Estados Unidos

Extra Space pagará a usuarios en Nueva York por infestaciones de ratas y aumentos de tarifas en sus unidades depósito

La investigación municipal revisó más de 100 reclamos y detectó publicidad engañosa, subas de precios repentinas, cargos ocultos, desalojos indebidos y subastas de pertenencias

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Un pasillo de depósitos con hileras de puertas metálicas verdes, suelo blanco, techo de metal y luces. Un logo circular verde dice Extra Space Storage
La investigación detectó comisiones abusivas, cargos ocultos y cobros posteriores a la cancelación de contratos en Extra Space (Imagen Ilustrativa Infobae).

El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP), Samuel A.A. Levine, anunciaron un acuerdo por USD 1,7 millones con Extra Space, una de las mayores empresas de autoalmacenamiento de Estados Unidos, para cerrar una demanda de la ciudad de Nueva York por violaciones generalizadas a la Ley de Protección del Consumidor local.

La ciudad señaló que Extra Space es solo uno de muchos operadores del mercado en Nueva York, donde existen más de 300 instalaciones de autoalmacenamiento. La compañía estuvo entre las que generaron la mayor cantidad de reclamos de consumidores.

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Mamdani sostuvo que la empresa atrajo a clientes con precios bajos, luego elevó las tarifas, dejó que las unidades se deterioraran y, al final, quitó bienes personales a quienes no podían continuar los pagos. A su vez, declaró: “La gente paga a Extra Space para proteger sus pertenencias más preciadas, no para que sean descuidadas, retenidas o subastadas”.

La investigación reunió más de 100 quejas

El Departamento de Protección al Consumidor de la Ciudad de Nueva York (DCWP) había iniciado una investigación por un aumento de denuncias contra Extra Space y otros operadores del rubro. Por consiguiente, la agencia revisó más de 100 reclamos contra la compañía y concluyó que, desde 2023, incurrió en violaciones generalizadas de la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad de Nueva York.

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El caso presentado por la ciudad en febrero de 2026 incluyó cuatro grupos de conductas. El primero fue publicidad falsa: la empresa ofrecía unidades limpias, pero alquilaba espacios con plagas, excrementos de roedores, daños por agua y moho.

El segundo fue una modalidad de “precio señuelo”. Extra Space aplicaba subas repentinas y pronunciadas poco después de que el cliente ingresaba, pese a haber dado por escrito la promesa de avisar con 30 días de anticipación antes de aumentar el precio.

Mamdani denunció que Extra Space quitó bienes personales a clientes que no podían continuar los pagos (Europa Press).
Mamdani denunció que Extra Space quitó bienes personales a clientes que no podían continuar los pagos (Europa Press).

La tercera infracción fueron las comisiones abusivas con cargos ocultos o arbitrarios, incluidos cobros que algunos consumidores recibieron después de cancelar sus contratos.

El cuarto eje fueron desalojos y subastas indebidas. La ciudad acusó a la empresa de negar a clientes el acceso a sus unidades y de subastar pertenencias personales sin el debido proceso para cobrar deudas o atrasos.

El acuerdo ya fue presentado ante la justicia. Este prohíbe a la compañía publicitar de manera engañosa los precios o el estado de las instalaciones y la obliga a reforzar las garantías de debido proceso antes de restringir el acceso a las unidades o rematar bienes personales. Asimismo, deberá mejorar el servicio al cliente con la implementación de un programa de asistencia para la reubicación y con avisos adecuados antes de aplicar aumentos de precios.

Del total pactado, USD 1 millón se destinará a restitución para consumidores afectados y más de USD 700.000 a sanciones civiles. Según informó Gothamist, desde el 1 de agosto los clientes podrán solicitar compensaciones a través de un formulario, que enviarán por correo electrónico o por correo postal a la agencia.

El comisionado Samuel A.A. Levine informó junto a Mamdani el cierre de la demanda contra Extra Space (Anna Moneymaker/Pool vía REUTERS).
El comisionado Samuel A.A. Levine informó junto a Mamdani el cierre de la demanda contra Extra Space (Anna Moneymaker/Pool vía REUTERS).

Nueva York exigirá licencias a todos los depósitos desde el 25 de agosto

Con departamentos cada vez más pequeños y costos de vivienda en alza, más neoyorquinos recurren al autoalmacenamiento, lo que refuerza la necesidad de protección al consumidor, señaló la Alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Por ello, a partir del 25 de agosto de 2026, la Ley Local 171 de 2025 exigirá que cada establecimiento de autoalmacenamiento que opere en la ciudad obtenga una licencia del Departamento de Protección al Consumidor de la Ciudad de Nueva York (DCWP).

El comunicado oficial aseguró que “las medidas de cumplimiento exigidas por el acuerdo con Extra Space establecen un modelo sobre cómo deben operar las empresas que deseen hacer negocios en la ciudad”.

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