Estados Unidos

El Ayuntamiento de Atlanta aprueba el acuerdo para una sala vip Delta One en el aeropuerto Hartsfield-Jackson

La resolución autoriza un reembolso de hasta 62,9 millones de dólares a Delta Air Lines por obras preparatorias en la Terminal E, con financiación procedente de cuentas de mejora de capital del aeropuerto

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El Ayuntamiento de Atlanta aprobó un acuerdo de 62,9 millones de dólares para abrir una sala VIP Delta One en el aeropuerto Hartsfield-Jackson (EFE/Erik S. Lesser)
El Ayuntamiento de Atlanta aprobó un acuerdo de 62,9 millones de dólares para abrir una sala VIP Delta One en el aeropuerto Hartsfield-Jackson (EFE/Erik S. Lesser)

La reciente aprobación del acuerdo para la apertura de la sala VIP Delta One en el aeropuerto Hartsfield-Jackson marca un nuevo capítulo para los viajeros que transitan por uno de los centros aéreos más transitados del mundo. El Ayuntamiento de Atlanta dio luz verde a este ambicioso proyecto tras una votación clave realizada el 6 de julio, en la que se acordó respaldar el desarrollo de un nuevo espacio de lujo destinado a los clientes de Delta Air Lines. Con una inversión que asciende a 62,9 millones de dólares, la ciudad y la aerolínea buscan elevar el estándar de la experiencia aeroportuaria y fortalecer la posición de Atlanta como referente internacional en conectividad y servicios aéreos.

La resolución municipal aprobada permite a la ciudad reembolsar a Delta una suma máxima de 62,9 millones de dólares por los trabajos preparatorios requeridos para la creación de la sala VIP en la Terminal E. Este acuerdo se inscribe dentro del plan estratégico de la aerolínea para ofrecer un servicio exclusivo y diferenciado en su principal centro de operaciones. Según el documento, la financiación provendrá de las cuentas de mejora de capital del aeropuerto, específicamente de fondos destinados a proyectos de aviación y terminales. Esta medida garantiza que los recursos asignados estén alineados con el objetivo de modernizar y expandir la infraestructura aeroportuaria, respondiendo a la creciente demanda de servicios premium por parte de los viajeros frecuentes.

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La iniciativa contempla que Delta diseñe, construya y financie los acabados interiores y el mobiliario del salón por cuenta propia una vez finalizada la etapa inicial de obras. El acuerdo municipal establece que los fondos reembolsados cubrirán únicamente los costos y gastos aprobados, lo que refuerza la transparencia en el uso de los recursos públicos y privados involucrados en el proyecto. Se trata, por tanto, de una colaboración público-privada que busca maximizar el impacto positivo en la calidad de los servicios aeroportuarios, manteniendo un estricto control sobre la ejecución y supervisión de las obras.

La resolución municipal autoriza a la ciudad a reembolsar a Delta Air Lines los trabajos preparatorios de la sala VIP Delta One en la Terminal E
La resolución municipal autoriza a la ciudad a reembolsar a Delta Air Lines los trabajos preparatorios de la sala VIP Delta One en la Terminal E

En cuanto a las características y dimensiones, la futura sala VIP Delta One añadirá aproximadamente 3.643 metros cuadrados de superficie a la Terminal E. De ese total, 3.131 metros cuadrados corresponderán a espacio alquilado en el nivel de embarque y 512 metros cuadrados se ubicarán en el nivel de la plataforma. Estas cifras reflejan la magnitud del proyecto, pensado para atender a un volumen considerable de pasajeros y ofrecer áreas diferenciadas que respondan a las expectativas de confort, privacidad y exclusividad propias de los clientes de la categoría Delta One.

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El proceso de aprobación en el Ayuntamiento de Atlanta estuvo marcado por la participación activa de varios miembros del consejo. La resolución fue impulsada principalmente por el concejal Dustin Hillis, quien promovió el acuerdo en colaboración con otros representantes municipales. Durante la sesión celebrada el 6 de julio, la propuesta fue respaldada por 13 votos a favor y 1 en contra.

El concejal Jason Winston defendió la aprobación de la medida, secundado por el concejal Alex Wan. Por su parte, la concejala Kelsea Bond expresó su desacuerdo votando en contra, mientras que la concejala Eshé Collins se ausentó de la votación. El resultado refleja un amplio consenso dentro del órgano legislativo local, aunque no exento de posturas críticas en torno a la gestión de recursos y prioridades urbanas.

El acuerdo para la nueva sala VIP se enmarca en la estrategia de expansión de Delta en materia de servicios exclusivos para sus clientes más exigentes. En declaraciones previas, el director general de ventas internacionales de la compañía, Rob LeBel, reconoció que uno de los principales desafíos para la apertura de la sala en Atlanta había sido la disponibilidad de espacio suficiente en un aeropuerto de gran tamaño y alta densidad operativa. “Atlanta es nuestra sede principal, nuestro cuartel general, y somos, con diferencia, el inquilino más grande”, afirmó LeBel, subrayando la importancia estratégica de este proyecto para la compañía.

El consejo municipal de Atlanta aprobó la medida el 6 de julio con 13 votos a favor y 1 en contra
El consejo municipal de Atlanta aprobó la medida el 6 de julio con 13 votos a favor y 1 en contra

Actualmente, Delta ya opera salas VIP Delta One Lounges en los aeropuertos internacionales John F. Kennedy de Nueva York, Los Ángeles, Logan de Boston y Seattle-Tacoma, consolidando así una red de espacios premium en los principales puntos de conexión de Estados Unidos.

Las expectativas en torno a la nueva sala VIP Delta One en Atlanta son altas. Según lo previsto en la resolución y las declaraciones de la compañía, el salón ofrecerá servicios de primera calidad similares a los de sus ubicaciones en otros aeropuertos. Entre las facilidades programadas destacan una gastronomía exquisita, instalaciones de estilo spa y áreas de trabajo privadas, orientadas a brindar una experiencia integral y personalizada a los pasajeros.

Estos servicios buscan responder a la demanda de viajeros de negocios y clientes de alto valor que requieren espacios adaptados tanto al descanso como a la productividad durante sus escalas o antes de abordar sus vuelos internacionales.

A pesar de la aprobación y el avance del proyecto, la resolución municipal no especificó una fecha de apertura para la nueva sala VIP Delta One. El anuncio oficial sobre la inauguración quedará pendiente hasta la finalización de los trabajos de construcción y equipamiento, etapa que dependerá del ritmo de ejecución y de la coordinación entre la ciudad y Delta. Mientras tanto, la iniciativa representa un paso adelante en la transformación del aeropuerto Hartsfield-Jackson y en la consolidación de Atlanta como un nodo clave en la red global de aviación comercial.

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