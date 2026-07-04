Estados Unidos

Cronograma del show aéreo en Washington con más de 30 sobrevuelos: guía hora a hora y cómo seguirlo en vivo este 4 de julio

La capital abrirá su espacio aéreo durante nueve horas consecutivas por el 250 aniversario de la nación. El despliegue militar iniciará por la tarde con la NASA y cerrará por la noche con un bombardero en postcombustión sobre el National Mall

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La Casa Blanca iluminada, una formación de once aviones a reacción en el cielo con estelas de humo, una bandera de Estados Unidos en un mástil y árboles
Washington D.C. abre su espacio aéreo durante más de nueve horas por el 4 de julio, con más de 30 sobrevuelos sobre el National Mall y el Monumento a Washington (U.S Air Force )

Washington D.C. abre su espacio aéreo durante más de nueve horas para la mayor exhibición militar aeronáutica en la historia del 4 de julio: más de 30 sobrevuelos y demostraciones programados sobre el National Mall y los terrenos del Monumento a Washington, en el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El espectáculo, organizado por Freedom 250 —la organización ligada al presidente Donald Trump para los eventos del semiquincentenario— arranca a las 13:14 (hora del Este) con un F-5 de la NASA y no concluye sino hasta las 22:36, con un pase nocturno de un bombardero B-1 en postcombustión.

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Siete aeronaves dejando estelas de humo azul, blanco y rojo en el cielo claro. La estela blanca emerge del avión central
Freedom 250 organiza la exhibición militar aeronáutica del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos y concentra a las distintas ramas de las fuerzas armadas (U.S Air Force )

Entre esos dos extremos, prácticamente cada rama de las fuerzas armadas estadounidenses desfila sobre la capital.

El cronograma completo, hora a hora

13:14 — Sobrevuelo del F-5 de la NASA

13:24 — Revista de la flota de la NASA

13:44 — Sobrevuelo de helicóptero de la Guardia Costera (USCG)

13:54 — Sobrevuelo de ala fija de la Guardia Costera (USCG)

14:09 — Golden Knights y Leap Frogs

14:29 — Sobrevuelo de helicóptero del Ejército

14:44 — Revista de la Flota de la USAF – Ola 1 (helicópteros pesados)

14:54 — Revista de la Flota de la USAF – Ola 2 (AFSOC)

15:04 — Revista de la Flota de la USAF – Ola 3 (cazas)

15:29 — Traslado aéreo ejecutivo en helicóptero

15:39 — Revista de la Flota del Cuerpo de Marines – Ola 1 (rotary)

15:49 — Revista de la Flota del Cuerpo de Marines – Ola 2 (ala fija)

15:59 — Revista de la Flota de la Armada – Ola 1 (rotary)

16:09 — Revista de la Flota de la Armada – Ola 2 (ala fija)

16:19 — Revista de la Flota de la Armada – Ola 3 (cazas)

16:21 — Demostración del F-18F de la Armada

16:59 — Blue Angels de la Armada de EE.UU.

17:26 — Demostración del MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines

17:44 — Revista de la Flota de la USAF – Cazas

18:02 — Formación de tres bombarderos de la USAF

18:05 — Demostración del F-35C de la Armada

18:25 — Demostración de los Thunderbirds de la USAF

19:03 — Sobrevuelo del Air Force One

19:07 — Delta Break de los Thunderbirds de la USAF

19:17 — Gran sobrevuelo “HUGE 1” liderado por el nuevo Air Force One renovado

19:38 — Sobrevuelo de la fuerza aérea furtiva estadounidense

19:39 — Demostración del F-22 Raptor

19:53 — F-22 Raptor en postcombustión

19:59 — Sobrevuelo del B-1

20:07 — B-1 en postcombustión

20:11 — Revisión del sobrevuelo “HUGE ONE”

20:22 — Salto crepuscular de los Golden Knights

22:36 — Pase nocturno del B-1 en postcombustión

La aplicación oficial para seguir los sobrevuelos minuto a minuto

Para seguir el ritmo del programa, el funcionario de la Casa Blanca Shawn Chittle creó la aplicación “4th of July Fly Over”. La herramienta ofrece un temporizador ajustable sincronizado con el cronograma oficial: si los sobrevuelos se adelantan o se retrasan, el usuario puede corregir manualmente el contador y la app actualiza de forma automática qué aeronave viene a continuación.

