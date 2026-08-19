Boston proyecta obras por 10.000 millones de dólares para enfrentar el riesgo de inundaciones costeras

Boston evalúa un plan de infraestructura de 10.000 millones de dólares para reducir el impacto de futuras inundaciones costeras

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La ciudad de Boston evalúa un plan de infraestructura de 10.000 millones de dólares para reducir el impacto de futuras inundaciones costeras, a partir de un estudio de factibilidad elaborado junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. La iniciativa busca responder al aumento del nivel del mar y al avance de eventos climáticos extremos que, de acuerdo con el análisis citado por Good News Network, podrían provocar pérdidas multimillonarias en las próximas décadas.

De acuerdo con ese medio, el informe plantea 20 proyectos distribuidos a lo largo de unos 26 kilómetros de costa urbana —equivalentes a 16 millas— con el objetivo de proteger barrios, edificios históricos y redes de transporte en distintos sectores de la ciudad. El estudio estima que, si no se aplican medidas de mitigación, los daños por inundaciones podrían alcanzar 54.000 millones de dólares hacia 2090.

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La publicación de Good News Network detalló que Boston podría registrar entre 25 y 46 centímetros de aumento del nivel del mar en los próximos 25 años. Esa proyección forma parte del diagnóstico que impulsó a las autoridades locales y federales a diseñar una estrategia de respuesta escalonada, con obras adaptadas a distintos escenarios de cambio costero.

Un plan pensado por etapas para una amenaza de largo plazo

El estudio de factibilidad no propone una única intervención, sino una secuencia de proyectos para enfrentar riesgos que se intensificarían con el paso del tiempo. Tal y como explicó el reporte citado por Good News Network, la meta consiste en ordenar inversiones graduales a medida que los efectos del ascenso del mar y de las tormentas severas se vuelvan más frecuentes.

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Entre los principales focos de preocupación aparecen las áreas residenciales, los inmuebles históricos y, sobre todo, la infraestructura de movilidad. El documento remarca que el sistema de transporte figura entre los sectores más expuestos ante posibles anegamientos. En ese marco, las autoridades consideran que actuar ahora permitiría reducir costos mucho mayores en el futuro.

El teniente coronel David MacPhail, subcomandante del distrito de Nueva Inglaterra del Cuerpo de Ingenieros, afirmó que “la realidad es que no hacer nada no es una opción viable”, en declaraciones recogidas por Good News Network. El funcionario agregó que, sin medidas concretas, “los costos para la seguridad pública y la vitalidad económica derivados de las inundaciones costeras no harán más que agravarse”.

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El informe advierte sobre eventos extremos cada vez más dañinos

Mapa de Boston, donde el color púrpura indica inundaciones bajo aumentos intermedios del nivel del mar y el azul claro bajo aumentos extremos (Crédito: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos)

Uno de los puntos centrales del estudio es la proyección sobre tormentas de gran magnitud. El análisis del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos sostiene que prácticamente toda Boston podría sufrir anegamientos durante un evento de inundación costera asociado a una tormenta de recurrencia de 100 años dentro de los próximos 64 años.

Ese tipo de escenarios obliga a pensar soluciones diversas según las características de cada barrio. El resumen del estudio, citado por Good News Network, señaló que la planificación estuvo orientada a buscar formas de manejo del riesgo costero tanto para el presente como para distintos escenarios futuros de subida del mar. El desafío, añadió el informe, consiste en adaptar las respuestas a las necesidades y capacidades de cada zona de la ciudad.

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Entre las alternativas analizadas aparecen barreras y otras defensas costeras, aunque el medio indicó que todavía no hay definiciones cerradas sobre obras específicas como muros de contención, debido a que los costos pueden variar de forma significativa. Aun así, ya hubo consultas técnicas sobre eficacia de ingeniería, impacto ambiental y oportunidades económicas vinculadas a las posibles intervenciones.

La ciudad busca apoyo financiero y define sus próximos pasos

La discusión no se limita al diseño técnico. También gira en torno a la viabilidad financiera de un programa de esta escala. Rebecca Herst, directora asociada y directora de resiliencia climática de la Green Ribbon Commission, aseguró que el proyecto del Ejército representa “una oportunidad generacional para recibir financiamiento federal e invertir en nuestra costa”, según reprodujo Good News Network. Al mismo tiempo, advirtió que la ciudad necesita una estrategia aplicable y realista para poder cubrir la contrapartida local.

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La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, sostuvo que “el futuro de nuestra ciudad depende de las medidas que tomemos ahora para construir comunidades resilientes”, de acuerdo con el mismo medio. La jefa comunal añadió que el aumento de las inundaciones en áreas vulnerables durante episodios meteorológicos severos vuelve indispensable este estudio para identificar qué sectores del interior urbano enfrentan mayor peligro y qué recursos pueden activarse para protegerlos.

Según informó Good News Network, el grupo de trabajo prevé finalizar su esquema financiero el próximo verano boreal, en coincidencia con la versión final del estudio del Cuerpo de Ingenieros. Hasta entonces, el organismo federal mantendrá abierto el período de comentarios públicos sobre el análisis, en una etapa que será determinante para definir el alcance final de las obras.

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