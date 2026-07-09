Los precios del petróleo cayeron más del 2% por el temor a una contracción de la demanda

El petrolero Odessa, que transporta crudo de los Emiratos Árabes Unidos, tras atravesar el estrecho de Ormuz. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Los precios del petróleo cayeron más del 2% este jueves, presionados por el temor a una contracción de la demanda ante las perspectivas de inflación y desaceleración económica, pese a que la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene restringido el paso por el estrecho de Ormuz y limita la oferta disponible en los mercados internacionales.

El barril de Brent del mar del Norte con entrega en septiembre cerró en USD 76,30, un retroceso del 2,20% —o USD 1,72— respecto al cierre del miércoles, cuando había finalizado en USD 78,02, su nivel más alto desde el 19 de junio. El West Texas Intermediate (WTI) con entrega en agosto perdió USD 1,44, equivalente a un 1,96%, para quedar en USD 72,08, su máximo desde el 22 de junio.

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La caída se produjo un día después de que ambos contratos registraran un repunte de más del 5% por la última escalada de ataques entre Washington y Teherán.

Las fuerzas armadas iraníes atacaron el jueves infraestructuras militares estadounidenses en estados vecinos del golfo Pérsico, en respuesta a los bombardeos de Washington contra provincias costeras del sur y del este de Irán. Los ataques tensaron aún más el acuerdo de alto el fuego vigente desde hace tres semanas. La jornada coincidió con el entierro del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, en el santuario de Mashhad, como colofón a una semana de procesiones fúnebres y manifestaciones masivas. Jamenei fue asesinado el 28 de febrero, el primer día del conflicto.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y llevó a cabo una nueva serie de ataques contra la república islámica, aunque desde los mercados se confía en que Washington y Teherán retomarán las conversaciones de paz.

El estrecho de Ormuz, paso por el que transitaba alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra, registró una caída drástica en el tráfico de petroleros. Según datos de Kpler, solo seis buques lo atravesaron el jueves, frente a los 21 que lo habían hecho el miércoles. La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán señaló que los ataques estadounidenses y la intervención de Washington para desviar el tráfico marítimo estaban obstaculizando la reapertura gradual de la vía navegable.

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Buques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, 8 de julio de 2026. REUTERS/

Los analistas de Goldman Sachs habían estimado que los flujos de petróleo procedentes del golfo Pérsico se habían recuperado hasta situarse “sobre el 80% de los niveles previos a la guerra” en los primeros diez días tras la reapertura del estrecho, pero precisaron que habían “vuelto a descender hasta situarse en torno al 70% de lo normal tras los recientes ataques contra petroleros”.

La reacción contenida de los inversores reflejó una creciente adaptación a la volatilidad geopolítica. Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, sostuvo que “los mercados se han acostumbrado a las tensiones y las perturbaciones en el estrecho de Ormuz” y que el efecto sorpresa es “mucho menor que al principio”, lo que modera las reacciones. Los analistas de Briefing.com resumieron la postura del mercado: “Los operadores esperan a ver cómo evoluciona la situación entre Estados Unidos e Irán”.

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Un buque en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abás, Irán, el 30 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, afirmó que los inversores se han acostumbrado a que los conflictos geopolíticos “se disipen casi tan rápido como surgen”. No obstante, advirtió que la prima de riesgo asociada al crudo ya ha aumentado y que los operadores permanecen alerta ante cualquier amenaza al transporte marítimo en Ormuz, lo que podría obligar a revaluar las expectativas de inflación.

Vikas Dwivedi, estratega energético global de Macquarie Group, proyectó que la renovada tensión entre Washington y Teherán sería “relativamente efímera, ya que ambos países se ven limitados por realidades económicas y políticas concretas”.

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