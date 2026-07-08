El “hombre de Arlington Springs”, el hallazgo de 13.000 años en las islas del Canal, reabre el debate sobre la primera llegada a América del Norte

Vestigios humanos milenarios encontrados en la costa del Pacífico abren nuevas preguntas sobre las rutas de migración hacia América (Timeline - World History Documentaries)

El descubrimiento de huesos humanos con una antigüedad estimada en 13.000 años, realizado en 1959 en las islas del Canal, frente a la costa del sur de California, volvió a instalarse en la conversación pública en las últimas semanas.

El hallazgo, atribuido al conocido como "hombre de Arlington Springs“, fue destacado por New York Post como uno de los descubrimientos más antiguos y mejor documentados en América del Norte y sugiere la posibilidad de una migración costera previa a la cultura Clovis, tradicionalmente reconocida como la primera presencia humana en la región.

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El caso cobró relevancia con el estreno a fines de junio de un documental de Timeline - World History Documentaries. La producción del canal británico reconstruye la investigación detrás de los restos y explica por qué este hallazgo modificó la forma de entender cuándo y por dónde llegaron los primeros habitantes de América del Norte. También muestra cómo la hipótesis de una migración costera ganó fuerza en los últimos años.

El grupo de islas frente a California conserva rastros de ocupaciones humanas y especies extintas que ayudan a descifrar el pasado remoto del continente (Magnific)

Un hallazgo que desafía las teorías tradicionales

De acuerdo con New York Post, los restos óseos fueron localizados en 1959 en la isla Santa Rosa, una de las cuatro islas septentrionales que conforman el núcleo del archipiélago del Canal.

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El documental reconstruye el hallazgo como una escena accidental: “Lo que estaba haciendo era poner un camino a través del Cañón Arlington... se atascaron, y mientras sacaban el jeep, miraron hacia arriba y vieron este fémur sobresaliendo del lado del acantilado”.

Los huesos, encontrados a 11,3 metros (37 pies) bajo capas de arena, lodo y grava, permitieron a los arqueólogos determinar su antigüedad a través de estudios posteriores.

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Este descubrimiento, considerado crucial por especialistas, fue interpretado como evidencia de que la presencia humana en la costa del Pacífico podría ser mucho más antigua de lo que se creía.

Este conjunto insular ha sido escenario de descubrimientos clave para la arqueología y la comprensión del poblamiento americano (National Park Service)

La hipótesis que gana terreno entre los expertos es la de una migración por mar desde el norte de Asia, a través de rutas costeras conocidas como “kelp highways”. El término hace referencia a los caminos marítimos que bordean ecosistemas de algas, ricos en recursos y aptos para la navegación en embarcaciones primitivas.

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Esta teoría, tal como explicó el profesor de antropología de la Universidad de California en Santa Bárbara, John Johnson, plantea que los primeros grupos humanos no habrían cruzado un corredor interior de hielo desde Siberia, como sostiene la visión tradicional.

La clave, sostiene, es la antigüedad del hallazgo y su coincidencia temporal con Clovis. En el documental, Johnson lo encuadra así: “Eso es realmente significativo porque es de la misma edad que Clovis. Y Clovis es, básicamente, o fue pensado durante mucho tiempo como la primera cultura americana”.

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Desde esa lectura, los grupos habrían avanzado por la franja del Pacífico, aprovechando recursos costeros y la relativa facilidad de desplazamiento por mar hasta llegar a las islas del Canal.

En este territorio insular emergieron los restos humanos más antiguos de América del Norte, modificando la perspectiva sobre los primeros habitantes (National Park Service)

El origen del pueblo Chumash y la transformación del paisaje

Según detalló New York Post, el profesor Johnson sostuvo que aquellos primeros habitantes de las islas del Canal evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en el pueblo chumash, una de las culturas originarias más antiguas de la actual California.

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“La gente llegó a esta isla hace 13.000 años aproximadamente, y evolucionó con el tiempo hasta el grupo que conocemos como los chumash”, remarcó el investigador, citado por el medio.

