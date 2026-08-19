Más de 20 toneladas de calamar derramadas bloquean una carretera en Rhode Island

Un tractor-tráiler volcó en Pt. Judith Road, en Narragansett, y derramó más de 20 toneladas de calamar sobre la calzada (WJAR)

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Un conductor de tractor-tráiler volcó su vehículo el domingo por la mañana en Pt. Judith Road, en Narragansett, Rhode Island, y derramó más de 20 toneladas de calamar sobre la calzada. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. cuando el remolque se desenganchó de la cabina al intentar tomar una curva. Cayó de costado y bloqueó todos los carriles de la vía.

La carga, destinada a una planta procesadora fuera de la ciudad, quedó esparcida sobre el asfalto bajo un sol que elevó las temperaturas por encima de los 27 ℃ (80 ℉) esa tarde. El conductor y un pasajero no sufrieron heridas.

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La policía estatal de Rhode Island citó al conductor por no asegurar la carga de forma adecuada, según informaron ABC News y The Guardian.

Cómo ocurrió el accidente

El remolque, cargado en su totalidad con calamar fresco, se desacopló de la cabina del tractor-tráiler mientras el vehículo negociaba una curva en Pt. Judith Road, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Narragansett.

El accidente en Rhode Island ocurrió cuando el remolque se desenganchó de la cabina al tomar una curva y bloqueó todos los carriles (WJAR)

Al perder la conexión con la cabina, el remolque volcó sobre su costado. El impacto liberó “una parte sustancial” de la carga directamente sobre la vía, según las palabras textuales del comunicado policial reproducido por ABC News.

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Impacto en el tráfico y la comunidad

El cierre de todos los carriles de Pt. Judith Road generó lo que las autoridades describieron como “interrupciones de tráfico significativas”. La vía permaneció bloqueada desde las 9:30 a.m. hasta las 5:15 p.m., casi ocho horas en total.

El calor aceleró la descomposición del calamar sobre el asfalto y extendió un olor penetrante por el vecindario. El residente Richard Stevens, pescador de la zona, describió el fenómeno a la filial local de NBC News, WJAR: “El calamar tiene un olor muy particular. Estoy bastante acostumbrado a él porque lo uso como carnada, pero puede ser muy desagradable, sobre todo si queda en la carretera durante un tiempo”.

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El papel de Narragansett en la industria del calamar

Rhode Island es un centro regional de la industria comercial del calamar y Narragansett funciona como su “pulso”, según describió WJAR en un artículo de 2023 sobre una demanda contra un proyecto de parque eólico marino.

El conductor y un pasajero no sufrieron heridas tras el vuelco del remolque cargado con calamar fresco (WJAR)

Millones de libras de calamar de aleta larga y aleta corta pasan cada año por los puertos del estado para su distribución en todo el país. El calamari —nombre con que se conoce el calamar frito en la cocina italiana-estadounidense— es incluso el aperitivo oficial del estado de Rhode Island, lo que refleja el peso cultural y económico de este producto en la región.

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Limpieza y respuesta de las autoridades

El personal del cuerpo de bomberos se sumó a los equipos de limpieza para retirar los restos del calamar de la superficie de la carretera bajo el sol de la tarde. Los trabajadores usaron cargadoras mecánicas para raspar y recoger la carga derramada, según reportó The Guardian.

Las condiciones climáticas complicaron la tarea: las altas temperaturas aceleraron la putrefacción del producto, lo que intensificó el olor y aumentó la urgencia de despejar la vía antes de que cayera la noche.

Recomendaciones para transportistas y automovilistas

El incidente en Narragansett pone en relieve una serie de prácticas de seguridad vial que las autoridades de transporte suelen enfatizar para evitar accidentes con carga pesada:

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Verificar el aseguramiento del remolque antes de cada viaje, especialmente en rutas con curvas pronunciadas.

Ajustar la velocidad al negociar giros con vehículos de gran tonelaje y carga completa.

Inspeccionar los enganches entre cabina y remolque como parte de la revisión previa al viaje, conforme a las normas de la Administración Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA, por sus siglas en inglés).

Mantener distancia al circular detrás de camiones que transporten carga a granel o productos perecederos en contenedores abiertos.

Reportar de inmediato cualquier derrame de carga a las autoridades locales para agilizar la respuesta de emergencia y reducir el riesgo de accidentes secundarios.