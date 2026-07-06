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La razón por la que Zendaya no pudo pronunciar sus diálogos en el primer día de rodaje de ‘La Odisea’

La actriz recordó que tuvo varias complicaciones en sus primeras tomas durante el rodaje de la nueva película de Christopher Nolan

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Zendaya revela el inesperado problema que enfrentó durante su primer día en 'La Odisea'. (Reuters)
Zendaya revela el inesperado problema que enfrentó durante su primer día en 'La Odisea'. (Reuters)

Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, Zendaya compartió detalles sobre los retos que enfrentó durante su primer día de filmación de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, en la que interpreta a Atenea, la diosa griega de la sabiduría.

La artista, de 29 años, recordó que llegó al set con una preparación detallada de sus diálogos, pero que esa exigencia personal terminó generándole presión durante sus primeras tomas.

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“Tenía mis líneas y quería tenerlas muy dominadas. Creo que me presioné un poco a mí misma”, explicó.

La combinación entre los nervios del inicio del rodaje y las condiciones del lugar provocó que tuviera dificultades para interpretar sus diálogos como esperaba. Zendaya señaló que las grabaciones se realizaron en Islandia, donde las bajas temperaturas representaron un desafío adicional.

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Zendaya aseguró que el frío clima de Islandia la hizo no poder pronunciar sus líneas. (Captura de video)
Zendaya aseguró que el frío clima de Islandia la hizo no poder pronunciar sus líneas. (Captura de video)

“Hacía mucho frío. Fue en Islandia. Mi boca simplemente estaba congelada. No salía nada. Mi boca no se movía. Literalmente salía algo como: ‘bla, bla, bla’. Fue muy vergonzoso”, relató.

A pesar de ese momento inicial, la actriz destacó la oportunidad de formar parte de una producción junto a un elenco integrado por reconocidos intérpretes, entre ellos Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Tom Holland, su esposo.

Zendaya explicó que compartir escenas con actores a quienes admira fue una experiencia significativa, aunque también implicó concentrarse en el trabajo y dejar de lado la impresión de estar rodeada de figuras reconocidas de la industria.

“Es un placer y un regalo poder compartir escenas con personas que admiras. Parte de ti tiene que compartimentarlo hasta cierto punto. Concentrarte, estamos trabajando. Pero estaba muy emocionada y quería hacer mi mejor trabajo”, señaló.

Zendaya admitió que estaba muy emocionada por compartir escena con importantes actores. (Captura de video)
Zendaya admitió que estaba muy emocionada por compartir escena con importantes actores. (Captura de video)

El director Christopher Nolan también se refirió al desempeño de Zendaya durante una entrevista con Fandango, donde destacó su participación en la película.

Ella siempre fue perfecta. Siempre perfecta”, afirmó el cineasta al hablar sobre el trabajo de la actriz en el proyecto.

Además de Zendaya, Tom Holland habló sobre sus propias dificultades durante el inicio del rodaje. En declaraciones a Fandango, el actor señaló que en su primer día de filmación creyó que Nolan no estaba satisfecho con su desempeño debido a las continuas órdenes de corte durante la grabación.

El artista explicó que, en ese momento, desconocía una característica técnica del equipo utilizado en la producción.

“Trabajar con las cámaras Imax por primera vez es una experiencia. No se parece a nada que haya visto antes, y no sabía que solo funcionaban durante tres minutos”, indicó.

Tom Holland aseguró que Christopher Nolan cortaba constantemente las escenas y no entendía por qué. (REUTERS/Francesco Fotia)
Tom Holland aseguró que Christopher Nolan cortaba constantemente las escenas y no entendía por qué. (REUTERS/Francesco Fotia)

Según su relato, las interrupciones del director generaron confusión en el set durante la filmación de una escena junto al actor Jon Bernthal. Holland describió que, mientras continuaba la grabación, tanto él como Bernthal intentaban comprender la razón de los cortes constantes.

“Recuerdo que seguíamos actuando y yo estaba con Jon, diciendo: ‘¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso? En mi cabeza pensé: ‘¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?’”, relató.

Asimismo, Tom Holland dijo que posteriormente recibió una explicación por parte del coordinador de acrobacias, George Cottle, quien le informó sobre la limitación técnica del equipo.

“Me dijo: ‘No, no, no, solo hay tres minutos en el mag’. Y yo pensé: ‘Ah, gracias a Dios’. Creí que estaba arruinando completamente la escena”, indicó.

Tom Holland pensó que Christopher Nolan estaba inconforme con su actuación. (Jordan Strauss/Invision/AP)
Tom Holland pensó que Christopher Nolan estaba inconforme con su actuación. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Las cámaras IMAX utilizadas en la producción cuentan con una duración limitada de grabación por cada carga de película, lo que requiere cortes frecuentes durante las tomas largas.

Este tipo de sistema ha sido empleado en varias producciones de Christopher Nolan, conocido por su preferencia por formatos de gran formato cinematográfico. La Odisea tiene previsto su estreno en salas de cine el próximo 17 de julio.

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