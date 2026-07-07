Evacuaron un edificio en Midtown Manhattan ante el riesgo de un posible derrumbe

Bomberos del FDNY y un oficial de policía resguardan la Segunda Avenida de Nueva York, con una cinta policial que cruza la calle y edificios altos de fondo (ABC7)

Un posible derrumbe en Midtown Manhattan obligó este martes a evacuar un edificio de oficinas de más de 30 pisos y varios inmuebles vecinos, cerca de Grand Central Terminal, después de que las autoridades detectaran fallas estructurales en su interior.

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que la emergencia comenzó durante la mañana y que, hasta el momento, no se habían reportado heridos.

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El video presenta escenas de una calle transitada en Midtown Manhattan, Nueva York. Se observa a personas caminando, varios vehículos y personal con chalecos de alta visibilidad y cascos de seguridad. Un camión rojo de servicio o emergencia transita por la vía. La grabación documenta la situación en el área de una evacuación de un edificio de más de 30 pisos, cerca de Grand Central Terminal, debido a la detección de columnas dobladas y pisos superiores hundidos.

El complejo fue desalojado después de que inspectores detectaran que dos columnas de soporte estaban cediendo y que varios pisos superiores presentaban hundimientos, según informó The New York Times. Como medida de precaución, el operativo también se extendió a por lo menos siete inmuebles linderos.

La llamada inicial llegó poco antes de las 8 de la mañana por la caída de ladrillos en la cuadra 200 de East 42nd Street, de acuerdo con los bomberos. La respuesta de emergencia se desplegó rápido en una zona muy transitada del centro de Manhattan.

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Una imagen tomada desde un teléfono móvil muestra una columna de un edificio de Midtown Manhattan doblada y dañada, motivo de la evacuación del inmueble. (@XisconRD)

Las autoridades ordenaron la salida de los obreros que trabajaban en el edificio y ampliaron el operativo a otras torres ubicadas en los números 210, 211, 212, 225, 231 y 235 de East 43rd Street, además del 815 de Second Avenue, según detallaron medios locales a partir de la información de los bomberos.

El alcalde Zohran Mamdani pidió a quienes se encontraban en la zona que siguieran las indicaciones de los equipos de emergencia. También confirmó que una escuela cercana, a la que asistían unos 400 niños, había sido evacuada.

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El edificio estaba siendo reconvertido en viviendas

El edificio, situado en el número 235 de la East 42rd Street y la Segunda Avenida, tiene más de 30 pisos y fue la antigua sede de la compañía farmacéutica Pfizer. En este momento, el complejo estaba en proceso de reconversión para uso residencial.

La emergencia ocurrió cerca de Grand Central Terminal, en una de las zonas con más tránsito de Midtown Manhattan. Al cierre de la información, no se habían reportado heridos, según el Departamento de Bomberos y The New York Times.

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