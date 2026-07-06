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El hermano de Ariana Grande, Frankie, sufrió una conmoción cerebral tras un grave accidente durante una función de teatro

El actor recibió un golpe en el rostro con un accesorio de utilería durante una función del musical ‘Titanique’

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Un accidente sobre el escenario obliga a Frankie Grande a pausar sus funciones en Broadway. (REUTERS)
Un accidente sobre el escenario obliga a Frankie Grande a pausar sus funciones en Broadway. (REUTERS)

Frankie Grande informó que se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir una conmoción cerebral durante una función del musical Titanique en Broadway. El incidente ocurrió el pasado 2 de julio, mientras participaba en una de las escenas de la producción inspirada en la película Titanic.

A través de una publicación en Instagram realizada el 5 de julio, el actor, de 43 años, compartió detalles sobre lo sucedido y mostró fotografías en las que se aprecian hematomas alrededor de su ojo izquierdo y sobre el puente de la nariz.

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El accidente se registró durante la interpretación de la canción “I Drove All Night”, uno de los números musicales del espectáculo.

En esa escena, el personaje interpretado por Frankie Grande toma el control del llamado “Ship of Dreams” y realiza una coreografía que incluye lanzar al aire un timón de color rosa con acabado brillante para después atraparlo.

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Frankie Grande relató que su rostro sufrió varios golpes.
Frankie Grande relató que su rostro sufrió varios golpes.

Según explicó el actor, la maniobra no salió como estaba prevista durante esa función. En su mensaje señaló que, al lanzar el timón, el objeto impactó directamente en su rostro antes de que pudiera sujetarlo con las manos.

“En el momento estelar del jueves, lancé la rueda al aire… ¡y mi nariz la atrapó antes que mis manos! ¡Resulta que ser gay no me da superpoderes para atrapar cosas!”, escribió.

Pese al golpe, Grande continuó con la presentación y concluyó la función antes de recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó que el impacto le provocó una conmoción cerebral, además de contusiones faciales y cortes que ocasionaron sangrado.

Tras el incidente, el actor se tomó un descanso de las funciones programadas durante el fin de semana con el objetivo de recuperarse. En la misma publicación indicó que tiene previsto reincorporarse al elenco el lunes 6 de julio.

Frankie Grande regresará al escenario el 6 de julio. REUTERS/Mario Anzuoni
Frankie Grande regresará al escenario el 6 de julio. REUTERS/Mario Anzuoni

El percance ocurrió en medio de la temporada de Titanique, una comedia musical que presenta una versión alternativa de la historia de la película Titanic, dirigida por James Cameron.

La producción desarrolla la trama desde la perspectiva de la cantante canadiense Céline Dion, quien, dentro de la ficción, relata lo que “realmente” ocurrió a bordo del transatlántico.

El espectáculo combina elementos de comedia con canciones popularizadas por Dion, entre ellas “My Heart Will Go On”, “All By Myself” e “I Drove All Night”, integradas en una adaptación con un enfoque humorístico.

Titanique fue creada por Marla Mindelle y Constantine Rousouli, bajo la dirección de Tye Blue. La producción inició funciones de preestreno el 26 de marzo en el St. James Theatre de Nueva York y celebró su estreno oficial el 12 de abril.

Titanique es una obra musical que narra de forma irónica lo que Celine Dión piensa que pasó en realidad en el Titanic. (Instagram)
Titanique es una obra musical que narra de forma irónica lo que Celine Dión piensa que pasó en realidad en el Titanic. (Instagram)

La temporada está programada como una presentación de tiempo limitado con funciones previstas hasta el 20 de septiembre.

Dentro del elenco, Frankie Grande interpreta a Victor Garber. La compañía también está integrada por Marla Mindelle en el papel de Céline Dion, Constantine Rousouli como Jack Dawson, Melissa Barrera como Rose DeWitt Bukater, John Riddle como Cal, Deborah Cox como Molly Brown, Jim Parsons como Ruth y Layton Williams en el papel del Marinero/Iceberg.

Además de su participación en el musical, Grande publicó recientemente sus memorias tituladas Supergay!.

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