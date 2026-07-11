Estados Unidos

Miami decidirá a través de una votación si revive el icónico Marine Stadium, que se encuentra cerrado desde hace 34 años

La ciudad definirá el 18 de agosto un acuerdo que podría destrabar una restauración de USD 65 millones para el estadio, inactivo desde 1992

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Estadio de concreto sobre el agua con techo en voladizo, gradas con mural de colores y su reflejo en el agua bajo cielo azul
Los votantes de Miami definirán el 18 de agosto si la ciudad firma un acuerdo de largo plazo para reactivar el Miami Marine Stadium (EFE/Diana Larrea/Miami Marine Stadium)

El futuro del Miami Marine Stadium se definirá el 18 de agosto, cuando los votantes de Miami decidan en una elección especial si la ciudad firma un acuerdo de largo plazo para operar y reactivar el recinto, cerrado desde 1992, en una votación que puede abrir el camino a una restauración valuada en USD 65 millones.

La consulta plantea si la ciudad debe autorizar un contrato de gestión con Global Spectrum L.P., una filial de Oak View Group, para activar y administrar eventos en el Historic Miami Marine Stadium y en el Flex Park, ubicados en 3501 Rickenbacker Causeway; la decisión se tomará en las urnas y definirá si el proyecto avanza bajo los términos previstos.

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Según la redacción del material electoral, el esquema económico del acuerdo asigna a la ciudad el 93% de la facturación bruta de todos los eventos, una vez descontada una cuota mensual de gestión de USD 33.333, además del 85% de los ingresos por patrocinios. La misma propuesta contempla que el operador aporte hasta USD 10 millones para la restauración del estadio.

Qué habilita la votación del 18 de agosto

Estructura de hormigón de un estadio con tribunas escalonadas, techo voladizo, paredes con grafitis, palmeras y cielo azul con nubes
La elección especial decidirá si Global Spectrum L.P., filial de Oak View Group, opera eventos en el Historic Miami Marine Stadium y en el Flex Park (Wikimedia Commons)

El concejal Damian Pardo dijo al medio que la renovación “se estima en unos USD 65 millones” y que podrían pasar cerca de cinco años hasta que el proyecto genere ingresos suficientes para que la ciudad avance a la siguiente fase de las obras.

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En ese planteo, el referendo del 18 de agosto aparece como la instancia que habilita —o frena— el acuerdo de operación a largo plazo y, con ello, la posibilidad de reactivar un espacio que hoy permanece fuera de uso.

Si el plan avanza, el recinto y el parque contiguo quedarían bajo gestión privada una vez concluida la restauración, de acuerdo con el esquema propuesto.

El estadio permanece cerrado desde el huracán Andrew de 1992

Una multitud sentada en un estadio al aire libre frente a una bahía con embarcaciones. Al lado, un escenario con techo a rayas y un grupo de personas
El Miami Marine Stadium permanece cerrado desde el huracán Andrew de 1992, cuando fue declarado una estructura insegura por las autoridades (Wikimedia Commons)

El Miami Marine Stadium quedó vacío después del huracán Andrew en 1992 y, tras ser declarado una estructura insegura por las autoridades, permaneció cerrado y abandonado durante más de 30 años.

En ese período, buena parte de sus superficies fue cubierta por grafitis, mientras el debate sobre su recuperación se mantuvo abierto.

Antes de su cierre, el recinto había recibido durante décadas conciertos, regatas, combates de boxeo y actividades comunitarias. Parte de esa historia incluye un concierto con entradas agotadas en 1985 en el que Jimmy Buffett se arrojó al agua desde el escenario, un episodio que quedó asociado a la memoria del lugar.

El estadio también apareció en la película Clambake, protagonizada por Elvis Presley y estrenada en 1967.

El edificio fue construido en 1963 por el arquitecto cubano-estadounidense Hilario Candela. Su diseño se distinguió por un techo de hormigón en voladizo y por unas gradas que se extienden directamente sobre la bahía de Biscayne, un rasgo que lo convirtió en una estructura frente al mar.

El cierre en 1992 marcó el inicio de una etapa de abandono que se extendió durante más de 30 años. En ese lapso, el estadio se mantuvo sin actividad regular y acumuló deterioro, mientras distintas iniciativas buscaron sostener la idea de su recuperación.

La campaña patrimonial abrió el camino para la restauración

El impulso para preservar el recinto llegó de Don Worth, conservacionista y cofundador de Friends of Miami Marine Stadium (Amigos del Miami Marine Stadium). Worth encabezó una campaña para obtener la declaración de monumento histórico y conseguir financiación para el predio.

Ese trabajo previo allanó el camino para los planes actuales de restauración. Con el referendo, la decisión inmediata queda en manos del electorado, que definirá si la ciudad avanza con el acuerdo de gestión para intentar devolver actividad a una estructura frente al mar.

El documento Official Primary Ballot (boleta oficial de la elección primaria) del Miami-Dade County Elections Department (Departamento de Elecciones del condado de Miami-Dade) incluye la pregunta del referendo y sus términos, con los porcentajes de ingresos, la cuota mensual de gestión y el aporte de hasta USD 10 millones para la restauración.

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