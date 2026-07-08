Más de 850 avispones asiáticos fueron capturados en este estado y crece la preocupación por su expansión

Georgia reportó la captura de al menos 866 ejemplares del avispón asiático de patas amarillas en 2026 y reforzó su campaña de erradicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estadounidenses confirmaron la captura de más de 850 ejemplares del avispón asiático de patas amarillas en Georgia durante 2026, en un fenómeno que afecta a apicultores, agricultores y ecosistemas locales. El avance de esta especie invasora, documentado por el Departamento de Agricultura de Georgia (GDA), ha intensificado los esfuerzos oficiales para su erradicación y la protección de los polinizadores en el estado.

Según comunicados institucionales y datos publicados en el dashboard oficial del GDA, el operativo estatal ha permitido la erradicación de 44 nidos secundarios en lo que va del año. El organismo mantiene un sistema de monitoreo y reporte abierto a la ciudadanía, que ha jugado un papel clave en la identificación de nuevos focos. La información ha sido reflejada en reportes recientes de FOX Weather, que cita los datos del organismo y remite a los canales oficiales para la denuncia de avistamientos.

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El avispón asiático de patas amarillas fue detectado por primera vez en Georgia en 2023. Desde entonces, la expansión de la especie preocupa a las autoridades y al sector apícola, dado el potencial de impacto en la polinización y la producción agrícola. El fenómeno ya había sido registrado en Europa desde la década pasada, donde afectó de manera directa a las colmenas de abejas melíferas, según la Universidad de Georgia.

¿Qué es el avispón asiático de patas amarillas y por qué es peligroso?

El avispón asiático de patas amarillas (Vespa velutina) es una especie originaria del sudeste asiático, reconocida por su cuerpo de entre 2 y 2,5 centímetros de longitud, patas amarillas y bandas alternas negras y amarillas en el abdomen. La Universidad de Georgia y el Departamento de Agricultura de Georgia advierten que este insecto es depredador de abejas y otros polinizadores, lo que puede reducir la polinización de cultivos y el rendimiento apícola.

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El peligro radica en su capacidad para formar colonias numerosas y atacar colmenas de abejas, provocando la disminución de la población de polinizadores. Además, el avispón utiliza técnicas como el “hawking”, que consiste en esperar a las abejas cerca de las colmenas para capturarlas cuando salen a recolectar néctar, según informes del GDA.

El avispón asiático de patas amarillas fue detectado por primera vez en Georgia en 2023 y su expansión preocupa a apicultores y agricultores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos avispones asiáticos se han detectado y eliminado en Georgia en 2026?

En 2026, el Departamento de Agricultura de Georgia reportó la captura de al menos 866 avispones asiáticos de patas amarillas y la eliminación de 44 nidos secundarios. Estas cifras reflejan el avance de la campaña de erradicación y la colaboración con apicultores y residentes. El dashboard oficial, citado por FOX Weather, muestra que en 2025 la cifra fue considerablemente mayor, con más de 95.000 ejemplares capturados.

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El monitoreo incluye la colocación de trampas, patrullaje de zonas con alta actividad apícola y el análisis de reportes ciudadanos. La mayor parte de los casos se concentran en los condados de Chatham, Bryan, Effingham y Liberty, según el GDA. El organismo actualiza regularmente los datos en su plataforma en línea y emite avisos sobre la evolución de la plaga.

¿Cómo identificar un avispón asiático de patas amarillas?

La identificación del avispón asiático de patas amarillas se basa en varios rasgos morfológicos:

Cuerpo de entre 2 y 2,5 centímetros.

Patas con segmentos amarillos distintivos.

Abdomen con bandas alternas negras y amarillas o naranjas.

Cabeza mayoritariamente negra, con zonas frontales amarillas o anaranjadas.

Nidos secundarios grandes, de forma ovalada o esférica, construidos con material parecido al papel y ubicados en árboles altos o estructuras elevadas.

El Departamento de Agricultura de Georgia recomienda observar con atención la presencia de estos rasgos y tomar fotografías si se detecta un ejemplar sospechoso. La colaboración ciudadana permite verificar la especie antes de proceder a su erradicación.

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El Departamento de Agricultura de Georgia eliminó 44 nidos secundarios del avispón asiático de patas amarillas con apoyo de reportes ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto del avispón asiático en las abejas y la agricultura?

La presencia del avispón asiático de patas amarillas representa una amenaza directa para las colmenas de abejas y, por extensión, para la polinización de cultivos agrícolas. Los avispones atacan abejas recolectoras y pueden debilitar o destruir colonias enteras, lo que afecta la producción de miel y la productividad agrícola.

