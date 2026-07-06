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Rutte aseguró que los ataques rusos contra civiles ucranianos demuestran la desesperación de Putin

El secretario general de la OTAN cifró en 35.000 las bajas rusas mensuales y advirtió que Putin se niega a negociar pese a la disposición de Zelensky

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Mark Rutte durante la rueda de prensa previa a la cumbre de la OTAN en Ankara. 6 de julio de 2026. (REUTERS/Yves Herman)
Mark Rutte durante la rueda de prensa previa a la cumbre de la OTAN en Ankara. 6 de julio de 2026. (REUTERS/Yves Herman)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes en Ankara que los recientes ataques rusos contra Ucrania reflejan la “desesperación” de Vladimir Putin, en víspera de la 36.ª cumbre de líderes de la Alianza en la capital turca.

Rusia atacó durante la noche del domingo numerosos objetivos civiles con misiles balísticos y drones, dejando al menos 20 muertos, 14 de ellos en Kiev. Ante la ofensiva, Rutte llamó a los países miembro a reforzar su respaldo al país invadido, con énfasis en la defensa aérea.

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Pese al bombardeo, Rutte sostuvo que Ucrania atraviesa un momento de mayor fortaleza militar. “Está cambiando en estos momentos la dinámica en el campo de batalla, gracias a la valentía, la dedicación y el ingenio de sus fuerzas armadas”, declaró, y añadió que el país lo está haciendo “mucho mejor que solo tres o cuatro meses antes”.

No obstante, precisó que ese avance no exime a los aliados de sus obligaciones: “Los aliados y los socios de la OTAN deben seguir asegurándose de que Ucrania reciba lo que necesita”.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es recibido por el presidente de la Agencia de Industria de Defensa de Turquía, Haluk Gorgun, a su llegada a Ankara. 6 de julio de 2026. (Osmancan Gurdogan/Pool via REUTERS)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es recibido por el presidente de la Agencia de Industria de Defensa de Turquía, Haluk Gorgun, a su llegada a Ankara. 6 de julio de 2026. (Osmancan Gurdogan/Pool via REUTERS)

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo de paz, el secretario general fue escéptico respecto a la voluntad rusa. El presidente ucraniano Volodímir Zelensky se ha mostrado dispuesto a negociar “en cualquier formato”, pero Moscú ha rechazado hasta ahora cualquier diálogo directo. “Es difícil mirar dentro de la mente y la cabeza de este tipo”, dijo en referencia a Putin.

El funcionario cifró en 35.000 soldados rusos las bajas mensuales en combate y lanzó un mensaje a los jóvenes del país: “Si eres un chico joven que vive en Rusia y contemplas unirte al esfuerzo de guerra, piénsalo otra vez”. Esas cifras, a su juicio, ilustran la irracionalidad de una ofensiva que Moscú mantiene sin señales de ceder.

La cumbre también será escenario de un encuentro bilateral entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previsto para el miércoles. Ambos mantuvieron el sábado una llamada que el mandatario ucraniano calificó de “muy buena”, en la que abordaron la situación en el frente y acordaron continuar las conversaciones en Ankara.

Mark Rutte a su llegada al aeropuerto de Ankara, recibido por el presidente de la Agencia de Industria de Defensa turca, Haluk Gorgun. 6 de julio de 2026. (Osmancan Gurdogan/Pool via REUTERS)
Mark Rutte a su llegada al aeropuerto de Ankara, recibido por el presidente de la Agencia de Industria de Defensa turca, Haluk Gorgun. 6 de julio de 2026. (Osmancan Gurdogan/Pool via REUTERS)

Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que Trump “siente una verdadera urgencia” por detener el conflicto y trasladará ese mensaje directamente a Zelensky. Ese mismo sábado, Putin habló también con el mandatario estadounidense y reiteró la intención de Rusia de tomar todo el Donbás.

Un año después de la cumbre de La Haya, donde los miembros se comprometieron a destinar el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a defensa antes de 2035, los países europeos y Canadá ya rozan el 4% de ese indicador, con una inversión adicional conjunta de 258.000 millones de dólares entre 2025 y 2026.

En el marco de la cumbre de Ankara, la Alianza anunciará este martes en el Foro de la Industria de Defensa contratos por “decenas de miles de millones” de euros en equipamiento, con el objetivo de avanzar “de los planes de defensa a los drones” y “del dinero a los misiles y los interceptores”. Los aliados tienen previsto además comprometer 93.300 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania para 2026, aunque parte de esa cifra reempaqueta fondos ya existentes. La principal demanda de Kiev, en tanto, se ha desplazado desde el armamento hacia nuevos compromisos de financiación.

(Con información de EFE y Europa Press)

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