta del público, incluso en medio de la controversia sobre si el dato corresponde a entradas vendidas o a asistencia efectiva.

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Asimismo, indicó que en Estados Unidos la reventa es legal y que, en ese mercado secundario, los boletos se comercializan a precios aún más altos: “Es un balance que hay que hacer y creo que la respuesta está en los estadios llenos”.

Por último, argumentó que los ingresos del Mundial “son invertidos en el fútbol en el mundo entero” y relacionó ese financiamiento con la irrupción de selecciones debutantes como Cabo Verde y Curazao: “Tenemos estos equipos que se clasifican por primera vez en un Mundial, que juegan bien, y eso es gracias a los recursos que salen de los Mundiales”.

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