Estados Unidos

Quiénes recibirán el pago del Seguro Social este miércoles y por qué el monto puede llegar a USD 5.181 según la SSA

El cronograma de julio deposita la primera tanda a quienes cumplen con el criterio de fecha de nacimiento y se incorporaron al esquema posterior a 1997; la cifra tope solo aplica a trayectorias con aportes prolongados y retiro a los 70

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Los beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el 1 y el 10 cobrarán el 8 de julio según el calendario de la SSA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el 1 y el 10 cobrarán el 8 de julio según el calendario de la SSA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán el miércoles 8 de julio un pago mensual que, en los casos más altos, puede llegar a USD 5.181, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

La fecha corresponde a quienes comenzaron a cobrar después de mayo de 1997 y están incluidos en el esquema de pagos escalonados por día de nacimiento.

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El beneficio promedio de jubilación asciende a USD 2.071 mensuales en 2026, después del ajuste anual por costo de vida de 2,8%.

El pago máximo equivale a más de USD 62.000 al año, aunque solo lo alcanzan quienes cumplan condiciones específicas de edad, ingresos y años trabajados.

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La SSA informó que los depósitos directos deben aparecer en la cuenta ese mismo miércoles. Quienes cobran por correo lo recibirán según los plazos habituales de entrega, ya que el momento en que el dinero se refleja puede depender del procesamiento bancario.

Un primer plano del logo circular blanco de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con un águila azul y rojo.
El pago mensual del Seguro Social puede llegar a USD 5.181 en los casos más altos previstos por la SSA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago máximo exige 35 años de aportes y esperar hasta los 70 años

La cifra más alta del programa está reservada para quienes solicitaron la jubilación a los 70 años, trabajaron al menos 35 años en empleos cubiertos por el sistema y ganaron durante ese período ingresos iguales o superiores al límite salarial sujeto al impuesto del Seguro Social, fijado en USD 184.500 anuales para 2026.

La SSA calcula cada beneficio con los 35 años de mayores ingresos del trabajador. Primero ajusta esos salarios por inflación y luego aplica la fórmula que determina el Monto Primario del Seguro, es decir, lo que cobraría una persona si pidiera la jubilación exactamente al alcanzar la edad plena de retiro.

Para quienes nacieron en 1960 o después, esa edad plena es 67 años. Pedir el beneficio antes de ese momento reduce de manera permanente el pago mensual.

Esperar después de los 67 años aumenta el beneficio cerca de 8% por cada año adicional, hasta los 70 años. En total, esos tres años de espera pueden elevar el pago mensual hasta 24% de forma permanente.

La mayoría de los jubilados recibe menos que el máximo porque en algún momento ganó por debajo de ese límite salarial, trabajó menos de 35 años o comenzó a cobrar antes de cumplir los 70.

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de Seguridad Social azul y blanca con el texto 'SOCIAL SECURITY' visible
El beneficio promedio de jubilación del Seguro Social asciende a USD 2.071 mensuales en 2026 tras el ajuste de 2,8% (AP)

El organismo también pone a disposición el estimador my Social Security, en ssa.gov, para consultar una proyección personalizada basada en el historial real de ingresos.

El calendario de julio cambia según la fecha de nacimiento y el tipo de beneficio

Los pagos mensuales del Seguro Social se distribuyen en tres miércoles distintos para quienes comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997.

Los nacidos del 1 al 10 cobran el 8 de julio, los nacidos del 11 al 20 lo harán el 15 de julio y los nacidos del 21 al 31, el 22 de julio.

Ese calendario no se aplica a quienes empezaron a cobrar antes de mayo de 1997. Esas personas reciben su pago el día tres de cada mes, sin importar su fecha de nacimiento.

Lo mismo ocurre con quienes perciben al mismo tiempo beneficios del Seguro Social y del programa SSI. En esos casos, el pago del Seguro Social llega el día tres del mes y el Ingreso Suplementario de Seguridad se deposita el día uno.

La SSA también indicó que el pago de SSI correspondiente al 1 de agosto se enviará el 31 de julio porque esa fecha cae en sábado.

Bandera estadounidense ondeando en un mástil frente a un letrero blanco que dice "Social Security Office" y "1420 W. Olive", bajo un cielo azul brillante
El pago máximo del Seguro Social exige 35 años de aportes, ingresos al tope imponible y esperar hasta los 70 años para jubilarse (REUTERS)

Qué hacer si el depósito del 8 de julio no aparece

Si el pago previsto para el 8 de julio no se refleja en la fecha esperada, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de informar un problema. Ese plazo no incluye domingos ni feriados federales.

Durante ese tiempo, el organismo aconseja consultar con el banco si hubo una demora en el procesamiento del depósito y revisar en la cuenta my Social Security que los datos bancarios, la dirección y el teléfono registrados estén actualizados.

Si después de esa espera el dinero sigue sin llegar, los beneficiarios pueden comunicarse con la SSA al 1-800-772-1213 de lunes a viernes, entre 8:00 y 19:00, hora local.

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