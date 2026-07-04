Estados Unidos

En su mensaje por el 4 de julio, Marco Rubio reivindicó los principios de Estados Unidos: “Vida, libertad y búsqueda de la felicidad”

El jefe de la diplomacia norteamericana difundió un video a gobiernos y sedes diplomáticas aliadas bajo la etiqueta #Freedom250. El despliegue marca la agenda oficial de la Casa Blanca para conmemorar el histórico aniversario del país

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Difundido en las sedes diplomáticas aliadas bajo la etiqueta #Freedom250, el mensaje forma parte de la agenda oficial “Salute to America 250” impulsada por la administración Trump

Marco Rubio difundió este sábado 4 de julio un video dirigido a aliados y embajadas de todo el mundo con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El secretario de Estado apeló al excepcionalismo estadounidense, a la fe y al carácter singular del pueblo americano como pilares de la nación, en un mensaje distribuido por representaciones diplomáticas bajo la etiqueta #Freedom250.

El video forma parte de las celebraciones oficiales de la administración Trump, agrupadas bajo el sello “Salute to America 250”. El núcleo del discurso no fue la fecha en sí, sino un argumento sobre qué sostiene realmente a una nación libre.

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Libertad sin pueblo, papel sin valor

“Nuestros fundadores sabían que la libertad no era una abstracción flotando por encima de la historia”, abrió Marco Rubio. “Sabían que las promesas escritas en pergamino por sí solas no podían hacer libre a una nación”, agregó.

Hombre de traje, corbata azul y camisa blanca. Bandera de Estados Unidos. Candelabro con velas. Pared de color claro y cuadro
Marco Rubio difundió un video por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos con el sello #Freedom250

Esa premisa le sirvió de base para una advertencia directa a los regímenes que, según su postura, adoptan el vocabulario de los derechos sin garantizarlos: “Muchos estados fallidos y regímenes tiránicos han tomado prestadas las palabras de derechos y libertades, pero una constitución solo es tan fuerte como el pueblo al que pertenece”.

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El argumento no nombra países ni gobiernos concretos. La referencia opera como contraste: lo que distingue a Estados Unidos no es haber redactado una constitución, sino el tipo de pueblo que la sostiene.

Una nación, no una proposición

Rubio rechazó con énfasis lo que describió como una visión reduccionista del país. “Estados Unidos nunca ha sido simplemente una proposición”, declaró. “Siempre ha sido una civilización real y viva, un pueblo único y distinto, diferente a cualquier otra nación o pueblo en la historia del mundo”.

Rubio sostuvo que la libertad en Estados Unidos no depende solo de la Constitución, sino del pueblo que la respalda (REUTERS/Adam Gray)
Rubio sostuvo que la libertad en Estados Unidos no depende solo de la Constitución, sino del pueblo que la respalda (REUTERS/Adam Gray)

La distinción entre “proposición” y “civilización” es el eje conceptual del mensaje. Al usar el término “proposición”, Rubio alude a una tradición intelectual que define a Estados Unidos como un experimento fundado en ideas abstractas. Su respuesta es que esa definición resulta insuficiente: hay un pueblo concreto, con una historia y un carácter propios, que precede y sostiene a cualquier texto.

La frontera como principio de vida nacional

Otro eje del discurso fue la idea de que Estados Unidos es, por naturaleza, una nación de frontera, y no solo en sentido geográfico. “Somos un pueblo nacido en el borde del mundo conocido”, afirmó Rubio, y trazó una línea histórica que va desde los pioneros del Sendero de Oregón hasta los astronautas que, en sus palabras, “trascienden los límites de la Tierra misma”.

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no es solo una proposición, sino una civilización real y viva con un pueblo único y distinto (REUTERS/Eric Lee/Pool)
Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no es solo una proposición, sino una civilización real y viva con un pueblo único y distinto (REUTERS/Eric Lee/Pool)

La frontera, en este relato, no es un accidente histórico sino un principio de vida colectiva: “Estados Unidos convirtió la frontera en un principio de vida nacional”. El argumento conecta la expansión territorial del siglo XIX con la exploración espacial del siglo XX y XXI como expresiones de un mismo impulso.

El llamado a los aliados

El cierre del video tuvo un destinatario explícito: los gobiernos y embajadas aliadas.

Rubio convocó a aliados y embajadas de todo el mundo a celebrar los principios estadounidenses de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (REUTERS/Eric Lee/Pool)
Rubio convocó a aliados y embajadas de todo el mundo a celebrar los principios estadounidenses de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (REUTERS/Eric Lee/Pool)

“Al conmemorar 250 años de independencia, hago un llamado a nuestros aliados y embajadas en todo el mundo a unirse a nosotros para celebrar los principios estadounidenses de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, remarcó Rubio.

El video se enmarcó en los actos de Washington D.C., mientras Donald Trump reivindicó en Monte Rushmore el carácter excepcional de Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton)
El video se enmarcó en los actos de Washington D.C., mientras Donald Trump reivindicó en Monte Rushmore el carácter excepcional de Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton)

La convocatoria no es solo simbólica. El mensaje se distribuyó a través de representaciones diplomáticas en múltiples países bajo la etiqueta #Freedom250.

Rubio cerró con una declaración de fe: “Estados Unidos es una nación excepcional porque somos un pueblo excepcional. Y con la gracia de Dios, lo seguiremos siendo durante los próximos 250 años también”.

El marco de las celebraciones

El video se inscribe en el “Salute to America 250”, el evento central de las conmemoraciones en el National Mall de Washington D.C., donde se espera a más de un millón de asistentes.

El jueves, el presidente Donald Trump pronunció un discurso en el Monte Rushmore donde proclamó que Estados Unidos es “la nación más exitosa, más realizada y más excepcional que ha existido en la historia de la humanidad”.

En ese mismo discurso, el mandatario señaló al comunismo como “la mayor amenaza histórica para el país”, por encima de las dos guerras mundiales o los atentados del 11 de septiembre.

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