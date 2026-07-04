El sector tecnológico pone a Washington al frente del crecimiento económico en EE. UU. en 2026

La economía de Washington inició 2026 con el mayor crecimiento del PIB real del país, según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (REUTERS/Graeme Sloan)

La economía de Washington arrancó 2026 con el mayor ritmo de crecimiento del país en términos de producto, según datos oficiales del Gobierno federal.

En el primer trimestre del año, el producto interno bruto (PIB) real del estado aumentó 4,5% a tasa anual, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés). En el mismo período, la BEA informó que la economía de Estados Unidos creció 2,1% a tasa anual en el primer trimestre.

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El desempeño ubicó al estado en la parte alta del ranking al inicio del año. El dato no equivale a un resultado anual asegurado: describe lo ocurrido entre enero y marzo, ya que la BEA presenta el crecimiento trimestral del PIB como una variación expresada a tasa anual. Cualquier proyección para el resto de 2026 depende de que el ritmo del primer trimestre se mantenga en los meses siguientes.

Además del ranking, la BEA señaló que información fue el principal contribuyente al aumento del PIB real de Washington en el primer trimestre de 2026.

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Esa mención conecta el resultado agregado con actividades vinculadas a la producción y distribución de información y servicios asociados, una categoría que suele ser relevante en economías estatales con fuerte presencia tecnológica.

La BEA difundió el desempeño de Washington en el marco de su publicación de PIB nacional (tercera estimación) y cuentas regionales del primer trimestre de 2026.

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En ese reporte, el organismo indicó que el PIB real creció en 46 estados y en el Distrito de Columbia, con una dispersión que fue desde una suba de 4,5% a tasa anual en Washington hasta una caída de 1,6% en Dakota del Sur.

Esa cifra funciona como referencia para dimensionar el salto relativo: Washington se ubicó por encima del promedio nacional al inicio del año, al menos en el trimestre medido.

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En términos prácticos, ese criterio facilita comparaciones, pero exige claridad al redactar: el número describe el ritmo del trimestre en esa convención, y no un cierre anual “ya ocurrido”.

Proyección para 2026: el límite de extrapolar un trimestre

La proyección para 2026 depende de que Washington mantenga en los próximos trimestres el ritmo de crecimiento del PIB observado al inicio del año (REUTERS/Al Drago)

La interpretación más sensible es la proyección anual. El crecimiento de 4,5% informado para Washington corresponde a un trimestre. Para convertirlo en un escenario de expansión de todo 2026, hay una condición implícita: que el desempeño observado entre enero y marzo se repita durante los trimestres siguientes.

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Ese matiz importa. Un trimestre fuerte puede estar influido por una combinación de factores: ciclos de inversión, cambios en demanda, variaciones sectoriales o un impulso puntual que no se sostiene. Por esa razón, la proyección anual debe presentarse como un escenario condicionado, no como una certeza.

También importa una cuestión de coherencia interna: si se comparan cifras estatales con la cifra nacional, conviene mantener el mismo criterio de medición (en este caso, tasas anualizadas del trimestre) y atribuir cada número a su fuente oficial para evitar interpretaciones erróneas.

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Mercado laboral: la otra señal oficial para seguir el pulso del estado

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la tasa de desempleo de Washington fue de 5,2% en mayo de 2026, frente al 4,3% nacional (REUTERS/Kent Nishimura)

Más allá del PIB, el mercado laboral ofrece otra capa para monitorear si el dinamismo se consolida o se desacelera.

En su reporte de empleo y desempleo por estado correspondiente a mayo de 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) informó que la tasa de desempleo de Washington fue de 5,2%, mientras que la tasa nacional se ubicó en 4,3%.

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Ese dato no contradice el crecimiento del PIB del primer trimestre, pero sí agrega contexto: un estado puede mostrar expansión del producto en un trimestre y, al mismo tiempo, sostener tensiones en empleo o en participación laboral.

En términos editoriales, la combinación de ambas fuentes oficiales —BEA para actividad y BLS para empleo— permite retratar un panorama más completo sin depender de estimaciones privadas.

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El reporte de la BLS también aporta un marco nacional: indicó que, en mayo, las tasas de desempleo bajaron en seis estados, subieron en dos y se mantuvieron estables en 42 estados y en el Distrito de Columbia.

En empleo no agrícola, informó que el nivel de puestos de trabajo aumentó en dos estados y se mantuvo “esencialmente sin cambios” en 48 estados y en el Distrito de Columbia.

Qué habrá que mirar en los próximos reportes oficiales

La próxima actualización del PIB por estado de la BEA llegará el 30 de septiembre de 2026 y permitirá medir si la economía de Washington sostuvo su impulso (REUTERS/Graeme Sloan)

El desempeño de Washington en el primer trimestre dejó un punto firme: según la BEA, el estado lideró el crecimiento del PIB real en ese período, y el rubro información fue el mayor contribuyente al aumento. A partir de ahí, el resto del año dependerá de si esa dinámica se sostiene en los trimestres siguientes.

La BEA indicó que la próxima actualización del PIB por estado está prevista para el 30 de septiembre de 2026, fecha que servirá para evaluar si el impulso de enero-marzo fue el inicio de una trayectoria o un trimestre excepcional.

En paralelo, los reportes mensuales de la BLS permitirán seguir la evolución del mercado laboral del estado, una variable que suele reaccionar con rezagos y que puede aportar señales adicionales sobre la solidez del ciclo económico en curso.