El GDA indica que la reducción de polinizadores puede impactar en la producción de frutas, hortalizas y otros cultivos que dependen de la polinización entomófila. El fenómeno ha generado preocupación en el sector apícola y entre los agricultores, quienes han solicitado mayor apoyo estatal para la detección y eliminación de nidos.

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¿Qué acciones está tomando el Departamento de Agricultura de Georgia?

El Departamento de Agricultura de Georgia ha implementado un plan integral de vigilancia, erradicación y educación pública. Las principales acciones incluyen:

Instalación de trampas en zonas estratégicas con alta densidad de colmenas. Patrullaje y monitoreo en condados afectados. Desarrollo de un dashboard público con reportes actualizados y un canal de denuncia en línea. Eliminación profesional de nidos secundarios detectados por técnicos o reportados por la ciudadanía. Campañas de comunicación y capacitación dirigidas a apicultores y agricultores.

En palabras del comisionado de Agricultura de Georgia, Tyler J. Harper: “Georgia ha avanzado en el rastreo y eliminación del avispón asiático de patas amarillas, pero el éxito depende del apoyo continuo del público”, según declaraciones recogidas por FOX Weather.

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El Departamento de Agricultura de Georgia pidió reportar avistamientos del avispón asiático de patas amarillas y no intentar retirar nidos sin asistencia profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reportar un avispón asiático o un nido en Georgia?

El Departamento de Agricultura de Georgia solicita a los residentes que reporten cualquier avistamiento o sospecha de nidos secundarios a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: yellow.legged.hornet@agr.georgia.gov

Formulario en línea: disponible en la página oficial del GDA.

La agencia recomienda no acercarse ni intentar eliminar los nidos por cuenta propia, ya que la intervención profesional es esencial para asegurar la erradicación de la colonia y evitar riesgos para la salud.

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¿En qué otros estados de EE.UU. se ha detectado el avispón asiático de patas amarillas?

Además de Georgia, la presencia del avispón asiático de patas amarillas ha sido confirmada en Carolina del Sur y Alabama, de acuerdo con la Universidad de Georgia y la GDA. La expansión de la especie se atribuye al transporte de mercancías y la capacidad de adaptación a diversos entornos.

Las autoridades de los estados afectados han comenzado a coordinar acciones de monitoreo y control, siguiendo protocolos similares a los implementados en Georgia. La vigilancia interestatal busca prevenir la colonización de nuevas áreas y proteger los sistemas agrícolas y naturales.

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La presencia del avispón asiático de patas amarillas también fue confirmada en Carolina del Sur y Alabama, mientras avanza la coordinación interestatal de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los apicultores y agricultores ante la amenaza del avispón asiático?

El Departamento de Agricultura de Georgia recomienda a apicultores y agricultores:

Revisar regularmente las colmenas y reportar cualquier actividad inusual.

Observar la presencia de avispones depredadores cerca de las colmenas, en especial durante las primeras horas de la mañana y después de las 17:00.

No manipular nidos ni intentar retirarlos sin asistencia profesional.

Participar en las capacitaciones ofrecidas por las autoridades estatales y regionales.

La colaboración entre productores, organismos estatales y la ciudadanía se considera fundamental para frenar la expansión del avispón y evitar daños mayores a la economía y la biodiversidad.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos meses en Georgia respecto al avispón asiático?

El Departamento de Agricultura de Georgia prevé que la vigilancia y los operativos de erradicación continuarán durante los meses de verano y otoño, periodos en que los nidos secundarios alcanzan su mayor desarrollo. Se espera la aparición de nuevos focos, por lo que la participación ciudadana seguirá siendo clave para el éxito del programa.

La agencia actualiza periódicamente la información en su dashboard y mantiene abiertas las líneas de comunicación para reportes y consultas. Las autoridades federales y regionales colaboran en la implementación de estrategias conjuntas para contener la expansión de la especie.

Impacto y expectativas para la población de Georgia

La propagación del avispón asiático de patas amarillas en Georgia ha llevado a fortalecer la cooperación entre organismos estatales, apicultores, agricultores y residentes. La detección temprana y la erradicación profesional buscan minimizar el impacto sobre la apicultura y la agricultura local, actividades que dependen de la polinización.

El monitoreo y la participación ciudadana serán determinantes en la contención del fenómeno durante los próximos meses. Las autoridades resaltan la importancia de reportar cualquier avistamiento y de seguir las recomendaciones oficiales para proteger la producción agrícola y la biodiversidad del estado.