La hipótesis de Johnson se apoya en la continuidad arqueológica y cultural detectada en los vestigios hallados en la región, así como en la presencia de herramientas, restos de viviendas y evidencias de una dieta basada en los recursos marítimos.

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Los descendientes de los antiguos habitantes de las islas mantienen vivas tradiciones culturales y la memoria de sus orígenes en la región (Léon de Cessac)

El archipiélago del Canal se compone de las islas Santa Rosa, San Miguel, Santa Cruz y Anacapa en el norte, y de Santa Catalina, Santa Bárbara, San Clemente y San Nicolás en el sur.

En este entorno, los arqueólogos descubrieron además huesos de mamuts pigmeos, una especie de mamut enano exclusiva de las islas septentrionales.

Estos animales, según la información difundida por New York Post, alcanzaban entre 1,4 y 2,1 metros (4,5 a 7 pies) de altura hasta el hombro y pesaban en torno a 907 kilos (2.000 libras), una proporción muy inferior a la de sus parientes continentales, los mamuts lanudos, que llegaban a medir hasta 4,3 metros (14 pies) y pesar cerca de 9.072 kilos (20.000 libras).

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La extinción de los mamuts pigmeos coincide temporalmente con el arribo de los primeros humanos y con cambios climáticos globales registrados hacia el final del Pleistoceno. Si bien los científicos no determinaron una causa precisa para la desaparición de estos animales, la simultaneidad de ambos fenómenos sigue bajo investigación.

Restos de estos mamíferos, adaptados a la vida insular, acompañan la historia de la ocupación humana temprana en las islas (National Park Service)

El primer contacto documentado entre miembros del pueblo Chumash con europeos ocurrió en 1542, cuando el explorador Juan Rodríguez Cabrillo, de origen disputado entre Portugal y España, llegó a la región al servicio de la Corona española.

Cabrillo decidió invernar en las islas luego de que tormentas impidieran a su expedición proseguir hacia el norte. Un historiador consultado por el medio describió ese episodio como “la proyección más lejana de Europa hacia un mundo del que no sabían nada”.

El desenlace de la travesía resultó fatal para Cabrillo, quien falleció en enero de 1543 tras fracturarse una extremidad en un enfrentamiento con indígenas locales. Las complicaciones derivadas de esa lesión sellaron su destino y marcaron el cierre de uno de los primeros contactos europeos con las culturas originarias de la costa pacífica de América del Norte.

El navegante europeo arribó a estas costas en el siglo XVI, marcando el inicio de los contactos documentados entre Europa y las culturas originarias del Pacífico norteamericano (Google Maps)

La restitución a las comunidades de origen

En abril de 2022, después de un reclamo presentado en octubre de 2021, el Santa Barbara Museum of Natural History concretó la transferencia de miles de bienes culturales a la Santa Ynez Band of Chumash Indians.

El retorno incluyó restos humanos y objetos funerarios, y también el conjunto más emblemático de la colección: los tres huesos asociados al “hombre de Arlington Springs”, hallados en 1959 en la isla Santa Rosa y datados por radiocarbono en torno a 13.000 años.

La emisora KCLU recogió el tono del momento en palabras del presidente tribal Kenneth Kahn, quien afirmó que “estos objetos habían vuelto a casa” y que el regreso permitía avanzar con el trabajo de “repatriación y reentierro” según las prácticas de la comunidad.

Desde el museo, Luke Swetland destacó que el traspaso se logró tras seis meses de colaboración y que la institución consideró “profundamente satisfactorio” devolver la custodia a la comunidad chumash.

El Santa Barbara Museum of Natural History conservó durante décadas parte del registro arqueológico clave de las islas del Canal y participó luego en procesos de restitución a comunidades indígenas vinculadas a esos hallazgos (Timeline - World History Documentaries)

Las islas del Canal continúan siendo objeto de investigaciones arqueológicas, y los hallazgos relativos a la antigüedad de la presencia humana y la biodiversidad de la región aportan insumos valiosos para el conocimiento de la historia precolombina.

Los debates sobre la migración costera y la cronología de poblamiento americano permanecen abiertos, alimentados por evidencias que desafían paradigmas consolidados.