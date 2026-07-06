Estados Unidos

Trump construirá un helipuerto en la Casa Blanca para operar la nueva flota presidencial Marine One

El proyecto, valorado entre cinco y seis millones de dólares, busca resolver un problema técnico que mantuvo las aeronaves fuera de servicio desde 2024

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El helipuerto tendrá un costo de entre cinco y seis millones de dólares y será financiado por Sikorsky Aircraft, subsidiaria de Lockheed Martin. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
El helipuerto tendrá un costo de entre cinco y seis millones de dólares y será financiado por Sikorsky Aircraft, subsidiaria de Lockheed Martin. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Donald Trump anunció este lunes la construcción de un helipuerto de granito en el Jardín Sur de la Casa Blanca para permitir el aterrizaje de la nueva flota de helicópteros presidenciales Marine One.

Los equipos de construcción ya trabajaban en el lugar cuando el mandatario formalizó la medida. Descartó el concreto pintado y pidió que la plataforma llevara el escudo presidencial tallado en la piedra. “Tiene el escudo de la Casa Blanca grabado, tallado en granito. Es realmente hermoso”, declaró desde el Despacho Oval.

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El proyecto tendrá un costo de entre cinco y seis millones de dólares, financiados por Sikorsky Aircraft, subsidiaria de Lockheed Martin, fabricante de equipamiento de defensa. Trump afirmó que la empresa decidió costear la obra porque “se sentía un poco culpable” de haber entregado una flota demasiado potente para operar desde la residencia presidencial. En un comunicado, Lockheed confirmó que la contribución se canalizó al Trust for the National Mall, la organización sin fines de lucro del Servicio de Parques Nacionales, y que la operación se realizó en plena conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Trabajos de construcción en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, el 1 de julio de 2026. (REUTERS/Annabelle Gordon)
Trabajos de construcción en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, el 1 de julio de 2026. (REUTERS/Annabelle Gordon)

Los 23 helicópteros VH-92A Patriot entregados en 2024 tienen un problema técnico que ha limitado su uso en la Casa Blanca: sus salidas de escape dirigen el calor hacia abajo y dañan el jardín. “Cuando aterrizas en el césped, no es que el césped se decolore, sino que se arranca”, explicó Trump.

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El Cuerpo de Marines y el fabricante llevan años buscando una solución sin resultados. La plataforma permitirá además retirar los modelos con más de cuatro décadas de servicio y podrá emplearse para conferencias de prensa al aire libre.

Los intentos por renovar la flota presidencial se remontan a comienzos de los años 2000, cuando George W. Bush impulsó un programa que la administración de Barack Obama canceló por sobrecostos. Obama relanzó el proceso, aunque nuevos contratiempos técnicos lo retrasaron hasta mayo de 2014, cuando el ejército adjudicó a la empresa el contrato para construir el VH-92A Patriot.

El helipuerto se suma a otras remodelaciones impulsadas por Trump en la Casa Blanca, como la reforma del Jardín de las Rosas y la demolición del Ala Este. (AP foto/Mark Schiefelbein)
El helipuerto se suma a otras remodelaciones impulsadas por Trump en la Casa Blanca, como la reforma del Jardín de las Rosas y la demolición del Ala Este. (AP foto/Mark Schiefelbein)

El entonces presidente Joe Biden realizó el primer vuelo en uno de estos aparatos rumbo a la Convención Nacional Demócrata en Chicago, el mismo día en que el ejército anunció la recepción de la última aeronave de la serie.

Según el capitán Jacob M. Sugg, portavoz del Cuerpo de Marines, el escuadrón opera actualmente con nueve VH-3D Sea King de los años 70, seis VH-60N incorporados a fines de los 80 y diez VH-92A Patriot. Consultado sobre la propiedad de la Casa Blanca, el portavoz no se refirió al tema.

El helipuerto se suma a una serie de remodelaciones que Trump ha impulsado en la residencia presidencial. Entre las obras previas figuran la reforma del Jardín de las Rosas con un patio que evoca su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida; la instalación de placas en la columnata para un Paseo de la Fama Presidencial; la renovación del Salón de las Palmeras; y la demolición del Ala Este para levantar un salón de baile.

(Con información de AP y Reuters)

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