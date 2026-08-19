Palm Beach frena un megacentro de IA cerca de Mar-a-Lago por su impacto ambiental en los Everglades

El condado de Palm Beach rechazó la expansión del datacenter de inteligencia artificial Project Tango por 5 votos contra 1 tras más de 12 horas de testimonios públicos (Project Tango Public Health & Safety Assessment)

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Las autoridades del condado de Palm Beach, en Florida, rechazaron la expansión de un centro de datos de inteligencia artificial que habría operado a menos de 26 kilómetros de la residencia de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

Tras más de 12 horas de testimonios públicos, los comisionados votaron 5 a 1 contra el proyecto, según informó The Guardian. Dos solicitudes administrativas adicionales presentadas por los desarrolladores permanecen activas y podrían añadir metros cuadrados al complejo.

Qué es Project Tango

Project Tango es el plan para construir un datacenter hipermasivo en un terreno de 82 hectáreas en el oeste del condado de Palm Beach, rodeado de agua y ubicado en el borde norte de los Everglades.

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Se trata de una instalación industrial de procesamiento de datos diseñada para alojar los servidores que sostienen servicios de inteligencia artificial y computación en la nube a escala global. La capacidad propuesta es de 600 megavatios (MW), equivalente al consumo eléctrico de medio millón de hogares estadounidenses en su punto máximo, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Project Tango propone un datacenter hipermasivo de 600 megavatios en 82 hectáreas del oeste de Palm Beach, cerca de Mar-a-Lago y del borde norte de los Everglades (Project Tango Public Health & Safety Assessment)

El solicitante del proyecto es PBA Holdings, Inc., que eligió ese terreno por su cercanía al West County Energy Center, la mayor planta de gas natural del país, operada por Florida Power & Light Company.

El riesgo para los Everglades

El terreno propuesto está frente a una estación de bombeo que empuja agua dulce hacia el sur de los Everglades, el primer eslabón de un sistema hidrológico que el gobierno federal y el estado de Florida han invertido USD 6.000 millones en restaurar.

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El calor residual que genera un datacenter en operación es el eje central del debate. Investigaciones recientes indican que instalaciones de este tipo pueden elevar la temperatura del aire en zonas cercanas hasta 2 ℃ (3,6 ℉). Ese aumento tiene consecuencias concretas: los canales del área ya acumulan fósforo y nitrógeno por décadas de escorrentía agrícola de los campos de caña de azúcar.

Cuando el agua se calienta, esos nutrientes alimentan el crecimiento de cianobacterias, las llamadas algas verde-azules.

Un mapa aéreo detalla la ubicación de un desarrollo propuesto en Florida, delimitado por los canales L-8 y C-51, y cercano a la comunidad Arden y la Escuela Primaria Saddle View (Fuente: Project Tango Public Health & Safety Assessment)

Las cianobacterias producen microcistina, una toxina que enferma a personas y animales y contamina el agua potable. El 30 de julio, el Departamento de Salud de Florida en Palm Beach emitió una alerta sanitaria por su presencia en el lago Okeechobee, que alimenta directamente a los Everglades. En veranos recientes, esas floraciones cubrieron casi la mitad del lago.

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Reinaldo Diaz, fundador de Lake Worth Waterkeeper, describió el problema a The Guardian: “Nuestra cuenca es como una telaraña. Por eso los impactos serían de largo alcance”.

Vecinos, maestros y autoridades en contra

La oposición al proyecto reúne a un abanico amplio de actores. La alianza comunitaria Western Palm Beach Community Alliance, representada por la organización Earthjustice, agrupa a vecinos que cuestionan que una instalación de esta escala sea compatible con la zonificación industrial ligera aprobada para ese terreno en 2016, que preveía bodegas y un servidor de menor tamaño.

PBA Holdings eligió el terreno por su cercanía al West County Energy Center, la mayor planta de gas natural del país operada por Florida Power & Light (Project Tango Public Health & Safety Assessment)

En la audiencia de julio, los residentes señalaron que el proyecto se ubicaría a unos 366 metros de una escuela primaria. Expresaron preocupaciones por el ruido, el aumento del tráfico, la contaminación térmica y el alza en las tarifas eléctricas. Cartas de oposición formal llegaron desde la junta escolar del condado, la Asociación de Maestros de Palm Beach, la Coalición de los Everglades, municipios vecinos y legisladores estatales.

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Sue Ellen Loyzelle, vecina de la comunidad de Arden, colindante con el sitio y miembro fundadora de la alianza, fue directa con The Guardian: “No queremos que nuestras facturas suban, pero es más que eso. ¿Qué va a hacer todo esto?”

La defensa de los desarrolladores

PBA Holdings argumenta que el datacenter usaría un sistema de enfriamiento de circuito cerrado: el agua se recircula dentro del sistema en lugar de descargarse al entorno, lo que reduciría el consumo hídrico. Una evaluación encargada por la propia empresa reconoce que el equipo de enfriamiento podría elevar la temperatura del aire entre 1 ℃ y 2 ℃ localmente, pero descarta que ese calor alcance la comunidad o la escuela, con base en la dirección de los vientos predominantes. La evaluación no aborda el riesgo de floraciones de cianobacterias.

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Diaz refuta ese argumento: aunque el sistema sea cerrado, el calor debe disiparse de alguna manera y cualquier aumento de temperatura en los canales conectados a los Everglades puede actuar como combustible para las bacterias.

Tras el voto de rechazo, el gerente del proyecto Ernie Cox emitió un comunicado a The Guardian: “Estamos decepcionados con la decisión. Reconfirmamos nuestro compromiso con todas las condiciones solicitadas y abordamos las preocupaciones a través de estudios técnicos exhaustivos. Evaluaremos nuestras opciones”.

Moratorias y el próximo voto

El mes próximo, los comisionados del condado de Palm Beach votarán sobre una moratoria que prohibiría temporalmente la instalación de centros de datos de gran escala mientras se desarrollan regulaciones específicas. Varios condados de Florida ya adoptaron medidas similares.

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El presidente Trump restó importancia a las preocupaciones vecinales en una conferencia de prensa reciente. “Tienen que convencer a su comunidad de lo bueno que son estas cosas. No pueden luchar contra ello”, dijo, según The Guardian.

Lo que está en juego va más allá de un voto de zonificación. Florida lleva décadas y miles de millones de dólares en intentar revertir el daño que el desarrollo causó a los Everglades. El rechazo de los comisionados frenó una parte del proyecto, pero las dos solicitudes pendientes de PBA Holdings mantienen abierta la posibilidad de que Project Tango avance en otra forma.

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La decisión sobre la moratoria del mes próximo determinará si el condado actúa antes de que el siguiente proyecto llegue a su puerta, o si vuelve a resolver caso por caso cuando ya sea tarde.