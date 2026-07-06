Estados Unidos

Retiran blueberries GreenWise de Publix por posible contaminación con Escherichia coli: qué lotes revisar

El aviso identifica el código 60401 y la fecha del 9 de febrero de 2028 como los únicos datos alcanzados, y pide no ingerir el contenido; se puede tirar a la basura o devolver al comercio para obtener reintegro total

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Una partida de arándanos orgánicos Publix fue retirada del mercado tras 12 casos confirmados de infección por E. coli en Estados Unidos (blueberriesconsulting.com)

Una partida de arándanos orgánicos Publix fue retirada del mercado tras 12 casos confirmados de infección por Escherichia coli, y la advertencia se extendió a tiendas de ocho estados de Estados Unidos porque el producto puede seguir almacenado en congeladores domésticos con fecha de consumo preferente hasta 2028.

Según Fox Business, el retiro fue voluntario y afectó a un único lote de GreenWise Organic IQF Blueberries de 10 onzas distribuido en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

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La publicación señaló que los contagios confirmados por E. coli O145:H28 fueron reportados entre el 11 de mayo y el 5 de junio.

El producto alcanzado fue el que llevó el código de lote 60401 y la fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028. Ningún otro código de lote ni otra fecha formaron parte de la medida.

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Quienes tuvieron ese envase no debieron consumirlo: debieron desecharlo o devolverlo al lugar de compra para recibir un reembolso completo.

La advertencia por los arándanos congelados Publix alcanzó a Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La advertencia por los arándanos congelados Publix alcanzó a Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Esa fue la instrucción incluida en el aviso de retiro difundido por la cadena. El mensaje también apuntó a que la medida podría impactar a personas que no compraron el producto recientemente, debido a la condición de congelado y a su fecha de consumo preferente extendida, por lo que pidió revisar el contenido de los congeladores domésticos antes de utilizarlo.

El retiro comenzó tras reportes de consumidores enfermos

La proveedora chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. anunció el retiro el 3 de julio, después de recibir reportes de enfermedades en consumidores que habían ingerido el producto, de acuerdo con el aviso publicado por Publix.

La empresa también ordenó a los clientes que recibieron el lote afectado que lo retiraran de la distribución, como parte del procedimiento vinculado a la detección de posibles problemas de inocuidad alimentaria.

La bacteria identificada en los casos fue E. coli O145, una cepa productora de toxina Shiga. Puede causar cólicos abdominales intensos, diarrea que puede presentar sangre y vómitos.

El texto atribuido al medio incluyó la identificación del serotipo como O145:H28 en el reporte de los contagios, asociado al período comprendido entre el 11 de mayo y el 5 de junio.

Primer plano microscópico de múltiples bacterias Enteropatogena E. coli de color rojo en forma de bastón, sobre una superficie irregular de tonos ocres y beige
Publix indicó que quienes tengan los arándanos orgánicos retirados no deben consumirlos y deben desecharlos o devolverlos para recibir un reembolso completo por contaminación (Reuters)

La mayoría de las personas sanas se recupera en aproximadamente una semana. Aun así, la infección puede derivar en síndrome urémico hemolítico, una complicación grave que afecta sobre todo a niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

El aviso subrayó que la evolución no siempre es uniforme y que la severidad del cuadro puede variar según el estado de salud de cada persona.

El lote afectado se vendió en ocho estados de Estados Unidos

La distribución del lote retirado se extendió a locales de Publix en ocho estados del sudeste y el este de Estados Unidos.

El medio indicó que la medida alcanzó solo a los arándanos congelados comercializados bajo la marca GreenWise Organic IQF Blueberries en presentaciones de 10 onzas, sin que se incluyeran otras variedades ni otros productos de la misma línea.

La cadena y la empresa proveedora precisaron que el retiro se limitó al lote con código 60401 y a la fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028, una especificación clave para la identificación del envase.

Imagen de microscopio electrónico de un grupo de bacterias E. coli con forma de bastón, de color rojizo, sobre un fondo morado texturizado
La cadena informó una medida voluntaria para un solo paquete congelado de 10 onzas distribuido en ocho estados, tras 12 infecciones confirmadas por E. coli (Reuters)

Con esos datos, el aviso recomendó a los consumidores corroborar el código y la fecha antes de decidir si debían desechar el producto o llevarlo a la tienda para solicitar el reintegro.

La empresa proveedora informó que siguió trabajando con reguladores y socios minoristas mientras investigaba el origen de la posible contaminación.

También afirmó que difundiría información adicional a medida que estuviera disponible. En la comunicación, se indicó además que la medida se adoptó de forma voluntaria y que el objetivo era retirar de la circulación el lote señalado, en coordinación con los canales de distribución.

El período de enfermedades confirmadas asociado a esta cepa abarcó desde el 11 de mayo hasta el 5 de junio, con 12 casos vinculados al consumo del producto, según el aviso citado por el diario.

La advertencia se mantuvo vigente por el potencial de que el envase todavía estuviera en hogares, dado que se trató de un producto congelado y con una fecha de consumo preferente extendida.

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