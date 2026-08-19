Castigo físico en escuelas públicas de EE.UU.: 15 estados aún permiten golpear alumnos pese al rechazo de especialistas

El debate por los castigos corporales sigue abierto en parte del sistema educativo estadounidense, pese a décadas de cuestionamientos desde el campo de la salud infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando Tessa Davis recibió una llamada desde la escuela de su hijo en Arkansas, le dieron dos opciones tras un episodio de mala conducta: una suspensión de tres días o un castigo con pala de madera. La familia eligió la segunda alternativa. El episodio ocurrió hace ocho años. En un informe publicado este miércoles 19 de agosto la madre contó a National Public Radio (NPR) que sintió “un arrepentimiento instantáneo”.

Después de aquel hecho, relató, el niño empezó a mostrar más temor ante la idea de volver al edificio escolar. “No quería ir a esa escuela porque tenía miedo de que lo lastimaran”, afirmó Davis a NPR.

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Ese caso aparece en un informe publicado por NPR sobre una práctica que aún persiste en Estados Unidos.

El relevamiento indicó que 15 estados permiten castigo físico en escuelas públicas y que, en muchos casos, la decisión final queda en manos de los distritos escolares o exige autorización familiar.

La infografía reúne el mapa legal, los datos oficiales más recientes y las posiciones enfrentadas en torno a una práctica que aún persiste en parte del sistema educativo estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos más recientes del Departamento de Educación muestran casi 32.000 episodios en alumnos de jardín, primaria y secundaria durante el ciclo 2021-2022.

El reporte señaló además que casi todos los casos registrados por el gobierno federal se concentran en el sur del país.

El mismo análisis agregó que 30 estados y Washington D.C. aprobaron leyes que prohíben de forma explícita esa sanción en toda la red pública. Otros conservan vacíos legales o normas sujetas a interpretación.

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La ausencia de una regla nacional uniforme deja a las escuelas públicas del país bajo marcos distintos, con prohibiciones totales en algunos territorios y permisos en otros (REUTERS/Mike Blake)

Los 15 estados donde todavía se permite

El relevamiento citado en la nota ubicó en ese grupo a jurisdicciones del sur y del centro del país. En varios de esos casos, los distritos escolares pueden limitar la práctica o exigir autorización familiar previa.

Alabama

Arkansas

Florida

Georgia

Kansas

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Missouri

Carolina del Norte

Oklahoma

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Wyoming

La lista muestra que la mayor parte de esos territorios se concentra en el sur de Estados Unidos. Ese patrón coincide con los datos federales que ubican allí casi todos los episodios reportados.

Un grupo de 15 jurisdicciones aún conserva margen legal para aplicar este tipo de disciplina, aunque con diferencias entre distritos y requisitos de autorización familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los especialistas y qué muestran los datos

La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry define el castigo corporal como cualquier acción que provoque dolor o incomodidad como respuesta al comportamiento de un menor. En el ámbito escolar de Estados Unidos, esa definición suele traducirse en golpes con pala de madera.

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NPR citó a la psicóloga del desarrollo infantil Joan Durrant, investigadora radicada en Canadá, quien cuestionó la eficacia de ese método. “Eso alimenta la deshonestidad. El chico aprende a mentir y a evitar el castigo”, afirmó la especialista.

Durrant señaló ante NPR que esa forma de disciplina transmite la idea de que la violencia constituye una vía aceptable para resolver conflictos. También sostuvo que cientos de estudios la asociaron con más agresividad, ansiedad, depresión y problemas persistentes en los vínculos.

Los datos federales muestran además diferencias por género y origen étnico. Un análisis del Departamento de Educación citado por NPR concluyó que los varones reciben esa sanción con mayor frecuencia que las mujeres.

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El mismo informe señaló tasas desproporcionadas entre estudiantes blancos, negros y nativos americanos o nativos de Alaska, en relación con su peso en la matrícula.

La investigadora canadiense Joan Durrant sostuvo que estas prácticas deterioran vínculos, alientan la desconfianza y no resuelven de fondo los problemas de conducta (@The Royal Society of Canada)

Las voces que lo defienden en distritos del sur

El artículo incluyó también a quienes respaldan la continuidad de esa herramienta disciplinaria.

El psicólogo Randy Randleman, de Oklahoma, afirmó a NPR que existe un grupo reducido de alumnos cuya conducta cambia ante la posibilidad de una sanción física. “Si supieran que van a recibir una paliza con pala, la mala conducta se termina”, aseguró en declaraciones traducidas.

Randleman sostuvo que esa medida debería usarse como último recurso y solo ante conductas desafiantes que el estudiante puede controlar. Aun así, rechazó la posibilidad de eliminarla por ley.

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El psicólogo Randy Randleman defendió su uso como último recurso ante conductas desafiantes y rechazó que esa herramienta quede eliminada por ley (Oklahoma House of Representatives)

NPR sumó además el caso de Warner Public Schools, un distrito rural de Oklahoma que conserva esa opción.

Su superintendente, David Vinson, dijo al medio que la mera posibilidad del castigo funciona como disuasión y evita suspensiones en algunas faltas.

En esa misma línea, el director de una primaria local, Alan Gordon, describió un protocolo que incluye autorización firmada de los padres y una llamada previa antes de aplicar la sanción.

El distrito Warner Public Schools, en Oklahoma, aparece en el informe como ejemplo de una comunidad escolar que aún conserva esa potestad disciplinaria (Google Earth)

El informe advirtió que la actualización de la base federal todavía no fue publicada, pese a que ese relevamiento suele ofrecer una nueva medición cada dos años.

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La ausencia de esos datos deja abierto el interrogante sobre la dimensión actual de una práctica que aún persiste en escuelas públicas del país.