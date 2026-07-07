Trump estampa su imagen en pasaportes, billetes y edificios federales de Estados Unidos

Una ilustración de Donald Trump, con su firma, se presenta junto a un pasaporte de Estados Unidos sobre la bandera nacional.

La imagen, la firma y el nombre de Donald Trump se han instalado en pasaportes, billetes, monedas de oro, aeropuertos y edificios federales de Estados Unidos en lo que constituye la campaña de marca personal más extensa registrada por un presidente en ejercicio. El contexto es el 250 aniversario del país, aunque el alcance de las iniciativas va más allá de las celebraciones oficiales y abarca desde documentos de identidad hasta criptomonedas.

El dato que concentra la controversia es concreto: por primera vez en la historia, un presidente en funciones aparece en un pasaporte estadounidense. A eso se suma su firma en el billete de 100 dólares de circulación general, su retrato en pancartas de tres pisos sobre edificios federales y una moneda de oro de 24 quilates aprobada en marzo.

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Una encuesta de Economist/YouGov realizada en abril con 1.748 participantes reveló que el 59% de los estadounidenses desaprueba esta presencia en el dinero, frente a un 24% que la respalda.

El pasaporte con su cara: una primicia histórica

El 26 de junio, Trump presentó en Truth Social una edición especial de pasaporte con su retrato sobre el escritorio Resolute del Salón Oval y el texto de la Declaración de Independencia de fondo.

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Un póster ilustra a Donald Trump superpuesto sobre la Declaración de Independencia y muestra a los Padres Fundadores de la nación y el lema 'United States of America 250'.

La tirada es de entre 25.000 y 30.000 ejemplares, sin costo adicional. Sin embargo, el documento solo se puede obtener en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington, a partir del 6 de julio. No está disponible por correo, en línea ni en embajadas.

El Departamento de Estado confirmó que es la primera vez que un presidente en ejercicio figura en un pasaporte de Estados Unidos, según New York Post.

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El dinero, las monedas y la firma presidencial

La presencia de Trump en el sistema monetario adopta tres formas distintas:

Billete de 100 dólares: La impresión comenzó en junio. El Departamento del Tesoro prevé distribuirlo en circulación general durante el verano. El secretario Scott Bessent sostuvo que es “apropiado” incluir la firma de Trump por sus logros económicos y en honor al 250 aniversario.

Moneda de oro de 24 quilates: La Comisión de Bellas Artes la aprobó por unanimidad en marzo. La Casa de la Moneda producirá solo 47 unidades, cada una con 19,7 onzas troy de oro, con un precio estimado de subasta de unos USD 90.000. La ley federal prohíbe que un presidente en funciones aparezca en moneda corriente, pero Bessent tiene autoridad para acuñar monedas de prueba en oro.

Criptomoneda $TRUMP: Trump la lanzó tres días antes de su segunda inauguración. Un informe de junio de la firma de análisis Nansen calculó que casi un millón de personas perdieron en total USD 3.810 millones.

Aeropuertos, edificios y tarjetas: la marca en el espacio público

La estrategia se extiende a infraestructura física y documentos cotidianos:

Aeropuerto: La legislatura de Florida aprobó en febrero cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Presidente Donald J. Trump International Airport”. El código IATA pasará de PBI a DJT el 18 de agosto.

Edificios federales: Pancartas de tres pisos con el rostro de Trump y consignas de campaña cubren fachadas del Departamento de Justicia (“Make America Safe Again”), el Departamento de Trabajo y el Departamento del Interior, entre otros.

Tarjetas de Seguridad Social: Los bebés nacidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre recibirán una tarjeta con el sello “Freedom 250”, organización público-privada impulsada por Trump.

La reacción: entre el respaldo y la crítica

La encuesta de Economist/YouGov fija con precisión el estado de la opinión pública:

59% desaprueba “algo” o “totalmente” la firma de Trump en el dinero.

24% la aprueba en algún grado.

Margen de error: ±3,1 puntos porcentuales, con 1.748 encuestados.

El senador Bernie Sanders calificó el conjunto de acciones como “narcisismo” y presentó el proyecto de ley Stop Executive Renaming for Vanity and Ego Act. El texto tiene escasas posibilidades de avanzar en el Congreso de mayoría republicana, según New York Post.

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Los límites legales: cuando los jueces frenaron la marca

Dos iniciativas encontraron obstáculos judiciales:

Moneda de oro: Un abogado jubilado de Portland presentó una demanda federal. La jueza de distrito Karin J. Immergut rechazó el pedido al determinar que el demandante carecía de legitimación y no demostró que sufriría un perjuicio personal directo.

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Una tarjeta dorada, la Trump Gold Card, ilustra la figura de Donald Trump junto a la Estatua de la Libertad, un águila calva y la bandera de Estados Unidos

Kennedy Center: En diciembre, el directorio del centro cultural votó cambiar su nombre a “Trump Kennedy Center” y actualizó la fachada. Un juez federal declaró ilegal la modificación, al considerar que añadir el nombre de Trump a un memorial designado por el Congreso en honor a John F. Kennedy violaba la ley.

El cartel fue retirado en junio de 2026. El centro evalúa una segunda apelación, aunque la primera ya fue rechazada.