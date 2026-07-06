“No vi nada más que tristeza y destrucción”: el testimonio de los rescatistas de Miami tras los terremotos en Venezuela

Los rescatistas de Urban Search and Rescue Florida Task Force regresaron a Miami tras ocho días de tareas en Venezuela por los terremotos del 24 de junio (Photo by Blake Fagan / AFP)

Integrantes de Urban Search and Rescue Florida Task Force regresaron a Miami cerca de la medianoche del lunes, tras ocho días de tareas en las zonas más golpeadas de Venezuela por dos terremotos del 24 de junio.

El gobierno interino elevó el balance oficial a 3.342 muertos y más de 16.700 heridos, con los mayores daños en La Guaira, al norte de Caracas.

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Bomberos y equipos K-9 de la Ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami recibidos con aplausos.

La experiencia, señalaron, los enfrentó a un nivel de destrucción distinto del que suelen ver en respuestas a desastres naturales en Estados Unidos y el Caribe, con barrios enteros afectados y estructuras colapsadas en áreas densamente pobladas.

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El capitán German Leal, de Miami-Dade Fire Rescue, oriundo de Caribe, en Caraballeda, La Guaira, describió el impacto de volver a su zona de infancia convertida en escombros: “No vi nada más que tristeza y destrucción”.

German Leal, capitán de Miami-Dade Fire Rescue, afirmó que encontró su zona de infancia en Caraballeda convertida en escombros tras los terremotos en La Guaira (Captura Telemundo Miami)

“Fue difícil de asimilar al principio, pero una vez que tomamos la carretera… empezó a mejorar”, agregó al llegar al aeropuerto.

El regreso de los rescatistas a Miami

Leal también relató que la población local intentó asistir a los rescatistas: “La gente en Venezuela y La Guaira fue genial. Tenían ganas de ayudar. Estaban allí para nosotros. Incluso nos dieron su agua, que no queríamos aceptar porque teníamos nuestros propios suministros y ellos necesitaban más suministros que nosotros”.

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En un mensaje en X, la Embajada de Estados Unidos en Caracas despidió a los equipos de rescate de South Florida, Los Ángeles y Virginia.

“Quiero agradecer su extraordinario trabajo en el terreno. Su valentía y profesionalismo en Venezuela salvaron vidas y trajeron esperanza en un momento críticamente importante”, escribió John M. Barrett, el principal diplomático estadounidense en el país.

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La respuesta local y el repliegue de los equipos internacionales

El balance oficial de los terremotos en Venezuela subió a 3.342 muertos y más de 16.700 heridos, con los mayores daños en La Guaira (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En paralelo, el escenario operativo en terreno entró en una fase de transición. A pesar del avance de los equipos locales, la mayoría de los grupos internacionales de rescatistas finalizó sus operaciones en la zona.

Solo permanecen unos 25 equipos de los 77 que llegaron inicialmente desde 31 países, según precisó Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac), en diálogo con EFE.

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“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, puntualizó.

La coordinación de las tareas de rescate y asistencia pasó progresivamente a manos de Protección Civil Venezuela, luego de que la ONU entregara el mando el viernes.

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En esta etapa, las operaciones se concentran en la recuperación de cadáveres y en la atención a miles de damnificados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras la cifra de desaparecidos permanece sin actualización oficial.

Bomberos y equipos K-9 de Miami y Miami-Dade señalaron que la destrucción en Venezuela superó la que suelen ver en desastres naturales en Estados Unidos y el Caribe (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Desplazamientos tras los terremotos en Venezuela

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) observó un incremento en el desplazamiento interno desde La Guaira hacia regiones menos afectadas.

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“Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, explicó Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, en declaraciones a EFE.

Según esa evaluación, los estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, así como Delta Amacuro, recibieron parte de la población desplazada.

Campamentos temporales y decisiones oficiales

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que 10.702 personas están alojadas en 79 campamentos temporales habilitados tras los terremotos.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas agradeció el trabajo de los equipos de South Florida, Los Ángeles y Virginia desplegados en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)

Según la OCHA, estos campamentos funcionarán durante aproximadamente un mes, tras lo cual se evaluará el destino de los damnificados, en un contexto marcado por el volumen de escombros y la magnitud del daño en infraestructura.

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En el plano institucional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la conformación de una nueva unidad militar especializada para la gestión de emergencias en desastres naturales.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, anunció.