El video del nuevo Air Force One sobrevolando los rascacielos por el 250 aniversario de Estados Unidos

La grabación del paso del 747-8 presidencial se viralizó en redes sociales, en el marco de los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos

El nuevo Air Force One cruzó el cielo urbano a plena luz del día, alto sobre los edificios, flanqueado por cazas F-22 Raptor en formación. El video fue uno de los más difundidos en redes sociales durante el 4 de julio, cuando Estados Unidos celebró el 250.° aniversario de su independencia.

Las imágenes se multiplicaron en X e Instagram en minutos.

El nuevo Air Force One se volvió viral durante el 250.° aniversario de la independencia de Estados Unidos (X)

El avión: origen, diseño y características

El Boeing 747-8 que aparece en el video no es el Air Force One de siempre. El gobierno de Qatar lo entregó a Estados Unidos el año pasado como regalo, valuado en USD 400 millones, y la Fuerza Aérea lo reformó para uso presidencial.

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El nuevo Air Force One debutó el 1 de julio en un vuelo a Dakota del Norte y realizó en el 4 de julio su segunda misión oficial (REUTERS/Kylie Cooper)

Su estreno fue el 1 de julio, en un vuelo a Dakota del Norte para la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt. Antes de ese vuelo inaugural, Trump habló en la Base Conjunta Andrews: “Este será el primer vuelo de lo que creo que es quizás el mejor avión comercial jamás construido”. Lo llamó “un regalo de un país que nos ha tratado muy bien”, según confirmó CBS.

Trump presentó el nuevo Air Force One en la Base Conjunta Andrews y lo definió como un regalo de un país que trató muy bien a Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

Lo que más distingue al avión en las imágenes es su exterior. El esquema azul claro y blanco que identificó al Air Force One desde la era Kennedy desapareció. El fuselaje luce ahora un vientre azul marino con franjas rojas y doradas, con el texto “United States of America” en letras prominentes. Trump eligió personalmente los colores.

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El interior también cambió:

Cabina principal: paredes en tonos beige y crema, alfombras, accesorios dorados y sillas de cuero con función de masaje.

Cabina de prensa: asientos reclinables con pantallas individuales, según el corresponsal que viajó a bordo.

La Fuerza Aérea informó que el interior del Air Force One incluye una cabina principal con tonos beige y crema y una cabina de prensa con asientos reclinables y pantallas individuales (REUTERS/Ken Cedeno)

La Fuerza Aérea precisó que las modificaciones priorizaron “los requisitos operativos críticos por encima de la estética”. El avión permanecerá en servicio hasta que Boeing entregue la flota de reemplazo definitiva, prevista para 2028, según informó CBS.

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La visita de Trump al Monte Rushmore

La noche del viernes 3 de julio, el Air Force One realizó dos pasadas sobre el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, a las 19:25 hora de la Montaña, antes del discurso presidencial. La multitud reunida en el anfiteatro estalló en vítores, según los reportes desde el lugar.

El evento no estuvo exento de contratiempos. Unas 4.800 personas esperaron bajo granizo del tamaño de pelotas de ping-pong antes de que el programa pudiera reanudarse, con más de dos horas de demora por una alerta de tormenta eléctrica severa.

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Trump abrió su discurso ante la multitud con estas palabras: “Mañana marcamos 250 años de gloriosa independencia y 250 años de majestuosa libertad americana. Nada como esto”. Luego agregó: “El nacimiento y la supervivencia de la nación americana bajo Dios es, simplemente, lo mejor y más increíble que jamás ocurrió en este planeta por manos humanas”.

El secretario del Interior, Doug Burgum, también habló esa noche. Un sobrevuelo lo interrumpió a mitad de frase. “¡Sí, ese es un B-52!”, le dijo al público. “Pueden volar desde aquí hasta el otro lado del mundo y volver en misiones desde Dakota del Norte y del Sur. Aplaudan a nuestra gran Fuerza Aérea”. La multitud respondió con cánticos de “¡USA, USA!”.

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Los fuegos artificiales que cerraron la noche duraron casi 15 minutos y fueron los primeros en ese monumento en años, según el Servicio Nacional de Parques. “¡Solo mírenlo!”, dijo Dean Rubin, de Spearfish, Dakota del Sur, al ver el espectáculo.

Un despliegue aéreo en Washington

La capital vivirá este 4 de julio la mayor exhibición militar aérea de su historia para el 250º aniversario: más de 30 sobrevuelos y demostraciones entre las 13:14 y las 22:36 sobre el National Mall y el Monumento a Washington, con el espacio aéreo abierto durante más de nueve horas.

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El programa, impulsado por Freedom 250, incluye desde el F-5 de la NASA hasta el pase nocturno de un bombardero B-1, con intervenciones de cada rama militar. El momento de mayor simbolismo se producirá tras las 19:00, cuando el Air Force One lidere la formación “HUGE 1”, escoltado por diferentes aeronaves ante miles de asistentes y estrictos controles de acceso.