El FIFA Fan Festival de Atlanta amplía su horario por las semifinales del Mundial

El FIFA Fan Festival Atlanta amplió su horario el 14 y 15 de julio por las celebraciones de las semifinales de la Copa Mundial Masculina de la FIFA (REUTERS/Megan Varner)

El ambiente futbolístico en Atlanta se intensifica con la llegada de las semifinales de la Copa Mundial Masculina de la FIFA, y la ciudad ha respondido con una iniciativa que ha entusiasmado a miles de seguidores: la ampliación del horario del FIFA Fan Festival Atlanta. Esta decisión, anunciada por los organizadores, busca reconocer el entusiasmo y la notable participación de los aficionados durante el torneo, permitiendo que la celebración continúe por más tiempo en dos jornadas clave: el 14 y 15 de julio.

El FIFA Fan Festival Atlanta, que se lleva a cabo en el emblemático Parque Olímpico del Centenario, ha sido durante más de dos semanas el epicentro de la fiesta futbolera en la ciudad. A raíz del gran recibimiento y la masiva concurrencia, los organizadores comunicaron que el festival extenderá su horario en coincidencia con el partido de semifinales que tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium, sede de uno de los encuentros más esperados del torneo. La medida permite que los asistentes disfruten de una programación más extensa, pensada para agradecer la pasión mostrada por los aficionados locales e internacionales.

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El martes 14 de julio, el festival abrirá sus puertas desde las 13:00 hasta las 22:30, brindando a los visitantes la oportunidad de vivir la previa del primer duelo de semifinales y de disfrutar, tras el encuentro, de una experiencia nocturna especial. El miércoles 15, día en que Atlanta acoge su propio partido de semifinales, la ciudad se prepara para ofrecer una jornada que los organizadores describen como “una final espectacular”, con actividades y homenajes destinados a destacar el papel de Atlanta como ciudad anfitriona de la Copa del Mundo.

El 14 de julio, el FIFA Fan Festival Atlanta abrirá de 13:00 a 22:30 para la previa y la celebración posterior del primer partido de semifinales

Durante los 16 días previos a este anuncio, el FIFA Fan Festival ha recibido a más de 453.000 aficionados, quienes han colmado el Parque Olímpico del Centenario para compartir la pasión por el fútbol. Las cifras de asistencia reflejan la magnitud de la convocatoria: miles de personas se han dado cita para ver los partidos en pantallas gigantes, participar en diversas actividades recreativas y culturales, y degustar la oferta gastronómica local que caracteriza a la ciudad. La atmósfera festiva se ha complementado con entretenimiento en vivo, música y la presencia de figuras asociadas al fútbol, generando un espacio de convivencia y celebración que trasciende fronteras.

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La organización del festival ha hecho especial hincapié en el carácter inclusivo y gratuito del evento, que ha permitido sumar a públicos de todas las edades y procedencias, consolidando al Parque Olímpico del Centenario como un punto de encuentro para la comunidad futbolística global. La oferta de actividades ha abarcado desde exhibiciones interactivas y zonas de juegos hasta presentaciones musicales, generando una programación variada que busca satisfacer tanto a los fanáticos del deporte como a quienes buscan disfrutar de una jornada diferente.

Uno de los momentos más esperados de la ampliación del festival tendrá lugar la noche del martes 14 de julio. Tras el partido de semifinales, el Fan Fest se transformará en una gran celebración nocturna, en la que está prevista la actuación del reconocido artista local Ludacris, junto a otros invitados y una programación especial aún por anunciar. Este espectáculo busca capitalizar la energía de los asistentes y convertir la jornada en una fiesta memorable, con música en vivo y sorpresas preparadas para el público. Los organizadores prometen que el evento será una muestra de la diversidad y el talento local, así como un homenaje al espíritu que ha caracterizado al festival desde su inicio.

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Atlanta acogerá el 15 de julio su partido de semifinales en el Mercedes-Benz Stadium y el festival sumará homenajes a la ciudad anfitriona de la Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

El miércoles 15 de julio, la atención volverá a centrarse en el estadio Mercedes-Benz, donde Atlanta será protagonista como sede de uno de los partidos más relevantes del torneo. Paralelamente, el Fan Festival ofrecerá una agenda especial, con homenajes que resaltarán el papel de la ciudad como anfitriona del certamen y la presencia de invitados especiales. Los detalles completos sobre los artistas participantes y los horarios específicos de las actuaciones se darán a conocer el lunes previo a las celebraciones, generando expectativa entre los seguidores.

En cuanto al acceso al festival, los organizadores han informado que las entradas gratuitas de admisión general para ambos días ya están agotadas, reflejando la alta demanda que ha caracterizado al evento. No obstante, se pondrá a disposición un número limitado de entradas gratuitas para la Celebración Nocturna de ambos días, que habilitarán el acceso a partir de las 18:00. Estas entradas se podrán reservar a partir del viernes y se asignarán por orden de llegada, lo que implica que solo los más rápidos podrán asegurar su lugar en esta experiencia única.

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Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el festival ofrece opciones de entradas General Plus y VIP. Los precios parten de los 45 dólares para la modalidad Plus, que incluye beneficios adicionales en cuanto a comodidad y acceso a determinadas áreas, y de 225 dólares para la categoría VIP, que garantiza una atención preferencial y servicios diferenciados. Esta variedad en las modalidades de acceso permite que tanto quienes desean disfrutar del ambiente general como quienes buscan una vivencia premium puedan encontrar una alternativa acorde a sus expectativas.

Las jornadas del 14 y 15 de julio prometen convertir a Atlanta en el epicentro de la celebración futbolística, con un festival que ha sabido combinar deporte, música, cultura y comunidad. El entusiasmo por la Copa Mundial Masculina de la FIFA y la respuesta del público han confirmado el éxito de una iniciativa que, con la ampliación de su horario y la diversificación de su oferta, busca dejar una huella imborrable en la memoria de los aficionados.

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