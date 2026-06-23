Estados Unidos

Se le cayeron los anteojos al inodoro, intentó recuperarlos y terminó sumergido en el tanque de desechos

Un campista fue rescatado por bomberos tras pasar 15 minutos atrapado en la fosa séptica de un baño público en California. El hombre requirió una desinfección de emergencia

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Vista cenital de un inodoro blanco con agua transparente formando un remolino en el desagüe, rodeado de un suelo de baldosas oscuras.
Un campista cayó al tanque de un baño de campaña en Camp Edison, California, cuando intentaba recuperar sus anteojos de sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un campista pasó entre 10 y 15 minutos sumergido en el depósito de desechos de un inodoro de fosa del Camp Edison, en California, después de que se le cayeran adentro los anteojos de sol. Debieron rescatarlo urgentemente.

El incidente ocurrió el sábado 21 de junio a las 14:30 y requirió la intervención de equipos especializados de Cal Fire, el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

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El hombre salió sin lesiones físicas graves, pero los bomberos lo sometieron a una descontaminación completa con manguera antes de dejarlo ir. La oficina del sheriff del condado de Fresno confirmó el rescate y precisó que el campista cayó al tanque de almacenamiento de residuos del baño tipo vault, un sistema sin agua ni descarga que acumula desechos directamente bajo el inodoro.

Qué pasó y cómo lo rescataron

El Camp Edison está ubicado a orillas del lago Shaver, a unos 80 kilómetros al noreste del centro de Fresno, en las estribaciones de la sierra Nevada. Según el sargento Chris Tullus, de la oficina del sheriff del condado de Fresno, alguien en el campamento llamó para informar la caída.

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“Informaron que la persona había caído al tanque de almacenamiento de residuos”, declaró Tullus.

Inodoro de pie blanco con tapa, dos rollos de papel higiénico en soporte de pared, barra de apoyo gris, paredes claras y piso de cemento
El hombre permaneció entre 10 y 15 minutos en el depósito de desechos de una letrina antes del rescate en Camp Edison (Chris Wonderly/Oficina de Administración de Tierras de Arizona)

El operativo involucró a agentes de la ley, personal del Camp Edison y unidades de Cal Fire. "Logramos sacarlo de forma segura, descontaminarlo, y va a estar bien", afirmó el sargento. El proceso de descontaminación consistió en un lavado con manguera a cargo del equipo de Cal Fire.

El hombre no necesitó atención médica adicional.

Las reseñas del Camp Edison

El sitio de reseñas Tripadvisor tiene una calificación de cuatro estrellas sobre cinco para el Camp Edison. Los visitantes destacan con frecuencia la limpieza de sus instalaciones sanitarias. “Los baños eran fácilmente accesibles y estaban impecables, con agua caliente”, escribió un campista en la plataforma.

Una reseña en la plataforma de videos YouTube, publicada hace más de una década, describe las instalaciones como “muy limpias y bien mantenidas”, con iluminación eléctrica y artículos de aseo disponibles.

Caseta de madera junto a una carretera, rodeada de pinos altos. Se observa un asta con una bandera de Estados Unidos. Hay un vehículo y un poste de luz
Las reseñas de Tripadvisor y YouTube sobre Camp Edison destacan en varios casos la limpieza de los baños, aunque otros visitantes expresaron quejas (Google Maps )

No todos los visitantes comparten esa opinión. “Los baños estaban lejos de ser agradables y no había ningún lugar para conseguir algo de tomar”, se quejó otro usuario de Tripadvisor. El incidente del sábado, en todo caso, no tiene que ver con el estado del baño, sino con una secuencia de mala suerte que terminó dentro del tanque de residuos.

Otros casos de caídas en letrinas

El caso del Camp Edison no es un hecho aislado. En 2023, en el estado de Michigan, una mujer cayó dentro de una letrina al intentar recuperar un Apple Watch que se le había caído. La rescataron de la misma forma: con intervención de equipos de emergencia y un proceso de descontaminación posterior.

En abril de este año, una turista que visitaba un cráter de meteorito cerca de Alice Springs, en el Territorio del Norte de Australia, quedó atrapada durante varias horas en un pozo de excremento hasta la cintura después de que el piso de la letrina que usaba cedió. Salió ilesa, salvo por algunos cortes menores.

Una muerte ocurrida el mismo fin de semana

Mientras el rescate en el Camp Edison terminaba sin víctimas fatales, otro hecho ocurrió ese mismo sábado por la noche en Nueva York, Estados Unidos. Un hombre de 51 años, identificado como Paul Kueker, residente de Niantic, Connecticut, cayó desde una posición elevada durante un concierto en el Madison Square Garden y murió.

La policía de Nueva York respondió a una llamada de emergencia al 911 a las 21:51 y encontró a Kueker inconsciente, con heridas compatibles con una caída desde altura. Lo trasladaron al hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

Según las autoridades, Kueker estaba en la sección de balcón del recinto y asistía al concierto con su esposa. Esa noche actuaba la banda de rock Goose, de Connecticut, en la segunda de dos presentaciones consecutivas. El grupo publicó un comunicado en la red social Facebook en el que expresó estar “profundamente entristecido y destrozado” por el hecho.

Al día siguiente, Goose tocó en el Central Park y destinó todos los ingresos del show a un fondo de ayuda para sus seguidores.

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