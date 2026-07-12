Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham, un "verdadero patriota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado sus condolencias por la muerte este pasado sábado del senador por Carolina del Sur Linsdsey Graham, presidente del Comité Presupuestario de la cámara alta, gran apoyo del mandatario y una de las voces más representativas en política exterior del país.

"El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lo echaremos mucho de menos", ha manifestado Trump en un escueto mensaje en su plataforma Truth Social.

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Graham ha muerto este pasado sábado por la noche a los 71 años de edad como consecuencia de una "breve y repentina enfermedad", según ha informado su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

Graham representó su verdadero rol como uno de los principales exponentes estadounidenses en política exterior. De marcado carácter belicista, el senador ha sido una de las voces republicanas más favorables a la intervención militar en Irán, como ya defendió en su momento la invasión de Irak, y era también un gran aliado de Israel.

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