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La aplicación 4th of July Fly Over permite seguir el cronograma oficial de los sobrevuelos y ajustar el temporizador si cambian los horarios en Washington D.C. (Photo by Nicholas Kamm / AFP)
La aplicación 4th of July Fly Over permite seguir el cronograma oficial de los sobrevuelos y ajustar el temporizador si cambian los horarios en Washington D.C. (Photo by Nicholas Kamm / AFP)

Además, incluye fichas con fotografías, historia y datos técnicos de cada aparato. Puede agregarse directamente a la pantalla de inicio del teléfono.

Los momentos más esperados del programa

Los Blue Angels de la Armada abren la secuencia estelar a las 16:59. A las 18:25 toman el relevo los Thunderbirds de la Fuerza Aérea, el equipo de acrobacia que vuela el F-16 Fighting Falcon.

El programa del 4 de julio incluye a los Blue Angels, los Thunderbirds, el F-22 Raptor, el B-1 y una formación liderada por el Air Force One (REUTERS/Eric Thayer)
El programa del 4 de julio incluye a los Blue Angels, los Thunderbirds, el F-22 Raptor, el B-1 y una formación liderada por el Air Force One (REUTERS/Eric Thayer)

Poco después de las 19:00 llega el tramo de mayor carga simbólica: primero el Air Force One realiza un pase sobre el Mall y, 14 minutos después, encabeza la formación denominada “HUGE 1” junto a una escolta de aeronaves militares de distintas ramas. Trump describió la aeronave renovada como una “Casa Blanca volante”.

Un grupo de militares en formación en un hangar, con un avión de transporte U.S. Air Force y un caza en la pista. Al fondo, más aeronaves y una ciudad
Los puntos oficiales para ver los sobrevuelos en Washington D.C. son la Gran Feria Estatal Americana, la FIFA Fan Zone y los terrenos del Monumento a Washington (U.S Air Force )

A las 19:53, el F-22 Raptor enciende sus postcombustores sobre la capital. El B-1 hace lo propio a las 20:07. Y a las 22:36, ya entrada la noche, el bombardero regresa para un pase final en postcombustión que precede directamente al espectáculo de fuegos artificiales.

Cómo llegar y qué esperar en los puntos de acceso

Los lugares de visualización oficiales son tres: la Gran Feria Estatal Americana, la FIFA Fan Zone en el National Mall —ambas con apertura al mediodía, retrasada desde las 10:00 por el calor extremo— y los terrenos del Monumento a Washington, que abren a las 17:00.

El cierre del 4 de julio en Washington D.C. incluye un discurso de Donald Trump y un show de 850.000 fuegos artificiales lanzados desde 10 locaciones simultáneas (Photo by Susan Walsh / POOL / AFP)
El cierre del 4 de julio en Washington D.C. incluye un discurso de Donald Trump y un show de 850.000 fuegos artificiales lanzados desde 10 locaciones simultáneas (Photo by Susan Walsh / POOL / AFP)

El acceso a todas las zonas se realiza a través de puntos de entrada con controles de seguridad al estilo TSA. Rige una política de bolsas transparentes: se admite una bolsa de no más de 30 por 15 por 30 centímetros, o un bolso pequeño de no más de 25 por 15 por 5 centímetros. No se permiten botellas de metal, mochilas, sillas plegables, enfriadores, drones, aerosoles ni artículos de vidrio.

Para los terrenos del Monumento a Washington, Freedom 250 recomienda no llegar más de una hora antes de las 17:00 con el fin de reducir el tiempo de exposición al calor. Dentro y fuera del recinto habrá estaciones gratuitas de recarga de agua, zonas de refrigeración, carpas de nebulización, áreas de descanso con sombra y personal médico adicional.

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