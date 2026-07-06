Oktoberfest 2026: qué es, cuándo se celebra y cómo avanzan los preparativos en Múnich

Las excavadoras y las grúas comenzaron esta semana a transformar la explanada en el recinto de la fiesta (Europa Press)

El inicio del montaje del Oktoberfest señala el comienzo de una de las fiestas más emblemáticas de Alemania. Excavadoras y grúas trabajan en la explanada Theresienwiese para poner a punto el festival popular más grande a nivel global. Según la agencia de noticias Euronews, las tareas comenzaron esta semana, casi tres meses antes de la fecha de apertura prevista para el 19 de septiembre.

Durante ese periodo, el predio se transforma con carpas festivas, atracciones, casetas y cervecerías al aire libre. La ciudad se prepara para recibir a millones de visitantes.

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La escala de la obra destaca la complejidad logística del evento. Según Christian Scharpf, responsable municipal de Economía de Múnich, citado por Euronews, la preparación exige entre 70 y 100 viajes de camión por cada carpa principal. El municipio resolvió anticipar el inicio de los trabajos para contar con más tiempo ante posibles problemas climáticos y asegurar que todo esté listo para la inauguración.

Qué es el Oktoberfest y por qué se celebra

El Oktoberfest es el festival popular más grande de Alemania y uno de los más reconocidos del mundo. Se realiza en Múnich, al sur del país, y reúne a millones de personas atraídas por la música tradicional, la gastronomía bávara y la cerveza local. De acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, la convocatoria supera habitualmente los 6 millones de asistentes.

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La celebración se desarrollará en la ciudad del sur de Alemania con carpas gigantes, atracciones y puestos de comida -REUTERS/Angelika Warmuth

El origen de la celebración remite a 1810, cuando se organizó una fiesta pública con motivo del matrimonio del príncipe heredero Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Desde entonces, el evento se mantuvo casi sin interrupciones, consolidándose como símbolo cultural de la región. El nombre del predio, Theresienwiese, recuerda a la princesa Teresa.

Cuándo y cómo se realiza el Oktoberfest 2026

La edición 2026 comenzará el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre. En ese tiempo, la ciudad adquiere un clima festivo con carpas de gran tamaño, juegos mecánicos, puestos de comida y actividades culturales. El momento más esperado es la apertura del primer barril de cerveza, que marca el inicio oficial de la fiesta.

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Según Euronews, el montaje implica el traslado e instalación de miles de toneladas de material. Las grandes carpas, uno de los principales atractivos, requieren decenas de viajes en camión para su construcción. Además, se instalan conducciones de suministro, cocinas, bodegas de cerveza y toda la infraestructura técnica para recibir al público.

Las autoridades decidieron iniciar las tareas con mayor margen ante posibles complicaciones meteorológicas (Captura de video)

Christian Scharpf subrayó la importancia de anticipar los preparativos, decisión que permite cubrir posibles demoras por cuestiones meteorológicas. “El montaje dura en total un trimestre. Hace algún tiempo ya se decidió empezar antes con los trabajos, por la meteorología. Este verano se ha entendido más que nunca. Es bueno que hayamos empezado dos semanas antes y no ya entrado julio”, expresó el funcionario.

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Un evento disputado y en constante transformación

La organización del Oktoberfest supone un reto no solo por su dimensión, sino también por la competencia entre los operadores de carpas y las concesiones más rentables. En los últimos años, el acceso a los espacios dentro de la explanada se volvió un asunto muy disputado, generando litigios sobre la asignación de los principales sectores.

De acuerdo con la agencia de noticias, el inicio del montaje de la edición 2026 estuvo precedido por un litigio judicial. Uno de los licitadores descartados presentó un recurso para acceder a una de las zonas más codiciadas. Solo tras la resolución negativa de un tribunal pudo el municipio avanzar con el cronograma previsto.

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El responsable municipal de Economía Christian Scharpf explicó que el armado de los grandes pabellones demanda una logística intensiva, con traslados repetidos de materiales (Captura de video)

El impacto económico y social de la fiesta es considerable. El año pasado, la convocatoria rondó los 6,7 millones de personas, según cifras oficiales citadas por Euronews. A pesar de la magnitud del evento, las autoridades insisten en que el objetivo no es superar marcas históricas de asistencia.

Hasta la inauguración, el predio de la Theresienwiese continuará dominado por maquinaria y operarios. Al concluir las obras, el espacio volverá a convertirse en el epicentro de una de las celebraciones más reconocidas a nivel internacional, donde la música bávara, la cerveza y las atracciones acompañarán a los asistentes durante dos semanas.

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