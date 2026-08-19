Miami alcanzó los 37,8 ℃ por segunda vez en su historia y encendió las alertas por calor extremo

Miami alcanzó los 37,8 ℃ y empató su récord histórico de temperatura en medio de un episodio de calor extremo

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La ciudad de Miami registró el martes 37,8 ℃ y empató así su récord absoluto de temperatura, un dato que la convierte en escenario de un episodio de calor extremo inusual en más de un siglo de mediciones oficiales. La marca, reportada por People a partir de información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, apareció por primera vez desde 1942 y representa apenas la segunda ocasión en que la ciudad llega a ese nivel desde que comenzaron los registros en 1895.

De acuerdo con People, el valor fue medido en el área del aeropuerto internacional de la ciudad, que funciona como estación oficial para este tipo de estadísticas. El registro sorprendió por el peso histórico que tiene para una zona acostumbrada al calor y la humedad, aunque no a estas temperaturas. La publicación indicó que la última vez que Miami había tocado esa cifra fue el 21 de julio de 1942, una referencia que permaneció intacta durante 84 años.

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Un récord que rompe con la imagen habitual del clima de la ciudad

El récord de temperatura en Miami solo se había registrado una vez antes, en 1942, desde el inicio de las mediciones oficiales en 1895

Aunque el sur de Florida convive cada verano con jornadas sofocantes, la barrera de los 37,8 ℃ tiene un valor simbólico y meteorológico distinto. People afirmó que, pese a la percepción común de calor constante en la región, las mediciones oficiales muestran que alcanzar esa cifra ha sido una rareza dentro de la serie histórica.

Esa singularidad también fue remarcada por otros reportes de prensa estadounidense. El Palm Beach Post aseguró que se trata de apenas la segunda vez en 131 años que la llamada Ciudad Mágica llega esta marca. En la misma línea, Yahoo News recordó que el antecedente de 1942 había quedado como techo térmico de la ciudad durante más de ocho décadas.

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La comparación con los valores habituales del mes ayuda a dimensionar el fenómeno. Yahoo News detalló que la temperatura máxima promedio de mediados de agosto en Miami ronda los 32,8 ℃, de modo que el registro de esta semana quedó unos 5 ℃ por encima de lo normal para esta época del año. Ese salto explica por qué el episodio ganó atención nacional en medio de una ola de calor más amplia sobre el sur de Estados Unidos.

Qué factores explican la suba excepcional de la temperatura

People atribuyó la suba excepcional de temperatura en Miami a vientos del oeste que limitaron la brisa marina en la costa atlántica de Florida (REUTERS/Andrew Kelly)

El reporte de People atribuyó el episodio a una combinación de factores atmosféricos. Entre ellos, mencionó la presencia de vientos del oeste que limitaron la entrada de la clásica brisa marina que suele moderar las máximas en la costa atlántica de Florida. Sin ese alivio, el aire caliente logró instalarse con más fuerza sobre la ciudad.

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Esa explicación también fue retomada por otros medios especializados en clima. FOX Weather sostuvo que la región atraviesa una intensa ola de calor que afecta a buena parte del sur estadounidense, mientras distintas estaciones meteorológicas de Florida informaron registros récord o muy cerca de sus máximos históricos. En ese contexto, lo ocurrido en Miami pasó a ser uno de los casos más observados por la excepcionalidad de su estadística.

Desde la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami difundieron un mensaje que varios medios reprodujeron durante la jornada. “Miami llegó hoy a 37,8 ℃ y empató su récord histórico de temperatura, alcanzado por última vez en 1942”, indicó el organismo en una publicación citada por la prensa local y nacional. La frase original fue emitida en inglés y aquí aparece traducida al español.

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La ola de calor golpea a Florida y podría dejar nuevas marcas

El episodio no quedó aislado dentro del mapa estatal. El Palm Beach Post informó que al menos diez ciudades de Florida registraron temperaturas récord o empataron sus máximas el 18 de agosto. Entre ellas apareció también Tallahassee, que volvió a tocar los 37,8 ℃ por segundo día consecutivo.

La atención de meteorólogos y autoridades ahora se concentra en la persistencia del calor durante los próximos días. El mismo diario señaló que existía una posibilidad de que Miami volviera a acercarse a esa cifra, algo que abriría la puerta a una tercera marca histórica en un lapso muy corto. People remarcó, además, que la combinación entre temperatura elevada y humedad puede empujar la sensación térmica a niveles más peligrosos para personas mayores, trabajadores al aire libre y quienes no cuentan con acceso constante a refrigeración.

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“Lo logramos: 37,8 ℃ en el Aeropuerto Internacional de Miami; la última vez que se había registrado esa temperatura fue en julio de 1942”, expresó una meteoróloga de la cadena local NBC6 en un mensaje recogido por medios regionales, también traducido al español. La declaración reforzó el carácter extraordinario de un dato que, para una ciudad identificada mundialmente con el calor, sigue siendo un hecho excepcional dentro de los registros oficiales.