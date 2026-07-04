¿Cuáles serán las zonas más transitadas este sábado 4 de julio en Miami?

Más de 4 millones de floridanos se desplazarán por el feriado del 4 de julio y Miami figura entre los destinos más elegidos en Estados Unidos

Más de 4 millones de floridanos se preparan para desplazarse durante el feriado del 4 de julio, en una jornada que anticipa una de las mayores movilizaciones del año en Estados Unidos. Según proyecciones de la AAA, se espera que 72 millones de personas viajen en todo el país para celebrar el Día de la Independencia, de los cuales alrededor del 85% —unos 61 millones— lo harán por carretera. Este intenso movimiento sitúa a Miami y Orlando entre los destinos predilectos a nivel nacional, reforzando el carácter turístico y festivo de la región durante este fin de semana largo.

En Florida, el flujo vehicular cobra dimensiones extraordinarias, ya que se anticipa que 4,6 millones de residentes se trasladarán, en su mayoría utilizando automóviles particulares. La tendencia hacia los viajes por carretera responde tanto a la preferencia de los viajeros como a la conectividad entre las distintas ciudades del estado, lo que incrementa significativamente la carga sobre las principales autopistas y rutas costeras locales. Este fenómeno, que abarca todo el país, genera una presión adicional sobre la infraestructura vial, con potenciales congestiones y demoras prolongadas.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, la AAA ha emitido una serie de recomendaciones clave para quienes planean viajar por carretera y desean minimizar el impacto del tráfico. Entre los consejos más destacados figura la importancia de planificar el horario de salida: se aconseja salir antes de las 11:00 am el viernes o después de las 3:00 pm el sábado, momentos en los que se prevé menor densidad vehicular en las arterias principales. Estos horarios son el resultado de estudios sobre patrones de movilidad en años previos, que muestran picos de congestión durante las horas centrales del día y cierta fluidez en las primeras horas de la mañana o hacia el final de la tarde.

La AAA proyecta que 72 millones de personas viajarán por el Día de la Independencia y que unos 61 millones lo harán por carretera

Para los conductores que se desplazarán por el sur de Florida, se anticipan retrasos importantes en las principales carreteras. La I-95, la I-595 y el Florida Turnpike encabezan la lista de autopistas con mayor probabilidad de congestión durante el feriado. Estas vías, que conforman el eje principal de comunicación en el área metropolitana de Miami-Dade y Broward, absorben buena parte del tráfico interurbano y local, concentrando los mayores embotellamientos especialmente en los accesos y salidas a las zonas urbanas y turísticas.

PUBLICIDAD

Quienes se dirijan hacia los Cayos de Florida deberán prestar especial atención a la US-1, ya que se prevé una fuerte congestión debido al volumen de vehículos y la limitada capacidad de la vía. Además, el crecimiento del turismo interno en la región amplifica la presión sobre este corredor, que es la única conexión terrestre hacia los cayos y puntos recreativos del sur del estado.

En el entorno urbano, el Downtown de Miami y Brickell se perfilan como las áreas más transitadas este 4 de julio. El epicentro de la actividad será el Bayfront Park, que acoge la celebración oficial del Día de la Independencia y las Fan Zones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Miles de personas se congregarán en este parque, generando una alta concentración de peatones y vehículos.

PUBLICIDAD

Como parte de la logística, se han establecido cierres y desvíos en Biscayne Boulevard: los carriles en dirección norte se desvían hacia el sur entre Southeast 1st Street y Northeast 4th Street, mientras que en sentido sur, el bulevar se reduce a dos carriles desde Northeast 6th Street. El acceso al Puerto de Miami experimenta congestión masiva, sobre todo en Northeast 5th Street, por lo que la policía recomienda utilizar el Túnel del Puerto para evitar embotellamientos.

La I-95, la I-595 y el Florida Turnpike concentrarán la mayor congestión vehicular en el sur de Florida durante el fin de semana largo

Las áreas costeras y playas también presentan desafíos particulares de movilidad. South Beach concentra el mayor flujo vehicular en Ocean Drive y los alrededores de Lummus Park, impulsado por los conciertos patrióticos y el espectáculo de fuegos artificiales. El estacionamiento es extremadamente limitado y la Calle 5 (5th Street) suele colapsar por la tarde, dificultando el ingreso y egreso de vehículos. En North Beach, el festival “Fire on the Fourth” en Altos Del Mar Park (Calle 76 y Collins Ave) provoca paros totales en las rutas costeras del norte, con largas filas y detenciones temporales.

PUBLICIDAD

El entorno del Hard Rock Stadium en Miami Gardens presenta restricciones adicionales por los eventos multitudinarios vinculados a la FIFA. Desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm, las calles que rodean el estadio permanecen cerradas, en especial la Calle 199 entre 14th Court y 27th Avenue. Las rampas de salida del Florida’s Turnpike (Salida 2X) solo permiten el acceso a vehículos con pases oficiales, por lo que se recomienda evitar la zona salvo que se cuente con la acreditación correspondiente.

Los parques regionales y las vías de acceso, como Tropical Park en el suroeste y Haulover Park en el norte, sufren atascos de entrada y salida desde las 3:00 pm, impulsados por celebraciones masivas y la presencia de camiones de comida. En la Bahía de Biscayne, el tráfico también se traslada al agua: las autoridades de Miami-Dade han desplegado patrullajes náuticos intensivos ante la congregación de botes recreativos, reforzando la seguridad en los canales y puntos de acceso a la bahía.

PUBLICIDAD